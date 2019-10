Montréal soutient le 48e Festival du nouveau cinéma

MONTRÉAL, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière d'accueillir le 48e Festival du nouveau cinéma, un événement phare dans le milieu cinématographique montréalais, qui se tiendra cette année du 9 au 20 octobre.

« Montréal est fière de rassembler une communauté cinématographique dynamique et diversifiée. Je tiens à féliciter l'équipe du Festival du nouveau cinéma et j'invite les Montréalaises et Montréalais à profiter de la programmation et de la série d'échanges qu'il offre et qui sont autant d'occasions de rencontres entre le public et les artisans », a affirmé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Depuis 48 ans, l'événement fait place à l'innovation et à l'expérimentation. La Ville appuie financièrement le FNC, lui consacrant la somme de 180 000 $ en 2019.

« À l'image du Festival du nouveau cinéma, nous voulons une métropole créative et innovante qui donne aux créateurs la place qu'ils méritent. Nous avons à cœur le développement de l'industrie cinématographique dans la métropole et nous travaillons à mettre en valeur les talents, les infrastructures et les ressources de notre métropole », a souligné Magda Popeanu, responsable de la culture et de la diversité montréalaise au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Le Festival de nouveau cinéma se déroule dans plusieurs salles de Montréal du 9 au 20 octobre 2019. Consultez la programmation: nouveaucinema.ca

