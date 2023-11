Dans le cadre de l'étude clinique de phase III SURPASS-2, Mounjaro a entraîné des réductions plus importantes du taux d'HbA1c par rapport à Ozempic (sémaglutide) à 1 mg.

Bien qu'il ne soit pas indiqué pour la gestion du poids, Mounjaro a été associé à une réduction significativement supérieure du poids (paramètre d'évaluation secondaire clé) comparativement à Ozempic à 1 mg.

Mounjaro constitue le premier produit d'une nouvelle classe de médicaments contre le diabète depuis près de 10 ans et est maintenant offert aux patients canadiens.

TORONTO, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Lilly Canada est heureuse d'annoncer que Mounjaro® (tirzépatide) est maintenant disponible au Canada. Mounjaro est un nouvel agoniste des récepteurs du polypeptide insulinotrope dépendant du glucose (GIP) et du peptide-1 apparenté au glucagon (GLP-1) à administration hebdomadaire indiqué comme traitement d'appoint à un régime alimentaire et à un programme d'exercice physique pour améliorer la maîtrise glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2. Mounjaro n'a pas été étudié chez les patients ayant des antécédents de pancréatite et il n'est pas indiqué chez les patients atteints de diabète de type 1 ni pour la gestion du poids.

Mounjaro, le premier et le seul agoniste des récepteurs du GLP et du GLP-1 approuvé par Santé Canada, est une molécule unique qui active les récepteurs du GIP et du GLP-1, des hormones incrétines naturelles, dans l'organisme1.

« Les besoins de traitements plus efficaces pour les personnes atteintes de diabète de type 2 sont criants. Tirzépatide/Moujaro est le traitement le plus puissant pour aider les patients à maîtriser leur glycémie et à perdre du poids, en plus de tirer avantage d'un profil d'innocuité bien établi. Tous ces bienfaits sont atteignables grâce à une seule injection par semaine » déclare Dr. Rémi Rabasa-Lhoret, Professeur agrégé, Département de nutrition, Université de Montréal.

Mounjaro est offert en six doses (2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg) présentées en fioles à dose unique et à usage unique.

L'approbation par Santé Canada s'est appuyée sur les résultats du programme SURPASS de phase III dont les comparateurs actifs comprenaient le sémaglutide à 1 mg, l'insuline dégludec et l'insuline glargine en injection. L'efficacité a été évaluée pour Mounjaro à 5 mg, à 10 mg et à 15 mg en monothérapie ou en association avec des médicaments contre le diabète couramment prescrits, y compris la metformine, les inhibiteurs du SGLT2, les sulfonylurées et l'insuline glargine. Les participants au programme SURPASS ont obtenu des réductions moyennes du taux d'HbA1c de 1,8 % à 2,1 % pour Mounjaro à 5 mg et de 1,7 % à 2,4 % pour Mounjaro à 10 mg et Mounjaro à 15 mg. Mounjaro n'est pas indiqué pour la gestion du poids. La variation moyenne du poids corporel était un paramètre d'évaluation secondaire clé dans toutes les études SURPASS. Les participants traités par Mounjaro ont perdu en moyenne 5,4 kg (12 lb) avec Mounjaro à 5 mg et 11,3 kg (25 lb) avec Mounjaro à 15 mg2.

« L'arrivée de Mounjaro est une très bonne nouvelle pour les personnes vivant avec le diabète de type 2 au Québec, qui disposeront désormais d'une nouvelle avenue pour aider à contrôler leur glycémie » déclare Sylvie Lauzon, présidente directrice-générale de Diabète Québec.

Les effets secondaires signalés chez au moins 5 % des patients traités par Mounjaro comprenaient les nausées, la diarrhée, la diminution de l'appétit, les vomissements, la constipation, l'indigestion (dyspepsie) et les douleurs à l'estomac (abdomen). La monographie de Mounjaro contient un encadré de mise en garde au sujet des tumeurs des cellules C de la thyroïde chez les rongeurs. La pertinence de ces résultats pour l'humain n'a pas été établie. Mounjaro est contre-indiqué chez les patients qui présentent des antécédents personnels ou familiaux de carcinome médullaire de la thyroïde, atteints d'un syndrome de néoplasie endocrinienne multiple de type 2 et chez les patientes enceintes ou qui allaitent3.

« Lilly s'efforce d'améliorer la vie des personnes atteintes de diabète depuis plus de 100 ans. Notre fondateur croyait en la remise en question du statu quo pour les patients, et cette approche centrée sur le patient est le moteur d'une innovation concrète s'appuyant sur des traitements comme Mounjaro », déclare Kenneth Custer, directeur général, Lilly Canada. « Mounjaro est le premier produit d'une nouvelle classe de médicaments permettant aux Canadiens atteints de diabète de type 2 de réussir à maîtriser leur glycémie. »

Mounjaro est maintenant offert au Canada et Lilly a à cœur d'aider toute personne à accéder aux médicaments qui lui sont prescrits, c'est pourquoi elle collaborera avec les assureurs, les systèmes de santé et les fournisseurs de soins de santé pour faciliter l'accès des patients à Mounjaro. Lilly offre un programme de soutien aux patients admissibles. Les patients ou les professionnels de la santé qui ont des questions au sujet de Mounjaro peuvent consulter le site www.Mounjaro.ca ou appeler le Centre de relations avec la clientèle de Lilly au 1-888-545-5972.

À propos du programme d'études cliniques SURPASS

Le programme mondial de développement clinique SURPASS de phase III évaluant le tirzépatide a commencé à la fin de l'année 2018 et comprenait cinq études d'homologation menées à l'échelle internationale et deux études régionales menées au Japon. Ces études s'étendaient sur une période de 40 à 52 semaines et visaient à évaluer l'efficacité et l'innocuité de Mounjaro à 5 mg, à 10 mg et à 15 mg en monothérapie et comme traitement d'appoint aux divers médicaments de référence contre le diabète de type 2. Les comparateurs actifs de ces études étaient le sémaglutide à 1 mg, l'insuline dégludec et l'insuline glargine en injection. Ensemble, les cinq études d'homologation menées à l'échelle mondiale ont montré de façon invariable des réductions du taux d'HbA1c chez les participants atteints de diabète de type 2 depuis en moyenne 5 à 13 ans et prenant Mounjaro à différents stades de leur parcours thérapeutique4.

SURPASS-1 (NCT03954834) était une étude de 40 semaines comparant l'efficacité et l'innocuité de Mounjaro à 5 mg (N = 121), à 10 mg (N = 121) et à 15 mg (N = 120) en monothérapie à celles du placebo (N = 113) chez des adultes dont le diabète de type 2 n'était pas maîtrisé adéquatement au moyen d'un régime alimentaire et d'un programme d'exercice seuls. Par rapport à un taux initial d'HbA1c de 7,9 %, Mounjaro a entraîné des réductions du taux d'HbA1c des participants de 1,8 %* (à 5 mg) et de 1,7 %* (à 10 mg et à 15 mg) en moyenne, comparativement à 0,1 % pour le placebo. En ce qui concerne un paramètre d'évaluation secondaire clé : par rapport à une valeur initiale de 85,9 kg (189 lb), Mounjaro a entraîné une réduction du poids des participants de 6,3 kg (14 lb)* (à 5 mg), de 7,0 kg (15 lb)* (à 10 mg) et de 7,8 kg (17 lb)* (à 15 mg) en moyenne, comparativement à 1 kg (2 lb) pour le placebo.

à 15 mg (N = 120) en monothérapie à celles du placebo (N = 113) chez des adultes dont le diabète de type 2 n'était pas maîtrisé adéquatement au moyen d'un régime alimentaire et d'un programme d'exercice seuls. Par rapport à un taux initial d'HbA1c de 7,9 %, Mounjaro a entraîné des réductions du taux d'HbA1c des participants de 1,8 %* (à 5 mg) et de 1,7 %* (à 10 mg et à 15 mg) en moyenne, comparativement à 0,1 % pour le placebo. En ce qui concerne un paramètre d'évaluation secondaire clé : par rapport à une valeur initiale de 85,9 kg (189 lb), Mounjaro a entraîné une réduction du poids des participants de 6,3 kg (14 lb)* (à 5 mg), de 7,0 kg (15 lb)* (à 10 mg) et de 7,8 kg (17 lb)* (à 15 mg) en moyenne, comparativement à 1 kg (2 lb) pour le placebo. SURPASS-2 (NCT03987919) était une étude de 40 semaines comparant l'efficacité et l'innocuité de Mounjaro à 5 mg (N = 470), à 10 mg (N = 469) et à 15 mg (N = 469) à celles du sémaglutide injectable à 1 mg (N = 468) chez les adultes dont le diabète de type 2 n'était pas maîtrisé adéquatement malgré la prise de metformine à ≥ 1500 mg/jour en monothérapie. Par rapport à un taux initial d'HbA1c de 8,3 %, Mounjaro a entraîné des réductions du taux d'HbA1c des participants de 2,0 %ꝉ (à 5 mg), de 2,2 %* (à 10 mg) et de 2,3 %* (à 15 mg) en moyenne, comparativement à 1,9 % pour le sémaglutide. En ce qui concerne un paramètre d'évaluation secondaire clé : par rapport à une valeur initiale de 93,7 kg (207 lb), Mounjaro a entraîné une réduction du poids des participants de 7,6 kg (17 lb)* (à 5 mg)ꝉ, de 9,3 kg (21 lb)* (à 10 mg) et de 11,2 kg (25 lb)* (à 15 mg) en moyenne, comparativement à 5,7 kg (13 lb) pour le sémaglutide à 1 mg.

SURPASS-3 (NCT03882970) était une étude de 52 semaines comparant l'efficacité de Mounjaro à 5 mg (N = 358), à 10 mg (N = 360) et à 15 mg (N = 358) à celles de l'insuline dégludec (N = 359) chez les adultes atteints de diabète de type 2 traités par la metformine avec ou sans inhibiteurs du SGLT-2. Par rapport à un taux initial d'HbA1c de 8,2 %, Mounjaro a entraîné des réductions du taux d'HbA1c des participants de 1,9 %* (à 5 mg), de 2,0 %* (à 10 mg) et de 2,1 %* (à 15 mg) en moyenne, comparativement à 1,3 % pour l'insuline dégludec. Par rapport à une valeur initiale de 94,3 kg (208 lb), Mounjaro a entraîné une réduction du poids des participants de 7,0 kg (15 lb)* (à 5 mg), de 9,6 kg (21 lb)* (à 10 mg) et de 1,3 kg (25 lb)* (à 15 mg) en moyenne, comparativement à une augmentation de 1,9 kg (4 lb) pour l'insuline dégludec.

SURPASS-4 (NCT03730662) était une étude de 104 semaines comparant l'efficacité et l'innocuité de Mounjaro à 5 mg (N = 328), à 10 mg (N = 326) et à 15 mg (N = 337) à l'insuline glargine (N = 998) chez les adultes dont le diabète de type 2 n'était pas maîtrisé adéquatement malgré un traitement comportant 1, 2 ou 3 antihyperglycémiants oraux (metformine, sulfonylurées ou inhibiteurs du SGLT-2) et qui présentaient un risque cardiovasculaire accru. Le paramètre d'évaluation principal a été mesuré à 52 semaines. Par rapport à un taux initial d'HbA1c de 8,5 %, Mounjaro a entraîné des réductions du taux d'HbA1c des participants de 2,1 %* (à 5 mg), de 2,3 %* (à 10 mg) et de 2,4 %* (à 15 mg) en moyenne, comparativement à 1,4 % pour l'insuline glargine. Par rapport à une valeur initiale de 90,3 kg (199 lb), Mounjaro a entraîné une réduction du poids des participants de 6,4 kg (14 lb)* (à 5 mg), de 8,9 kg (20 lb)* (à 10 mg) et de 10,6 kg (23 lb)* (à 15 mg) en moyenne, comparativement à une augmentation de 1,7 kg (4 lb) pour l'insuline glargine.

à 15 mg (N = 337) à l'insuline glargine (N = 998) chez les adultes dont le diabète de type 2 n'était pas maîtrisé adéquatement malgré un traitement comportant 1, 2 ou 3 antihyperglycémiants oraux (metformine, sulfonylurées ou inhibiteurs du SGLT-2) et qui présentaient un risque cardiovasculaire accru. Le paramètre d'évaluation principal a été mesuré à 52 semaines. Par rapport à un taux initial d'HbA1c de 8,5 %, Mounjaro a entraîné des réductions du taux d'HbA1c des participants de 2,1 %* (à 5 mg), de 2,3 %* (à 10 mg) et de 2,4 %* (à 15 mg) en moyenne, comparativement à 1,4 % pour l'insuline glargine. Par rapport à une valeur initiale de 90,3 kg (199 lb), Mounjaro a entraîné une réduction du poids des participants de 6,4 kg (14 lb)* (à 5 mg), de 8,9 kg (20 lb)* (à 10 mg) et de 10,6 kg (23 lb)* (à 15 mg) en moyenne, comparativement à une augmentation de 1,7 kg (4 lb) pour l'insuline glargine. SURPASS-5 (NCT04039503) était une étude de 40 semaines comparant l'efficacité et l'innocuité de Mounjaro à 5 mg (N = 116), à 10 mg (N = 118) et à 15 mg (N = 118) à celles d'un placebo (N = 119) chez des adultes dont le diabète de type 2 n'était pas maîtrisé adéquatement malgré un traitement par l'insuline glargine, avec ou sans metformine. Par rapport à un taux initial d'HbA1c de 8,3 %, Mounjaro a entraîné des réductions du taux d'HbA1c des participants de 2,1 %* (à 5 mg), de 2,4 %* (à 10 mg) et de 2,3 %* (à 15 mg) en moyenne, comparativement à 0,9 % pour le placebo. Par rapport à une valeur initiale de 95,2 kg (210 lb), Mounjaro a entraîné une réduction du poids des participants de 5,4 kg (12 lb)* (à 5 mg), de 7,5 kg (17 lb)* (à 10 mg) et de 8,8 kg (19 lb)* (à 15 mg) en moyenne, comparativement à une augmentation de 1,6 kg (4 lb) pour le placebo.

* p < 0,001 pour la supériorité par rapport au placebo ou au comparateur actif, corrigée en fonction de la multiplicité; ꝉ p < 0,05 pour la supériorité par rapport au sémaglutide à 1 mg, corrigée en fonction de la multiplicité

À propos de Mounjaro® (tirzépatide injectable) 5

Mounjaro® (tirzépatide) administré par voie orale est approuvé comme traitement d'appoint à un régime alimentaire et à un programme d'exercice afin d'améliorer la maîtrise glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2. Mounjaro, le premier et le seul agoniste des récepteurs du polypeptide insulinotrope dépendant du glucose (GIP) et du peptide-1 apparenté au glucagon (GLP-1) approuvé par Santé Canada, est une molécule unique qui active les récepteurs du GLP et du GLP-1.

À propos de Lilly Canada

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d'offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d'un siècle par le colonel Eli Lilly, qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s'efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d'en faire profiter les personnes qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être de nos communautés grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l'oncologie, du diabète, de l'auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web à l'adresse www.lilly.ca.

RÉFÉRENCES

1 Monographie canadienne de Mounjaro. 2 Monographie canadienne de Mounjaro. 3 Monographie canadienne de Mounjaro. 4 Rosenstock J, et al. Efficacy and Safety of Once Weekly Tirzepatide, a Dual GIP/GLP-1 Receptor Agonist Versus Placebo as Monotherapy in People with Type 2 Diabetes (SURPASS-1). Résumé 100-OR. Présenté virtuellement dans le cadre des 81e séances scientifiques de l'American Diabetes Association, du 25 au 29 juin.

Rosenstock J, et al. (2021). Efficacy and safety of a novel dual GIP and GLP-1 receptor agonist tirzepatide in patients with type 2 diabetes (SURPASS-1): a double-blind, randomised, phase 3 trial. Lancet. 2021;398(10295):143-155. doi: 10.1016/S0140-6736(21)01324-6.

Frías JP, Davies MJ, Rosenstock J, et al.; pour les chercheurs de SURPASS-2. Tirzepatide versus semaglutide once weekly in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2021;385(6)(suppl.):503-515. doi: 10.1056/NEJMoa2107519

Frias JP. Efficacy and Safety of Tirzepatide vs. Semaglutide Once Weekly as Add-On Therapy to Metformin in Patients with Type 2 Diabetes. Résumé 84-LB. Présenté virtuellement dans le cadre des 81e séances scientifiques de l'American Diabetes Association, du 25 au 29 juin.

Ludvik B, Giorgino F, Jódar E, et al. Once-weekly tirzepatide versus once-daily insulin degludec as add-on to metformin with or without SGLT2 inhibitors in patients with type 2 diabetes (SURPASS-3): a randomised, open-label, parallel-group, phase 3 trial. Lancet. 2021;398(10300):583-598. doi: 10.1016/S0140-6736(21)01443-4

Del Prato S, Kahn SE, Pavo I, et al; pour les chercheurs de SURPASS-4. Tirzepatide versus insulin glargine in type 2 diabetes and increased cardiovascular risk (SURPASS-4): a randomised, open-label, parallel-group, multicentre, phase 3 trial. Lancet. 2021;398(10313):1811-1824. doi: 10.1016/S0140-6736(21)02188-7

Dahl D, Onishi Y, Norwood P, et al. Effect of subcutaneous tirzepatide vs placebo added to titrated insulin glargine on glycemic control in patients with type 2 diabetes: the SURPASS-5 randomized clinical trial. JAMA. 2022;327(6):534-545. doi:10.1001/jama.2022.0078 5 Monographie canadienne de Mounjaro.

SOURCE Eli Lilly Canada Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : Ethan Pigott, [email protected], 416-770-5843