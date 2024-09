En cette rentrée scolaire, Vélo Québec lance Mon campus à vélo - Une campagne pour encourager l'usage du vélo sur les campus!

MONTRÉAL, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Vélo Québec, en collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse, lance aujourd'hui Mon campus à vélo, une initiative qui vise à promouvoir le vélo comme moyen de transport alternatif à la voiture auprès des étudiant•es âgé•es de 17 à 25 ans, fréquentant les cégeps et universités. Jusqu'au 11 octobre prochain, la campagne publicitaire sous le slogan « À la rentrée, on se remet en selle », sera présente sur certains abribus, sur le web, ainsi que sur les médias sociaux avec deux affiches officielles pour illustrer le message. Avec cette campagne, Vélo Québec souhaite encourager un transfert modal pour ainsi réduire les émissions de GES. Découvrir la campagne

« Cette année, notre campagne destinée aux campus mise sur l'humour pour rappeler aux étudiants et étudiantes que le vélo reste le moyen le plus abordable et le plus pratique pour se rendre à l'école. Nos visuels se veulent un clin d'œil sympathique qui, nous l'espérons, suscitera une réflexion chez ceux et celles qui hésitent peut-être encore à se mettre en selle. » - explique Magali Bebronne, directrice des programmes, Vélo Québec.

Un concours

Parallèlement à la campagne publicitaire, un concours est mis en place sur les médias sociaux, ainsi que sur le site de Vélo Québec. Pour courir la chance de gagner l'un des prix offerts, d'une valeur totale de 1000 $, les participant•es doivent répondre à un court sondage sur leurs habitudes de transport. L'objectif de ce sondage est de mieux comprendre les motivations et les freins à l'utilisation du vélo chez les jeunes. Participer au concours

À propos de la campagne Mon campus à vélo

Mon campus à vélo est une campagne de promotion du vélo auprès des jeunes de 17 à 25 ans organisée par Vélo Québec grâce au soutien financier du Secrétariat à la jeunesse, en collaboration avec Fizz et Bixi. Cette initiative s'inscrit dans la continuité du Mouvement VÉLOSYMPATHIQUE.

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale. www.velo.qc.ca

