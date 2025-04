HONG KONG, 2 avril 2025 /CNW/ - Le 31 mars, le modèle stratégique mondial de GAC, l'AION V, a été officiellement lancé à Hong Kong. La nouvelle voiture est disponible en deux versions : Premium et Luxury, les prix de référence officiels étant fixés à 218 000 et 238 000 respectivement. Les clients qui passent des commandes anticipées peuvent bénéficier de tarifs d'achat anticipé : HKD 208 000 pour la version Premium et HKD 228 000 pour la version Luxury.

Positionné comme un « nouveau VUS de conduite robuste et intelligente », le AION V cible les utilisateurs de la famille à la recherche de technologie intelligente, de performances étendues, de confort spacieux et d'excellence en matière de sécurité. Il offre une double proposition aux consommateurs de Hong Kong : une technologie intelligente de pointe jumelée à des expériences de mobilité haut de gamme.

L'AION V redéfinit le confort dans la cabine grâce à des sièges avant inclinables à une touche qui se transforment en lits luxueux entièrement rembourrés. Son espace arrière de classe phare rivalise avec celui des VUS haut de gamme. Équipé d'un groupe d'instruments numériques de 8,88 pouces et d'un écran tactile central de 14,6 pouces, le véhicule offre une interface de conduite intelligente améliorée. De plus, sa technologie de charge ultra-rapide 400 V+3C atteint une charge de 30 à 80 % en seulement 16 minutes, assurant des déplacements rentables et sans stress.

Lors de l'événement de lancement, l'acteur Moses Chan a partagé ses impressions de test, déclarant : « L'AION V surpasse les voitures familiales d'un million de dollars sur le plan de la fonctionnalité, ce qui en fait le choix ultime pour les ménages de Hong Kong. »

Wang Shunsheng, vice-président de GAC INTERNATIONAL, a souligné : « L'AION V incarne la maîtrise technologique de GAC et constitue une référence mondiale dans le cadre de notre stratégie « One GAC 2.0 », qui illustre la qualité de premier plan et la technologie pionnière. »

En combinant des spécifications de premier plan et des prix dynamiques, l'AION V offre une valeur inégalée aux consommateurs de Hong Kong, prêts à redéfinir les normes pour les expériences de mobilité intelligente.

