Montréal, ville privilégiée pour les grandes réunions d'affaires - Le sondage Evidenz classe Montréal en tête de liste

MONTREAL, le 15 sept. 2022 /CNW Telbec/ - « Ville magnifique, facilité d'accès, diversité des options hôtelières, bon rapport qualité-prix, vie urbaine animée, expérience culturelle enrichissante » : les organisateurs d'événements d'affaires ont une perception plus que positive de la métropole, selon le dernier sondage Evidenz, anciennement nommé Watkins, réalisé au printemps 2022.

L'industrie des congrès de Montréal se démarque encore en obtenant le 2e score le plus élevé des 40 destinations évaluées dans ce sondage, complété par quelque 460 organisateurs de réunions en Amérique du Nord. Montréal a obtenu une note remarquable pour 12 des 13 facteurs déterminant le score de la destination, classant la métropole comme étant une excellente ville de congrès dans son ensemble.

« Tourisme Montréal met beaucoup d'efforts pour attirer les congressistes, et je suis comblé de constater que nos efforts portent fruit. Le calendrier pour 2023 et 2024 est déjà bien rempli, et les réservations débutent pour les années suivantes ! Une preuve de la portée de notre rayonnement dans l'industrie », souligne Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Et ce n'est pas un hasard si la métropole connaît ce succès retentissant. Tourisme Montréal et le Palais des congrès de Montréal travaillent quotidiennement à attirer des événements à notre image. Les équipes s'affairent à accompagner chaque organisateur de manière personnalisée, en répondant aux différentes attentes des groupes.

« Le Palais des congrès est très fier de se démarquer par la qualité de ses services, qualifiés de « supérieurs » par une majorité de répondants, qui nous positionnent ainsi en 1re place parmi les 40 destinations analysées. La clé ? Notre équipe dédiée, qui maîtrise les rouages du domaine à la perfection et sait détecter les besoins actuels et futurs de nos clients », analyse Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal.

Depuis 2020, 25 des 40 destinations ont connu une baisse du Net Promoter Score, soit l'indicateur le plus précis de la satisfaction globale des organisateurs de réunions. Manque de précautions, trop de restrictions, absence de protocoles : la situation planétaire des dernières années a entraîné des répercussions négatives sur les notes de certaines destinations. Montréal a cependant trouvé un tout autre écho, notamment grâce à sa stratégie d'engagement sans risque qui facilitait la réservation des congrès. Une tactique saluée par les planificateurs indépendants, corporatifs et associatifs.

Et ces excellents résultats se verront encore bonifiés ! En effet, Tourisme Montréal a récemment dévoilé son guide sur les pratiques écoresponsables dans les événements d'affaires et sportifs, visant à faciliter l'organisation de rassemblements respectueux de l'environnement.

Produit en collaboration avec le Conseil québécois des événements écoresponsables, ce guide aborde notamment la gestion des matières résiduelles, le gaspillage alimentaire, la sélection des fournisseurs, la sobriété numérique et l'engagement des personnes participantes.

Disponible sur demande, le document d'une trentaine de pages comprend une liste de fournisseurs pouvant contribuer avec des actions concrètes à l'augmentation des répercussions positives des événements. Contactez-nous !

