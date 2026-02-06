Le conseil d'administration de MTL recommande à l'unanimité que les actionnaires de MTL votent en faveur de la résolution d'arrangement.

Votre vote est important, peu importe le nombre d'actions que vous détenez. Votez dès aujourd'hui.

Les actionnaires de MTL qui ont des questions ou ont besoin d'aide pour voter au sujet de leurs actions sont invités à communiquer avec l'agent de sollicitation de procurations de MTL Cannabis, Laurel Hill Advisory Group, en composant le 1-877-452-7184 (numéro sans frais au Canada/États-Unis), ou en textant « INFO » au même numéro (numéro sans frais au Canada/États-Unis) ou au 1-416-304-2011 (international). Vous pouvez aussi envoyer un courriel à [email protected].

PICKERING, ON, le 6 févr. 2026 /CNW/ - MTL Cannabis Corp. (CSE: MTLC) (OTCQX: MTLNF) (« MTL Cannabis » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que deux cabinets indépendants de services-conseils en procuration de premier plan, Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS ») et Glass Lewis & Co., LLC (« Glass Lewis »), ont toutes deux recommandé aux détenteurs (les « actionnaires de MTL ») des actions ordinaires de MTL Cannabis (les « actions de MTL ») de voter EN FAVEUR d'une résolution spéciale (la « résolution d'arrangement ») visant l'approbation d'un plan d'arrangement proposé (l'« arrangement ») avec Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth ») lors de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de MTL (l'« assemblée ») prévue le 17 février 2026, à 9 h (heure de Vancouver). Dans le cadre de l'arrangement, entre autres choses, Canopy Growth fera l'acquisition de la totalité des actions de MTL émises et en circulation et chaque actionnaire de MTL recevra une contrepartie fixe pour chaque action de MTL, correspondant à : (i) 0,32 action ordinaire (chaque action entière, une « action de Canopy ») de Canopy Growth et (ii) 0,144 $ en espèces.

Recommandations de SSI et de Glass Lewis

En recommandant que les actionnaires de MTL votent en faveur de la résolution d'arrangement, ISS a déclaré :

« Votez EN FAVEUR de cette résolution. La contrepartie mixte représente une prime importante par rapport au cours de l'action non altéré, offrant aux actionnaires une liquidité immédiate et une certitude quant à la valeur, tout en vous permettant de conserver une exposition au potentiel de hausse de la société combinée… les actionnaires peuvent être relativement certains que la contrepartie est concurrentielle, que l'évaluation est crédible, que le risque apparent de refus d'approbation est limité et que l'offre reflète un niveau des cours des actions qui n'a pas été observé depuis la transaction RTO de la société. »

En formulant sa recommandation EN FAVEUR de la résolution d'arrangement, Glass Lewis a conclu :

« … nous croyons qu'il y a suffisamment de raisons pour que les investisseurs soutiennent la transaction, car celle-ci fournit aux actionnaires des liquidités partielles ainsi qu'une participation continue aux avantages potentiels et aux synergies de la société combinée. De plus, la contrepartie de la fusion implique une prime importante par rapport au prix non altéré de la Société. Par conséquent, nous recommandons aux actionnaires de voter EN FAVEUR de cette proposition. »

Recommandation du conseil

Le conseil d'administration de MTL Cannabis (le « conseil d'administration de MTL »), après mûre réflexion, y compris en consultation avec le conseiller juridique et les conseillers financiers externes de MTL Cannabis, et en tenant compte, entre autres, de la recommandation d'un comité spécial composé d'administrateurs du conseil d'administration de MTL qui ne sont pas membres de la direction ont déterminé que l'arrangement est équitable pour tous les actionnaires de MTL et qu'il est dans l'intérêt supérieur de MTL Cannabis. Le conseil d'administration de MTL Cannabis recommande à l'unanimité que les actionnaires de MTL votent EN FAVEUR de la résolution d'arrangement.

Renseignements sur l'assemblée extraordinaire des actionnaires de MTL Cannabis

L'assemblée, au cours de laquelle les actionnaires de MTL seront invités à voter concernant la résolution d'arrangement, aura lieu le 17 février 2026 dans les locaux de Farris LLP au 700, rue Georgia Ouest, bureau 2500, Vancouver, Colombie-Britannique, V7Y 1B3, à 9 h (heure de Vancouver). La circulaire d'information de la direction de MTL Cannabis datée du 15 janvier 2026 (la « circulaire ») fournit plus de détails sur l'arrangement. Elle est disponible dans le profil d'émetteur de MTL Cannabis sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de MTL Cannabis à l'adresse https://www.mtlcorp.ca/special-meeting.

Votez concernant vos actions de cannabis MTL dès aujourd'hui

Votre vote est important, peu importe le nombre d'actions de MTL Cannabis que vous détenez.

Nous invitons les actionnaires de MTL à lire la circulaire et à voter concernant leurs actions de MTL Cannabis bien à l'avance de l'assemblée et, en tout état de cause, avant la date limite du vote par procuration, le jeudi 12 février 2026, à 9 h (heure de Vancouver).

Questions des actionnaires et soutien pour voter

Les actionnaires de MTL qui ont des questions au sujet des renseignements contenus dans la circulaire ou qui ont besoin d'aide pour voter au sujet de leurs actions de MTL peuvent communiquer avec Laurel Hill Advisory Group, l'agent de sollicitation de procurations et le conseiller en communication avec les actionnaires de MTL Cannabis :

Laurel Hill Advisory Group

Numéro sans frais : 1 (877) 452-7184 (Canada et États-Unis)

International : 1 (416) 304-0211 (international)

Messages texte : Textez « Info » au 1 416 304-0211 ou au 1 877 452-7184.

Par courriel : [email protected]

À propos de MTL Cannabis Corp.

MTL Cannabis Corp. est la société mère de Montréal Medical Cannabis Inc. (« MTL Cannabis »), un producteur autorisé qui exploite un site de culture intérieure autorisé de 5 300 m2 à Pointe-Claire, au Québec; Abba Medix Corp., un producteur autorisé de Pickering, en Ontario, qui exploite un marché de cannabis médical de premier plan; IsoCanMed Inc., un producteur autorisé de Louiseville, au Québec, qui cultive le meilleur cannabis intérieur de sa catégorie dans son installation de production de 5 950 m2; et Canada House Clinics Inc., qui exploite des cliniques de partout au Canada travaillant directement avec des équipes de soins primaires pour fournir des services thérapeutiques spécialisés de traitement avec cannabinoïdes aux patients qui souffrent de problèmes médicaux, que ceux-ci soient simples ou complexes.

Entreprise axée sur les fleurs créée pour répondre aux besoins modernes, Montréal Medical Cannabis Inc. utilise des méthodes de culture hydroponique exclusives appuyées par des techniques artisanales qui produisent des fleurs idéales pour les gens. Montréal Medical Cannabis Inc. met l'accent sur les produits de cannabis artisanaux de qualité, notamment sur les gammes de fleurs séchées, de joints préroulés et de haschich commercialisées sous les marques « MTL Cannabis », « Low Key by MTL » et « R'belle » pour le marché canadien grâce à neuf ententes de distribution avec divers distributeurs de cannabis provinciaux. Montréal Medical Cannabis Inc. a également mis au point plusieurs canaux d'exportation pour le cannabis en vrac et de qualité BPAR sans marque.

MTL Cannabis vise à ce qu'Abba Medix Corp. devienne le principal distributeur de cannabis médical au Canada et à ce que Canada House Clinics soit le principal fournisseur canadien de services cliniques de cannabis médical. Pour en savoir plus, consultez le site www.mtlcorp.ca/ ou les documents publics de la Société au www.sedarplus.ca.

Mise en garde concernant l'information prospective

Ce communiqué de presse contient des « renseignements prospectifs » et « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs portent, entre autres, sur le moment de l'assemblée, le moment, les résultats et les avantages potentiels de l'arrangement et les activités commerciales, l'exploitation, les stratégies, le rendement financier, les objectifs, les buts, les plans d'expansion, les attentes et les estimations de la Société. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de mots comme « peut », « sera », « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « croire », « planifier », « potentiel » et « continuer », ou par la forme négative de ces termes.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions et hypothèses actuelles de la direction et sur les renseignements dont dispose actuellement la Société. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces mêmes énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, la résiliation de l'arrangement dans certaines circonstances; il n'est pas certain que toutes les conditions préalables à l'Arrangement seront satisfaites et que l'Arrangement sera réalisé; la Société pourrait ne pas recevoir les approbations requises des actionnaires de MTL lors de l'assemblée; les actionnaires de MTL recevront un nombre fixe d'actions de Canopy qui ne reflétera aucun changement dans la valeur marchande relative des actions de MTL; MTL Cannabis engagera des coûts même si l'entente n'est pas conclue et que MTL Cannabis et Canopy Growth pourraient devoir payer diverses dépenses engagées dans le cadre de l'entente; MTL Cannabis pourrait être tenue de payer des frais de résiliation si l'arrangement est résilié dans certaines circonstances et les frais de résiliation pourraient décourager d'autres parties de tenter d'acquérir MTL Cannabis; les administrateurs et les dirigeants de MTL Cannabis peuvent avoir des intérêts dans l'Arrangement qui diffèrent des intérêts des actionnaires de MTL après la conclusion de l'Arrangement; l'Arrangement peut détourner l'attention de la direction de MTL Cannabis et de Canopy Growth; l'incertitude entourant l'Arrangement pourrait nuire au maintien en poste des fournisseurs et du personnel de MTL Cannabis et de Canopy Growth et pourrait avoir une incidence négative sur les activités et les opérations futures; le prix du marché des actions de MTL pourrait diminuer; MTL Cannabis ne peut prendre certaines mesures avant la conclusion de l'entente ou jusqu'à sa résiliation; MTL Cannabis et Canopy Growth peuvent être la cible de réclamations judiciaires, de recours collectif en valeurs mobilières, des poursuites en justice dérivées et d'autres réclamations et de telles réclamations peuvent retarder ou empêcher la réalisation de l'Arrangement; MTL Cannabis et Canopy Growth pourraient ne pas réaliser les avantages actuellement prévus de l'Arrangement en raison des défis associés à l'intégration des opérations; technologies et personnel de MTL Cannabis avec Canopy Growth; des paiements potentiels aux actionnaires de MTL qui exercent des droits dissidents pourraient empêcher la réalisation de l'arrangement; l'émission d'actions de Canopy dans le cadre de l'arrangement et leur vente subséquente peuvent faire baisser le prix du marché des actions de Canopy; l'émission d'actions de Canopy dans le cadre de l'arrangement et leur vente subséquente peuvent faire diminuer le prix du marché des actions de Canopy; Canopy Growth peut émettre d'autres titres de participation; et MTL Cannabis n'a pas vérifié la fiabilité des renseignements concernant Canopy Growth inclus aux présentes, ou qui pourraient avoir été omis dans la circulaire. Cette liste ne contient pas tous les facteurs qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs.

Bien que la Société estime que les attentes décrites dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, il n'y a aucune assurance que les hypothèses s'avéreront exactes. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Des renseignements supplémentaires sur les risques et les incertitudes qui touchent la Société, ainsi que sur les facteurs importants ou les hypothèses pris en compte dans la formulation des énoncés prospectifs se trouvent dans le plus récent rapport de gestion de la Société, les états financiers, et d'autres documents d'information continue déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, disponibles dans le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouveaux énoncés, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois applicables l'exigent.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Michael Perron, chef de la direction, MTL Cannabis, 1 877 685-2266, [email protected]