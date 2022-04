Moyens de pression illégaux du Syndicat des chauffeurs - La STL avise sa clientèle de prévoir des perturbations de service à nouveau aujourd'hui

LAVAL, QC, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Encore aujourd'hui, la Société de transport de Laval (STL) souhaite aviser à nouveau sa clientèle de prévoir des perturbations de service qui peuvent mener à des annulations de passages, pour toute la journée du 13 avril, en raison de moyens de pression illégaux du Syndicat des chauffeurs.euses qui sont toujours en cours. La STL condamne l'action concertée de boycott de temps supplémentaire et du choix des assignations scolaires par les surnuméraires. De plus, la société déplore les gestes d'intimidation dont ont été victimes certains chauffeurs.euses pour suivre la directive de refuser le temps supplémentaire. Au cours des deux derniers jours, près de 300 départs ont ainsi dû être annulés, ce qui est exceptionnellement élevé, laissant malheureusement près de 4 000 clients sans service.

Ces agissements contreviennent à l'ordonnance de sauvegarde obtenue par le Tribunal administratif du travail en novembre dernier. Les démarches légales se poursuivent pour faire cesser les moyens de pression.

Rappelons que pour mettre fin au conflit de travail, la STL a proposé au Syndicat, en février dernier, de faire appel à un arbitre. Malheureusement, le Syndicat a refusé et préfère, une fois de plus, prendre la clientèle en otage plutôt que de dénouer l'impasse dans les négociations.

À propos de la Société de transport de Laval

La Société de transport de Laval (STL) développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent, dans l'ensemble, près de 19 millions de déplacements par année. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 400 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL est reconnue comme une des sociétés de transport collectif les plus innovantes en Amérique du Nord. www.stlaval.ca .

