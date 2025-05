WENDAKE, QC, le 15 mai 2025 /CNW/ - Le Bureau du coroner a déposé aujourd'hui son rapport d'enquête publique concernant le décès tragique M. Raphaël André, Innu de la communauté de Matimekush-Lac-John, survenu à Montréal, le 17 janvier 2023.

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) et la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) accueillent favorablement les recommandations formulées dans ce rapport. Elles y voient des pistes essentielles pour prévenir d'autres pertes de vie inacceptables, en plus de renforcer la sécurité et la dignité des Premières Nations et des Inuit sur l'ensemble du territoire.

La CSSSPNQL a pris part à l'audience publique tenue dans le cadre de l'enquête du coroner. À cette occasion, le Dr Stanley Vollant, médecin-conseil à la CSSSPNQL, a livré un témoignage percutant qui souligne l'importance de reconnaître la sécurisation culturelle comme un droit fondamental et qui doit être appliqué concrètement à toutes les étapes du parcours de soins. Le document de réflexion présenté à l'audience a d'ailleurs contribué à nourrir la réflexion ayant mené aux recommandations du coroner, lesquelles s'harmonisent avec la Déclaration sur les droits des Premières Nations à l'autodétermination et à la sécurisation culturelle, adoptée par les chefs de l'APNQL, et la Loi instaurant l'approche de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux.

Le décès tragique de Raphaël André illustre l'urgence de garantir un accès constant à des sources de chaleur sécuritaires pour les personnes en situation d'itinérance, indépendamment du contexte économique ou sanitaire. Ce droit fondamental à la dignité et à la sécurité ne peut plus être ignoré.

« Les Premières Nations rappellent que le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne constitue un droit fondamental. En mémoire de Monsieur Raphaël André, nous réaffirmons avec force que notre droit à la sécurisation culturelle doit être pleinement reconnu, respecté et intégré de façon concrète dans l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux », a déclaré Francis Verreault-Paul, chef de l'APNQL.

« Ce rapport met en lumière l'urgence d'apporter des changements systémiques profonds et durables. L'itinérance est un enjeu majeur de santé, de sécurité et de justice sociale chez les Premières Nations au Québec. La CSSSPNQL réaffirme que la sécurisation culturelle doit être au cœur de tous les services destinés aux Premières Nations, en particulier pour les personnes en situation d'itinérance et celles confrontées aux effets des méfaits. Les Premières Nations doivent pouvoir compter sur des services ancrés dans leur réalité, respectueux de leur identité et répondant à leurs besoins. Il en va de leur dignité, de leur mieux-être et de leurs droits fondamentaux », a ajouté Derek Montour, président du conseil d'administration de la CSSSPNQL.

L'APNQL et la CSSSPNQL tiennent à exprimer, de nouveau, leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Raphaël André ainsi qu'à la communauté de Matimekush-Lac-John.

À propos de l'APNQL

L'APNQL est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador.

À propos de la CSSSPNQL

La CSSSPNQL est un organisme à but non lucratif qui accompagne les Premières Nations au Québec dans l'atteinte de leurs objectifs en matière de santé, de mieux-être, de culture et d'autodétermination.

SOURCE Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador

RENSEIGNEMENTS : Julianne Gagnon, APNQL, [email protected], 418-719-0786 - www.apnql.com; Maude Sigouin, CSSSPNQL, Conseillère en communications et médias sociaux, [email protected], 418-842-1540, poste 2307 - www.cssspnql.com