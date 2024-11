Les Premières Nations se mobilisent dans la lutte contre les dépendances et le trafic de stupéfiants

WENDAKE, QC, le 25 nov. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances, qui a lieu du 24 au 30 novembre 2024, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) et la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) invitent tous les acteurs à se joindre aux Premières Nations dans leur démarche de mobilisation contre les dépendances et le trafic de stupéfiants.

Dans une lettre transmise au ministre Lafrenière le 8 novembre dernier, les grands chefs et les chefs de l'APNQL ont soulevé leurs préoccupations quant à cet important enjeu collectif, et lui demandent d'agir rapidement.

« La consommation de substances et le trafic de stupéfiants sont extrêmement préoccupants pour nos gouvernements locaux. Ces derniers s'impliquent activement, notamment en matière de prévention et de sensibilisation, mais les ressources sont insuffisantes. Des actions concertées doivent être mises en place de façon urgente. Le gouvernement du Québec doit placer ces enjeux de société en priorité afin que nous les endiguions ensemble », affirme Ghislain Picard, chef de l'APNQL.

« Les effets de la toxicomanie, surtout ceux de la consommation de drogues, sur nos populations sont dévastateurs. Comme le démontrent plusieurs recherches, les Premières Nations sont plus susceptibles que les autres populations de faire une surdose et de décéder des suites d'une toxicomanie. La fragilité du climat social, les traumatismes intergénérationnels et le racisme systémique sévissant dans les services publics figurent parmi les raisons. Il y a urgence que nous agissions tous en amont pour le mieux-être de nos jeunes, de nos familles et pour la société en général », a ajouté Derek Montour, président du conseil d'administration de la CSSSPNQL.

Aujourd'hui, à midi, marchons ensemble!

Sous l'initiative de la Nation Innue, plusieurs communautés à travers tout le territoire marchent en simultané aujourd'hui, pour démontrer leur solidarité dans la lutte contre les dépendances et pour le mieux-être collectif. Les participants sont invités à porter du vert, la couleur de l'espoir.

À propos de la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances

La Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances met de l'avant des solutions pour réduire les méfaits liés à la consommation d'alcool et d'autres substances. C'est l'occasion pour la population canadienne de se renseigner sur la prévention, la réduction des méfaits, le traitement et le rétablissement et d'avancer des solutions susceptibles de produire des changements. Pour plus d'information : ccsa.ca/fr.

À propos de l'APNQL

L'APNQL est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador.

À propos de la CSSSPNQL

La CSSSPNQL est un organisme à but non lucratif qui accompagne les Premières Nations au Québec dans l'atteinte de leurs objectifs en matière de santé, de mieux-être, de culture et d'autodétermination.

