Montréal Ville UNESCO de design - Montréal intègre ses engagements à titre de Ville UNESCO de design à sa relance économique

MONTRÉAL, le 14 déc. 2020 /CNW Telbec/ - En juin 2006, Montréal a été désignée Ville UNESCO de design sur la base de la forte concentration de talents en design, de toutes les disciplines. Sa volonté à faire pleinement contribuer ce potentiel créatif à l'avenir de la Ville sera aujourd'hui intégrée à la relance de la métropole.

À l'aube du 15e anniversaire de l'obtention de cette désignation, la Ville de Montréal est fière de déposer aujourd'hui son rapport d'activité 2016-2019+, qui fait état de ses principales réalisations en lien avec son statut et ses engagements en tant que membre du Réseau des villes créatives de l'UNESCO.

« Les actions menées au cours des quatre dernières années illustrent avec éloquence pourquoi Montréal détient le titre de ville UNESCO de design. Nous le savons, la transition écologique, l'urgence climatique et aujourd'hui la crise sanitaire exigent une redéfinition des pratiques et des modèles de développement et d'aménagement urbains et une manière différente de concevoir et de vivre la ville. Comme les autres villes du monde, Montréal doit rapidement se réinventer et elle a la chance de disposer d'un riche bassin de designers et d'architectes engagés pour l'aider à relever ces importants défis », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Au cours des prochaines années, Montréal misera plus que jamais sur la créativité et la force d'innovation des designers, des architectes et des urbanistes. Ceux-ci sont des alliés essentiels pour réussir la relance économique de la métropole que l'on veut durable, verte et inclusive. L'urgence d'agir ne peut justifier de faire l'économie de la qualité et de la durabilité. C'est pourquoi la Ville s'est dotée, il y a un an précisément, d'un premier Agenda montréalais 2030 pour la qualité et l'exemplarité en design et en architecture », a ajouté Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif.

Des actions avec un impact direct et positif

Cet engagement en faveur d'interventions de qualité pour tous et partout sur son territoire s'est traduit concrètement par des legs inspirants, à l'instar du Centre sportif Saint-Laurent, de la bibliothèque l'Octogone, du nouveau Biodôme de Montréal, de la future avenue McGill College, ou par des dispositifs (signalétique, modules d'information, habillage) qui assurent l'orientation et la sécurité des citoyens et des travailleurs sur et en périphérie de chantiers.

La pandémie de la COVID-19, déclarée en mars 2020, appelait à l'action d'urgence in situ. Depuis, avec l'aide des designers et d'autres créatifs, l'accent est mis sur le déploiement d'interventions transitoires pour adapter notre territoire (rues, parcs, places), nos bâtiments municipaux, de même que les commerces afin d'assurer une prestation sécuritaire des services essentiels, conforme aux directives de la santé publique. Piétonisation des artères commerciales, stations hivernales, terrasses collectives, les designers nous aident à mieux vivre la pandémie, en plus de rendre sécuritaire et agréable l'expérience du domaine public.

Un réseau fort et uni

À l'échelle internationale, le rapport d'activité 2016-2019+ fait état du dynamisme de Montréal au sein du Réseau des villes créatives. Depuis l'émergence de la COVID-19, le besoin de partager est plus fort que jamais, alors que la pandémie touche successivement toutes les villes, y provoquant les mêmes bouleversements aux plans social et économique. L'expérience commune de cette crise sanitaire et d'un confinement planétaire nous a unis et offre une occasion sans précédent d'apprendre et d'expérimenter ensemble. À l'initiative de Montréal, avec l'aide de Détroit et Courtrai, une veille a été mise en place pour répertorier les initiatives et projets innovants, individuels et collectifs, soutenant les citoyens, les entreprises et la relance post-COVID-19. Plus de 100 initiatives provenant de 15 villes ont été recensées à ce jour et alimentent les réflexions au sein des Villes.

