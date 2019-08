Montres Richard Mille, diamants Graff et montres Patek Philippe disponibles dans les magasins Birks

MONTRÉAL, le 29 août 2019 /CNW Telbec/ - Le Groupe Birks est fier d'annoncer l'ouverture de la boutique Richard Mille dans son magasin phare du centre-ville de Vancouver. L'achèvement de la boutique cette année a permis de dévoiler une porte d'entrée donnant sur Granville Street, exclusivement consacrée à cette grande marque horlogère. La boutique Richard Mille est située au 698 West Hastings, à Vancouver.

À l'automne 2018, Birks a inauguré la première boutique Graff au Canada, mettant en vedette des collections de diamants et de joaillerie, aux côtés de la boutique de la grande marque genevoise, Patek Philippe. Les boutiques Graff et Patek Philippe sont toutes deux situées au 598 West Georgia Street, à Vancouver.

Au cours des dernières années, la Maison Birks a mis en place un plan de plusieurs millions de dollars dans son programme de dépenses d'investissement pour la rénovation et la transformation de ses magasins. Plus tôt cette année, Birks a rouvert son impressionnant magasin phare de la rue Bloor à Toronto, moins d'un an après avoir dévoilé son spectaculaire fleuron historique entièrement rénové au centre-ville de Montréal à l'été 2018, qui comprend également un restaurant adjacent et un hôtel boutique de luxe dans le même édifice.

Dans le cadre de la stratégie omnicanale de la Société, d'autres rénovations sont prévues alors que Birks modernise son réseau de magasins avec un concept de design offrant une nouvelle vision de l'héritage de Birks en redéfinissant l'expérience client pour l'achat de montres et de bijoux. Axée sur une offre de produits regroupant les plus grandes marques mondiales de joaillerie et d'horlogerie, dont la plupart sont exclusives à Birks, la société a établi ce qui est désormais le standard le plus élevé en matière d'achat de bijoux et de montres au Canada. Birks propose un concept de magasin confortable et acceuillant, en phase avec sa cliente cible; les femmes qui achètent pour elles-mêmes, les passionnés de bijoux raffinés et les amateurs de montres les plus prisées au monde.

À propos de Groupe Birks Inc.

L'histoire de Birks a débuté il y a quatre siècles à Sheffield, en Angleterre. La marque a vraiment pris son envol en 1879, lorsque Henry Birks a ouvert une bijouterie au cœur de Montréal, au Canada. Ce qui a commencé comme le rêve d'un homme est devenu une marque canadienne emblématique maintenant distribuée à l'échelle internationale. Les collections Birks sont inspirées par la nature canadienne et le riche patrimoine de la marque, qui offre des styles classiques avec une touche tendance. Le Groupe exploite, sous la marque Birks, 26 magasins répartis dans la plupart des grandes villes du Canada et qui offrent les marques de joaillerie et de pièces d'horlogerie les plus prisées au monde ainsi qu'une boutique Brinkhaus à Calgary, en Alberta. Deux boutiques des marques Graff et Patek Philippe à Vancouver, en Colombie-Britannique. Les collections de Birks sont offertes au Royaume-Uni chez Mappin & Webb et chez Goldsmith ainsi que chez plusieurs autres détaillants de bijoux en Amérique du Nord. Au fil des ans, Birks est devenu la référence au Canada en création et vente au détail de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe. Pour en savoir plus, rendez-vous à www.birks.com

