MONTRÉAL, le 16 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que 16 ménages logent toujours à l'hôtel à l'heure actuelle, l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal propose de nouvelles solutions pour limiter le nombre de familles qui se retrouvent à la rue le 1er juillet. Les élus d'Ensemble Montréal déposeront une motion au prochain conseil municipal pour que la Ville réserve une banque de logements avec l'objectif de céder le bail aux Montréalais dans le besoin.

« Il est inconcevable que des familles logent dans des hôtels depuis bientôt huit mois. C'est une preuve que l'administration s'y prend trop tard pour limiter les dégâts. Non seulement ça a un coût sur la dignité humaine de ces personnes, mais également sur la Ville de Montréal. Les sommes à débourser sont de plus en plus importantes pour l'hébergement temporaire et les autres mesures d'urgence », a déclaré Benoît Langevin, porte-parole de l'Opposition officielle en matière de lutte à la pauvreté et à l'itinérance.

Cette démarche visant à sécuriser des logements pour les locataires vulnérables serait réalisée en partenariat avec des organismes communautaires tels que la Mission Bon Accueil, qui possèdent déjà une expertise dans la recherche de logis à coût abordable. Une aide financière leur serait octroyée afin de couvrir les frais associés à ces recherches.

La participation de la Ville de Montréal serait un grand atout pour ces organismes en leur permettant de mettre la main sur des logements à un prix intéressant sans le risque d'avoir à payer des baux s'ils ne trouvent pas preneurs.

« Le risque financier repose sur les épaules de la Ville de Montréal, mais c'est un risque minime sachant que les besoins sont énormes à Montréal. Cela dit, pour prévenir, nous demandons que l'administration prévoie une réserve d'un million de dollars afin de rembourser le bail du logement s'il demeure toujours sans locataire après le 1er juillet », a ajouté M. Langevin.

Cette solution aurait également l'avantage d'aider les Montréalais qui ne se qualifient pas au programme de supplément au loyer. Il est à noter que la banque de logements mise en place par l'Office municipal d'habitation de Montréal se résume à un recensement des logis actuellement disponibles en fonction de diverses catégories de prix et à de l'accompagnement.

« Nous pensons qu'être proactif pour aider les personnes qui peuvent avoir de la difficulté à accéder à un logement est une bonne idée. Ce n'est pas partisan. Personne n'est à l'abri de se retrouver dans cette situation quand 63 % des gens sont locataires à Montréal. Il suffit d'une ou deux malchances et on se trouve sans logis », a expliqué Sam Watts, président-directeur général de la Mission Bon Accueil.

Pour Ensemble Montréal, le fait que des familles résident toujours à l'hôtel à l'heure actuelle malgré l'accompagnement offert par la Ville de Montréal démontre que cette dernière doit offrir de nouvelles solutions pour répondre aux besoins en prévision du 1er juillet.

