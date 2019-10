Moyens de pression de l'industrie du taxi à Laval le jeudi 10 octobre - Perturbation de service pour les clients du transport adapté et des taxis collectifs

LAVAL, QC, le 10 oct. 2019 /CNW Telbec/ - En raison des moyens de pression de l'industrie du taxi à Laval pour ce jeudi 10 octobre, la Société de transport de Laval (STL) tient à informer sa clientèle que ses services de transport adapté et de taxis collectifs seront significativement affectés aujourd'hui. Du côté du service du transport adapté, seuls les déplacements pour le travail, l'école et les rendez-vous médicaux seront maintenus, et ce pour toute la journée de jeudi. Par conséquent, durant cette période tous les déplacements de transport adapté planifiés pour d'autres motifs ont dû être annulés. Pour plus d'information sur le service du transport adapté, communiquez avec notre centre des réservations au 450-973-3111. Concernant les taxis collectifs, les services sont annulés aujourd'hui entre 9 h et 14 h et devraient revenir à la normale après cette période.

Bien que cette situation soit hors de son contrôle, soyez assurés que la STL est sincèrement désolée des inconvénients et fait tout en son pouvoir pour en minimiser les impacts.

La STL invite sa clientèle à rester informée de la situation par l'entremise de son site web et de ses réseaux sociaux. Les clients du transport adapté peuvent aussi communiquer avec notre centre de réservations au 450-973-3111. Pour des informations concernant le réseau régulier de la STL, communiquez avec le Centre contact clients au 450 688-6520 (selon l'horaire habituel).

