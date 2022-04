Moyens de pression illégaux - Le TAT donne raison à la STL

LAVAL, QC, le 18 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Société de transport de Laval (STL) salue la décision du Tribunal administratif du travail (TAT) rendue aujourd'hui, qui conclut qu'il y a bel et bien eu une action concertée de membres du Syndicat pour des moyens de pression illégaux. Depuis le début de la semaine dernière, ces agissements ont entraîné des perturbations de service menant à l'annulation de quelque 1 000 passages affectant plus de 15 000 passagers.

Dans sa décision, le TAT ordonne au Syndicat de se conformer sans délai et de prendre toutes les mesures pour que ses membres cessent immédiatement les moyens de pression illégaux. Dans ce contexte, la STL prévoit un retour immédiat à la normale pour sa clientèle.

Le Tribunal ordonne également au Syndicat de « faire connaître immédiatement et publiquement son intention de se conformer aux ordonnances contenues dans la présente décision ».

Encore une fois, la STL déplore que sa clientèle ait eu à faire les frais de ce mouvement concerté illégal. Rappelons que la prochaine rencontre de négociation en présence d'un médiateur est prévue le 27 avril prochain.

