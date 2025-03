MONTRÉAL, le 26 mars 2025 /CNW/ - À l'occasion de l'assemblée extraordinaire des chefs de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), qui s'est tenue à Montréal, aujourd'hui, les chefs réunis en assemblée ont adopté le nouveau modèle de gouvernance de la santé et du mieux-être des Premières Nations au Québec par consensus.

Ce nouveau modèle, qui s'inscrit dans une démarche d'autodétermination, vise à renforcer l'autonomie des Premières Nations en matière de santé et de mieux-être. Il leur permettra de concevoir, de gérer et de façonner leurs services selon leurs réalités culturelles et leurs besoins, tant sur le plan local que sur le plan collectif. Il s'agit d'un engagement fort en faveur d'un avenir où les Premières Nations exercent un contrôle accru sur les décisions qui les concernent.

Un jalon essentiel pour les années à venir

Cette décision marque une étape historique quant à la gestion des services essentiels pour les Premières Nations, en accord avec leur droit à l'autodétermination et au mieux-être collectif.

« Cette décision collective témoigne de la détermination politique des Premières Nations et de leur volonté affirmée d'exercer pleinement leur droit à l'autodétermination. Il s'agit d'un moment charnière dans notre histoire, qui renforce notre capacité à gérer nos propres institutions et à bâtir une gouvernance solide et ancrée dans nos réalités. Grâce à cette avancée, nous améliorerons non seulement les services aux Premières Nations, mais nous contribuerons également à la consolidation de notre autonomie gouvernementale », a déclaré Francis Verreault-Paul, chef de l'APNQL.

Sipi Flamand, chef de Manawan et membre du Comité consultatif des chefs, a aussi réagi à cette avancée en insistant sur l'importance de cette autonomie pour les générations futures : « prendre en main notre propre gouvernance de la santé et du mieux-être, c'est assurer un avenir meilleur pour nos enfants et nos familles. Ce modèle nous donne les outils nécessaires pour créer des services qui respectent notre identité, nos traditions et nos besoins spécifiques. Il s'agit d'un pas décisif vers un système de santé conçu par et pour les Premières Nations ».

« Ce modèle nous permettra de mettre en place des services conçus en fonction des besoins de nos communautés et de nos organismes, en tenant compte de nos réalités et de nos aspirations. En renforçant notre gouvernance, nous favorisons un accès équitable à des soins de qualité qui contribueront directement au mieux-être des Premières Nations au Québec. Cette avancée aura des retombées significatives sur notre santé globale et sur l'avenir de nos nations », a ajouté Derek Montour, président du conseil d'administration de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL).

À la suite de ce jalon important suivront d'autres étapes menant à l'autodétermination des Premières Nations en matière de santé et de mieux-être.

À propos de l'APNQL

L'APNQL est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador.

À propos de la CSSSPNQL

La CSSSPNQL est un organisme à but non lucratif qui accompagne les Premières Nations au Québec dans l'atteinte de leurs objectifs en matière de santé, de mieux-être, de culture et d'autodétermination.

SOURCE Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador

