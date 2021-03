Au Canada, des moules zébrées envahissantes ont récemment été trouvées dans des boules de mousse, un type de produit végétal d'aquarium constitué d'algues vertes. À l'heure actuelle, des cas confirmés de boules de mousse infectées ont été présentés en Colombie-Britannique, en Alberta, et en Saskatchewan. Pêches et Océans Canada surveille la situation en étroite collaboration avec ses homologues fédéraux et provinciaux, et des mises à jour sont régulièrement partagées au moyen des médias sociaux du Ministère.

Nous encourageons toute personne qui a récemment acheté des boules de mousse au Canada à s'en débarrasser de façon responsable en faisant ce qui suit :

Les détruire Placez la boule de mousse dans un sac de plastique à fermeture hermétique et congelez-le pendant au moins 24 heures, ou Placez la boule de mousse dans l'eau bouillante pendant au moins une minute. S'en débarrasser Placez la boule de mousse et tout son emballage dans un sac de plastique à fermeture hermétique et jetez-le à la poubelle. Les signaler Appelez l'autorité locale en charge des espèces aquatiques envahissantes pour le signaler : https://dfo-mpo.gc.ca/contact/invasive-species-especes-envahissantes-fra.html

Note : Veuillez ne pas jeter les boules de mousse dans les toilettes ni dans le composteur. Si les boules de mousse ont déjà été placées dans un aquarium, tous les accessoires dans le réservoir (p. ex. roches, décorations, etc.) doivent être lavés avec une solution solide d'agent de blanchiment au chlore et d'eau. Il est illégal d'introduire un organisme aquatique dans une région ou un plan d'eau du Canada, lorsqu'il n'est pas indigène, à moins d'y être autorisé par une loi fédérale ou provinciale.

Les moules zébrées sont une grave menace pour les écosystèmes aquatiques du Canada, mais vous pouvez aider à arrêter la propagation. Pour de plus amples renseignements sur les moules zébrées au Canada, veuillez consulter le site Web : https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/profiles-profils/zebramussel-moulezebree-fra.html

« Les moules zébrées représentent une grave menace pour les écosystèmes aquatiques du Canada. Elles peuvent endommager les infrastructures publiques, les centrales hydroélectriques, les habitats du poisson, et d'autres zones essentielles d'eau douce. Notre gouvernement prend des mesures fortes et cohérentes pour lutter contre la propagation de ces moules et protéger les environnements qu'elles menacent. Nous travaillons rapidement et en étroite collaboration avec les provinces et les territoires à cet égard. Pour être plus efficaces dans cet effort, nous avons besoin que tous les Canadiens soient vigilants, et prennent les précautions nécessaires pour aider à arrêter la propagation de cette espèce envahissante. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

La moule zébrée est une petite moule d'eau douce originaire du sud-est de l'Europe, mais qui est devenue une espèce envahissante dans de nombreux pays à travers le monde. Elles ont été introduites pour la première fois au Canada dans les Grands Lacs à la fin des années 1980 et, depuis, le coût estimatif de la prévention, de la surveillance, du contrôle, et de la gestion de leurs répercussions dans l'ensemble du pays a été estimé à environ 7 milliards de dollars.





Si les moules zébrées devaient s'établir à grande échelle partout au Canada, les répercussions économiques supplémentaires pourraient s'élever à des centaines de millions de dollars chaque année.





Les moules zébrées se reproduisent très rapidement et peuvent s'accrocher à des surfaces comme les bateaux, les quais, les roches, les plantes, et les prises d'eau, ce qui a des répercussions importantes sur les plaisanciers, les approvisionnements en eau municipaux et industriels, et l'infrastructure énergétique.





Pêches et Océans Canada travaille en étroite collaboration avec les provinces et les territoires pour trouver des solutions au problème des espèces aquatiques envahissantes :





Au Québec, nous travaillons avec des organisations non gouvernementales locales et des groupes environnementaux pour contrôler l'éventuelle présence de moules zébrées et d'autres espèces envahissantes dans le fleuve Saint-Laurent.

Les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta ont toutes des programmes de détection précoce et de surveillance de la moule zébrée, y compris des équipes d'inspection et de décontamination des bateaux, qui empêchent leur propagation à l'intérieur du Canada.

Bien qu'elles ne soient pas établies en Colombie-Britannique, les moules zébrées ont été trouvées à proximité des cours d'eau de la Colombie-Britannique. Pêches et Océans Canada aide des organismes de la province, comme l'Université Simon Fraser , à faire des recherches sur ces espèces envahissantes et à les empêcher d'entrer dans les eaux du Pacifique et de s'y propager.

