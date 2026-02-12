Votre vote est important : assurez-vous de voter avant la date limite du vote par procuration, qui est le jeudi 12 février 2026, à 9 h (heure de Vancouver).

Le conseil d'administration de MTL recommande à l'unanimité que les actionnaires de MTL votent EN FAVEUR de la résolution d'arrangement.

ISS et Glass Lewis, cabinets indépendants de services-conseils en procuration, recommandent aux actionnaires de MTL de voter EN FAVEUR de la résolution d'arrangement avec Canopy Growth.

Les actionnaires de MTL qui ont des questions ou ont besoin d'aide pour voter concernant leurs actions de MTL doivent communiquer avec Laurel Hill Advisory Group, par courriel à l'adresse [email protected], en textant « INFO » ou en composant le 1 877 452-7184 (numéro sans frais en Amérique du Nord) ou au 1 416 304-0211 (à l'extérieur de l'Amérique du Nord).

PICKERING, ON, le 12 févr. 2026 /CNW/ - MTL Cannabis Corp. (CSE: MTLC) (OTCQX: MTLNF) (« MTL Cannabis » ou la « Société ») rappelle aujourd'hui à ses actionnaires (les « actionnaires de MTL ») de voter en faveur de la résolution spéciale (la « résolution d'arrangement ») visant à approuver un plan d'arrangement proposé (l'« arrangement ») impliquant Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth ») lors de la prochaine assemblée extraordinaire des actionnaires de MTL Cannabis (l'« assemblée »), qui aura lieu dans les bureaux de Farris LLP au 700 W, rue Georgia, bureau 2500, Vancouver, Colombie-Britannique, V7Y 1B3, à 9 h (heure de Vancouver), le 17 février 2026.

Le conseil d'administration de MTL (le « conseil de MTL ») recommande à l'unanimité que les actionnaires de MTL votent EN FAVEUR de la résolution d'arrangement.

Appui de conseillers en procuration indépendants

La résolution d'arrangement a été soigneusement examinée par les cabinets indépendants de services-conseils en procuration Institutional Shareholder Services Inc. et Glass Lewis & Co., LLC, qui recommandent que les actionnaires de MTL votent EN FAVEUR de la résolution d'arrangement.

Raisons pour lesquelles les actionnaires de MTL devraient voter EN FAVEUR de la résolution d'arrangement

Dans le cadre de l'arrangement, entre autres choses, Canopy Growth fera l'acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de MTL Cannabis (les « actions de MTL ») et chaque actionnaire de MTL recevra une contrepartie fixe pour chaque action de MTL, correspondant à : (i) 0,32 action ordinaire (chaque action entière, une « action de Canopy Growth ») de Canopy Growth et (ii) 0,144 $ en espèces.

Le conseil de MTL a déterminé que l'arrangement est équitable pour les actionnaires et qu'il est dans l'intérêt supérieur de MTL Cannabis et recommande à l'unanimité que les actionnaires votent EN FAVEUR de la résolution d'arrangement pour les motifs suivants :

Prime importante pour les actionnaires . L'arrangement offre aux actionnaires de MTL une prime importante par action de MTL d'environ 82 % par rapport au cours de clôture des actions de MTL à la Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE ») le 12 décembre 2025, et d'environ 57 %par rapport au prix de négociation moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours des actions de MTL Cannabis sur le marché boursier canadien basé sur le cours de clôture des actions de Canopy Growth à la Bourse de Toronto (la « TSX ») le 12 décembre 2025.





L'arrangement offre aux actionnaires de MTL une prime importante par action de MTL d'environ 82 % par rapport au cours de clôture des actions de MTL à la Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE ») le 12 décembre 2025, et d'environ 57 %par rapport au prix de négociation moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours des actions de MTL Cannabis sur le marché boursier canadien basé sur le cours de clôture des actions de Canopy Growth à la Bourse de Toronto (la « TSX ») le 12 décembre 2025. Liquidités immédiates et augmentation importante des liquidités de négociation . Les actionnaires de MTL recevront des liquidités immédiates et fixes pour leurs actions de MTL provenant de la portion de la contrepartie en espèces de la contrepartie que doivent recevoir les actionnaires de MTL dans le cadre de l'arrangement. En plus de la contrepartie en espèces, les actionnaires de MTL recevront également la contrepartie en actions, en tant que portion de la contrepartie. Les actions de Canopy Growth que doivent recevoir les actionnaires devraient fournir une liquidité de négociation accrue sans précédent par rapport aux actions de MTL Cannabis, sont inscrites sur le marché Nasdaq Global Select Market et à la TSX et ont eu un volume de négociation quotidien moyen de plus de 35 millions de dollars par jour, fournissant des liquidités et une valeur monétaire importantes aux actionnaires, ce qui est particulièrement avantageux pour les actionnaires compte tenu du manque de liquidités dans les actions de MTL Cannabis.





Les actionnaires de MTL recevront des liquidités immédiates et fixes pour leurs actions de MTL provenant de la portion de la contrepartie en espèces de la contrepartie que doivent recevoir les actionnaires de MTL dans le cadre de l'arrangement. En plus de la contrepartie en espèces, les actionnaires de MTL recevront également la contrepartie en actions, en tant que portion de la contrepartie. Les actions de Canopy Growth que doivent recevoir les actionnaires devraient fournir une liquidité de négociation accrue sans précédent par rapport aux actions de MTL Cannabis, sont inscrites sur le marché Nasdaq Global Select Market et à la TSX et ont eu un volume de négociation quotidien moyen de plus de 35 millions de dollars par jour, fournissant des liquidités et une valeur monétaire importantes aux actionnaires, ce qui est particulièrement avantageux pour les actionnaires compte tenu du manque de liquidités dans les actions de MTL Cannabis. Exposition au marché mondial du cannabis . Par l'entremise de la portion de la contrepartie en actions de la contrepartie payable aux termes de l'arrangement, les actionnaires de MTL bénéficieront d'une exposition à la plateforme mondiale diversifiée de Canopy Growth dans le domaine du cannabis à l'extérieur du Canada grâce à ses activités en Europe et en Australie et à l'exposition nettement différente, et indirecte, aux États-Unis, le plus grand marché du cannabis au monde, grâce à sa participation non consolidée et ne donnant pas le contrôle dans Canopy USA, LLC.





Par l'entremise de la portion de la contrepartie en actions de la contrepartie payable aux termes de l'arrangement, les actionnaires de MTL bénéficieront d'une exposition à la plateforme mondiale diversifiée de Canopy Growth dans le domaine du cannabis à l'extérieur du Canada grâce à ses activités en Europe et en Australie et à l'exposition nettement différente, et indirecte, aux États-Unis, le plus grand marché du cannabis au monde, grâce à sa participation non consolidée et ne donnant pas le contrôle dans Canopy USA, LLC. Envergure accrue et accès amélioré aux capitaux. MTL Cannabis a toujours eu de la difficulté à accéder aux marchés financiers pour obtenir des capitaux propres sans antécédents d'importants financements par actions ou de couverture de la part des analystes. Si l'arrangement est conclu, les actionnaires de MTL bénéficieront, par l'entremise de leur participation dans les actions de Canopy Growth, d'une présence accrue sur les marchés financiers et d'un groupe d'actionnaires plus vaste, avec un accès amélioré au capital de croissance sous forme de titres de créance et de capitaux propres.





MTL Cannabis a toujours eu de la difficulté à accéder aux marchés financiers pour obtenir des capitaux propres sans antécédents d'importants financements par actions ou de couverture de la part des analystes. Si l'arrangement est conclu, les actionnaires de MTL bénéficieront, par l'entremise de leur participation dans les actions de Canopy Growth, d'une présence accrue sur les marchés financiers et d'un groupe d'actionnaires plus vaste, avec un accès amélioré au capital de croissance sous forme de titres de créance et de capitaux propres. Renforcer les capacités de leadership de Canopy Growth en maintenant en poste les principales équipes de gestion de MTL Cannabis. Canopy Growth s'attend à conserver les principaux membres de l'équipe de direction de MTL Cannabis, y compris son expérience en culture et en exploitation. MTL Cannabis possède une expertise éprouvée dans la production de fleurs de haute qualité, la sélection génétique, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et l'exploitation d'installations. Les actionnaires de MTL en bénéficieront, par l'entremise de leur participation dans les actions de Canopy Growth, qui viendra compléter les capacités actuelles de Canopy Growth et renforcera la discipline opérationnelle grâce à l'intégration et à l'amélioration continue de la culture.





Canopy Growth s'attend à conserver les principaux membres de l'équipe de direction de MTL Cannabis, y compris son expérience en culture et en exploitation. MTL Cannabis possède une expertise éprouvée dans la production de fleurs de haute qualité, la sélection génétique, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et l'exploitation d'installations. Les actionnaires de MTL en bénéficieront, par l'entremise de leur participation dans les actions de Canopy Growth, qui viendra compléter les capacités actuelles de Canopy Growth et renforcera la discipline opérationnelle grâce à l'intégration et à l'amélioration continue de la culture. On s'attend à ce que l'acquisition propulse Canopy Growth au rang de chef de file sur le marché du cannabis médical au Canada . Le réseau complémentaire de patients de MTL Cannabis, les cliniques stratégiquement situées sous la marque Canada House et le canal médical en ligne établi, Abba Medix élargissent la capacité de Canopy Growth à joindre et à soutenir les patients à l'échelle nationale. Avec l'ajout de MTL Cannabis, les activités canadiennes de cannabis médical de Canopy Growth devraient faire de Canopy Growth le principal fournisseur de cannabis médical au Canada.





Le réseau complémentaire de patients de MTL Cannabis, les cliniques stratégiquement situées sous la marque Canada House et le canal médical en ligne établi, Abba Medix élargissent la capacité de Canopy Growth à joindre et à soutenir les patients à l'échelle nationale. Avec l'ajout de MTL Cannabis, les activités canadiennes de cannabis médical de Canopy Growth devraient faire de Canopy Growth le principal fournisseur de cannabis médical au Canada. Augmentation de la part de marché des produits de cannabis pour adultes au Canada. Canopy Growth a l'intention de tirer parti de son vaste réseau de distribution et de ses relations clés pour élargir la distribution du portefeuille de fleurs, de joints préroulés et de produits de haschich de MTL Cannabis en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario.





Canopy Growth a l'intention de tirer parti de son vaste réseau de distribution et de ses relations clés pour élargir la distribution du portefeuille de fleurs, de joints préroulés et de produits de haschich de MTL Cannabis en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. Synergies de coûts . L'arrangement devrait permettre de réaliser des synergies de coûts potentielles estimées à environ 10 millions de dollars, sur une base annualisée, sur une période de 18 mois, qui devraient être réalisées grâce aux gains prévus sur le plan de l'efficacité opérationnelle et à l'intégration de l'entreprise.





L'arrangement devrait permettre de réaliser des synergies de coûts potentielles estimées à environ 10 millions de dollars, sur une base annualisée, sur une période de 18 mois, qui devraient être réalisées grâce aux gains prévus sur le plan de l'efficacité opérationnelle et à l'intégration de l'entreprise. Soutien des actionnaires. Certains administrateurs et dirigeants de MTL Cannabis ont conclu des ententes de soutien et des ententes d'immobilisation, le cas échéant, représentant environ 75 % des actions de MTL émises et en circulation aux termes desquelles ils ont convenu, entre autres, et sous réserve des modalités de leurs ententes respectives, d'exercer leur droit de vote pour l'ensemble des actions de MTL Cannabis qu'ils détiennent en faveur de l'arrangement.

Instructions de vote et accès aux documents de l'assemblée de MTL Cannabis

La circulaire d'information de la direction de MTL Cannabis datée du 15 janvier 2026 (la « circulaire ») fournit plus de détails sur l'arrangement. Elle est disponible dans le profil d'émetteur de MTL Cannabis sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de MTL Cannabis à l'adresse https://www.mtlcorp.ca/special-meeting. Elle comprend des renseignements supplémentaires sur l'arrangement et des instructions détaillées sur la façon de voter concernant vos actions de MTL. Les actionnaires de MTL peuvent voter concernant leurs actions de MTL au moyen des méthodes suivantes :

Actionnaires inscrits :

En ligne : Rendez-vous au https://login.odysseytrust.com/pxlogin, entrez le numéro de contrôle imprimé sur votre formulaire de procuration et suivez les instructions sur la page Web pour voter concernant vos actions de MTL.

Rendez-vous au https://login.odysseytrust.com/pxlogin, entrez le numéro de contrôle imprimé sur votre formulaire de procuration et suivez les instructions sur la page Web pour voter concernant vos actions de MTL. Télécopieur : Remplissez, datez et signez votre formulaire de procuration et télécopiez-le au 1 800 517-4553.

Remplissez, datez et signez votre formulaire de procuration et télécopiez-le au 1 800 517-4553. Courrier : Remplissez votre formulaire de procuration, indiquez la date, signez-le et envoyez-le par la poste à l'aide de l'enveloppe jointe aux documents de la réunion de MTL Cannabis à : Odyssey Trust Company, Proxy Department, Trader's Bank Building, 67 Yonge Street, bureau 1100, Toronto (Ontario) M5E 1J8.

Actionnaires véritables

En ligne : Rendez-vous sur www.proxyvote.com, entrez le numéro de contrôle à 16 chiffres imprimé sur votre formulaire d'instructions de vote et suivez les instructions sur la page Web pour voter concernant vos actions de MTL.

Rendez-vous sur www.proxyvote.com, entrez le numéro de contrôle à 16 chiffres imprimé sur votre formulaire d'instructions de vote et suivez les instructions sur la page Web pour voter concernant vos actions de MTL. Téléphone : Composez le numéro sans frais indiqué sur votre formulaire d'instructions de vote, entrez votre numéro de contrôle à 16 chiffres et suivez les instructions de l'enregistrement vocal pour voter concernant vos actions de MTL Cannabis.

Composez le numéro sans frais indiqué sur votre formulaire d'instructions de vote, entrez votre numéro de contrôle à 16 chiffres et suivez les instructions de l'enregistrement vocal pour voter concernant vos actions de MTL Cannabis. Courrier : Remplissez votre formulaire d'instructions de vote, indiquez la date, signez-le et envoyez-le par la poste à l'aide de l'enveloppe jointe aux documents de la réunion de MTL Cannabis.

Votre vote est important, peu importe le nombre d'actions de MTL Cannabis que vous détenez.

Nous invitons les actionnaires de MTL à lire la circulaire et à voter concernant leurs actions de MTL Cannabis bien à l'avance de l'assemblée et, en tout état de cause, avant la date limite du vote par procuration, le jeudi 12 février 2026, à 9 h (heure de Vancouver).

Questions des actionnaires de MTL Cannabis et soutien pour voter

Les actionnaires de MTL Cannabis qui ont des questions au sujet des renseignements contenus dans la circulaire ou qui ont besoin d'aide pour voter au sujet de leurs actions de MTL peuvent communiquer avec Laurel Hill Advisory Group, l'agent de sollicitation de procurations et le conseiller en communication avec les actionnaires de MTL Cannabis :

Laurel Hill Advisory Group

Numéro sans frais : 1 (877) 452-7184 (Canada et États-Unis)

International : 1 (416) 304-0211 (international)

Messages texte : Textez « Info » au 1 416 304-0211 ou au 1 877 452-7184.

Par courriel : [email protected]

À propos de MTL Cannabis

MTL Cannabis est la société mère de Montréal Medical Cannabis Inc. (« MTL Cannabis »), un producteur autorisé qui exploite un site de culture intérieure autorisé de 5 300 m2 à Pointe-Claire, au Québec; Abba Medix Corp., un producteur autorisé de Pickering, en Ontario, qui exploite un marché de cannabis médical de premier plan; IsoCanMed Inc., un producteur autorisé de Louiseville, au Québec, qui cultive le meilleur cannabis intérieur de sa catégorie dans son installation de production de 5 950 m2; et Canada House Clinics Inc., qui exploite des cliniques de partout au Canada travaillant directement avec des équipes de soins primaires pour fournir des services thérapeutiques spécialisés de traitement avec cannabinoïdes aux patients qui souffrent de problèmes médicaux, que ceux-ci soient simples ou complexes.

Entreprise axée sur les fleurs créée pour répondre aux besoins modernes, Montréal Medical Cannabis Inc. utilise des méthodes de culture hydroponique exclusives appuyées par des techniques artisanales qui produisent des fleurs idéales pour les gens. Montréal Medical Cannabis Inc. met l'accent sur les produits de cannabis artisanaux de qualité, notamment sur les gammes de fleurs séchées, de joints préroulés et de haschich commercialisées sous les marques « MTL Cannabis », « Low Key by MTL » et « R'belle » pour le marché canadien grâce à neuf ententes de distribution avec divers distributeurs de cannabis provinciaux. Montréal Medical Cannabis Inc. a également mis au point plusieurs canaux d'exportation pour le cannabis en vrac et de qualité BPAR sans marque.

MTL Cannabis vise à ce qu'Abba Medix Corp. devienne le principal distributeur de cannabis médical au Canada et à ce que Canada House Clinics soit le principal fournisseur canadien de services cliniques de cannabis médical. Pour en savoir plus, consultez le site www.mtlcorp.ca/ ou les documents publics de la Société au www.sedarplus.ca.

Mise en garde concernant l'information prospective

Ce communiqué de presse contient des « renseignements prospectifs » et « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs portent, entre autres, sur le moment de l'assemblée, le moment, les résultats et les avantages potentiels de l'arrangement, la clôture de l'arrangement et les activités commerciales, l'exploitation, les stratégies, le rendement financier, les objectifs, les buts, les plans d'expansion, les attentes et les estimations de la Société. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de mots comme « peut », « sera », « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « croire », « planifier », « potentiel » et « continuer », ou par la forme négative de ces termes.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions et hypothèses actuelles de la direction et sur les renseignements dont dispose actuellement la Société. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces mêmes énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, le fait que l'arrangement peut être résilié dans certaines circonstances; il n'est pas certain que toutes les conditions préalables à l'arrangement seront satisfaites et que l'arrangement sera conclu; la Société pourrait ne pas recevoir les approbations requises des actionnaires lors de l'assemblée; les actionnaires recevront un nombre fixe d'actions de Canopy Growth qui ne reflétera aucun changement dans la valeur marchande relative des actions de MTL; MTL Cannabis engagera des coûts même si l'entente n'est pas conclue et MTL Cannabis et Canopy Growth pourraient devoir payer diverses dépenses engagées dans le cadre de l'entente; MTL Cannabis pourrait être tenue de payer des frais de résiliation si l'arrangement est résilié dans certaines circonstances et les frais de résiliation pourraient décourager d'autres parties de tenter d'acquérir MTL Cannabis; les administrateurs et les dirigeants de MTL Cannabis pourraient avoir des intérêts dans l'arrangement qui diffèrent des intérêts des actionnaires après la conclusion de l'arrangement; l'arrangement pourrait détourner l'attention de la direction de MTL Cannabis et de Canopy Growth; l'incertitude entourant l'arrangement pourrait nuire au maintien des fournisseurs et du personnel de MTL Cannabis et de Canopy Growth et pourrait avoir une incidence négative sur les activités et les opérations futures; le prix du marché des actions de MTL pourrait diminuer; MTL Cannabis pourrait ne pas pouvoir prendre certaines mesures avant la conclusion de l'entente ou jusqu'à sa résiliation; MTL Cannabis et Canopy Growth pourraient être la cible de réclamations judiciaires, de recours collectif en valeurs mobilières, de poursuites en justice dérivées et d'autres réclamations et de telles réclamations pourraient retarder ou empêcher la réalisation de l'arrangement; MTL Cannabis et Canopy Growth pourraient ne pas réaliser les avantages actuellement prévus de l'arrangement en raison des défis associés à l'intégration des opérations; des technologies et du personnel de MTL Cannabis à Canopy Growth; des paiements potentiels aux actionnaires ayant droit dissidents pourraient empêcher la réalisation de l'arrangement; l'émission d'actions de Canopy Growth dans le cadre de l'arrangement et leur vente subséquente peuvent faire baisser le prix du marché des actions de Canopy Growth; l'émission d'actions de Canopy Growth dans le cadre de l'arrangement et leur vente subséquente pourraient faire diminuer le prix du marché des actions de Canopy Growth; Canopy pourrait émettre d'autres titres de participation; et MTL Cannabis n'a pas vérifié la fiabilité des renseignements concernant Canopy Growth inclus aux présentes, ou qui ont pu être omis dans la circulaire. Cette liste ne contient pas tous les facteurs qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs.

Bien que la Société estime que les attentes décrites dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, il n'y a aucune assurance que les hypothèses s'avéreront exactes. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Des renseignements supplémentaires sur les risques et les incertitudes qui touchent la Société, ainsi que sur les facteurs importants ou les hypothèses pris en compte dans la formulation des énoncés prospectifs se trouvent dans le plus récent rapport de gestion de la Société, les états financiers, et d'autres documents d'information continue déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, disponibles dans le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouveaux énoncés, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois applicables l'exigent.

SOURCE MTL Cannabis Corp.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Michael Perron, chef de la direction, MTL Cannabis, 1 877 685-2266, [email protected]