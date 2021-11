LAVAL, QC, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La STL a déposé hier soir une demande d'ordonnance de sauvegarde contre le Syndicat des chauffeurs.euses auprès du Tribunal administratif du travail (TAT) concernant des moyens de pression jugés illégaux. Ces gestes ont entraîné un nombre anormalement élevé de retards au cours de la journée du jeudi 18 novembre et ont porté un important préjudice à sa clientèle. La STL est déçue que celle-ci soit instrumentalisée inutilement par le Syndicat pour mener sa cause. Parmi les comportements illégaux observés, soulignons notamment le ralentissement volontaire du service causant des retards sur au moins 250 voyages durant la journée. Ces moyens de pression sont également une nuisance directe aux efforts de relance des transports collectifs visant à convaincre la clientèle de leur efficacité.

Avec le dépôt de cette demande d'ordonnance de sauvegarde, la STL vise à protéger sa clientèle pour que celle-ci obtienne le service auquel elle a droit.

La STL tient à rappeler que l'offre globale déposée auprès du Syndicat est équitable et comparable à celle convenue avec les autres unités syndicales dans l'entreprise. Il faut aussi noter que les employés de la Ville de Laval, de même que plusieurs autres unités syndicales représentant des chauffeurs d'autobus au Québec ont également signé sur les mêmes bases de rémunération. D'autres rencontres de conciliation sont toujours à l'agenda et nous croyons que l'atteinte d'un règlement passe par celles-ci et non par des actions qui nuisent à la clientèle et en font d'innocentes victimes collatérales.

