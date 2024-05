Montréal rejoint l'Accélérateur du réseau C40 pour le désengagement des énergies fossiles

MONTRÉAL, le 7 mai 2024 /CNW/ - Dans le contexte d'urgence climatique, Montréal renforce son leadership en tant que pôle international de la finance durable, où s'alignent les solutions climatiques et financières. En tant que vice-présidente du C40, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a rejoint aujourd'hui, lors du Sommet Climat, l'Accélérateur du réseau C40 pour encourager le désengagement des énergies fossiles et l'investissement dans un futur durable.

Concrètement, la Ville de Montréal débute une collaboration stratégique avec la Caisse Commune des régimes de retraite des employés municipaux, afin de rapatrier à Montréal la presque totalité de la gestion de ses placements, valorisés à 10 milliards de dollars. Actuellement, seulement 23 % de ces actifs sont gérés localement. Cette démarche, dans le respect de l'indépendance de la Caisse, vise, à terme, à désinvestir des énergies fossiles, favorisant ainsi l'économie verte et locale. En plus de bénéficier à l'ensemble de l'écosystème financier de Montréal, cette initiative renforcera la capacité de la Caisse à gérer les enjeux climatiques et environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), et à réduire notre dépendance à l'égard des combustibles fossiles.

« En rejoignant l'Accélérateur du réseau C40, nous mobilisons les acteurs publics et financiers vers une économie durable et résiliente dont nous avons toutes et tous besoin. Notre collaboration avec la Caisse commune va non seulement bénéficier à l'ensemble de l'écosystème financier de Montréal, mais en plus, elle nous permettra d'entamer le désinvestissement dans les énergies fossiles. C'est courageux, mais c'est aussi nécessaire. Cet engagement est un premier pas concret et envoie un signal fort aux autres villes, gouvernements et fonds de pension publics pour renforcer l'économie verte », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Cette initiative démontre notre engagement à allier performance économique et responsabilité environnementale. À l'heure des changements climatiques, ces deux éléments sont indissociables ; on ne peut parler de finance sans parler de transition écologique et l'inverse est tout aussi vrai. Cette démarche vers la décarbonation des investissements de la Caisse Commune montréalaise s'ajoute aux gestes majeurs que notre administration a posés récemment, avec le premier budget climat en 2024 ainsi que notre cible d'investissement en matière d'adaptation aux changements climatiques, qui représente de 10 % à 15 % de notre programme décennal d'immobilisations (PDI) », a indiqué Luc Rabouin, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des finances et du développement économique.

« Cette collaboration illustre notre engagement commun envers une gestion financière qui respecte et promeut les principes de durabilité, tout en renforçant notre autonomie opérationnelle. Je suis convaincu que les fonds de pension municipaux ont un rôle vital à jouer dans la promotion de pratiques financières responsables et durables. Les avantages de notre collaboration sont multiples : elle permettra d'accroître l'accès aux ressources et occasions de placement, de réduire les coûts associés à la gestion des fonds de pension et de renforcer la gouvernance pour assurer l'intérêt à long terme des bénéficiaires et des participants actifs. Faire ici, à Montréal, à moindre coûts et avec la flexibilité nécessaire pour l'atteinte de nos objectifs », a ajouté Richard Audet, président de la Caisse Commune.

Mark Watt, président du réseau C40, a vivement salué l'initiative en déclarant : « Je félicite la mairesse Plante pour sa collaboration audacieuse et novatrice avec le fonds de pension de la Ville, afin de réorienter les investissements vers un avenir plus sûr et plus durable pour toutes et tous, plutôt que vers un secteur des combustibles fossiles de plus en plus risqué et des industries qui perpétuent notre dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Comme dans bien d'autres domaines, la mairesse Plante montre une fois de plus à quoi ressemble le leadership en matière de climat. Montréal se joint à d'autres villes pionnières du C40 qui utilisent tous les outils à leur disposition pour s'assurer que le financement va à l'économie verte et s'éloigne des industries qui polluent notre planète et nuisent à nos communautés. »

« Quel bel exemple de collaboration pour accélérer la réalisation de projets prometteurs de meilleurs rendements ajustés pour les risques. L'Accélérateur du réseau C40 permettra aux acteurs montréalais de la finance durable de partager leurs meilleures idées et de profiter des meilleures idées d'ailleurs pour les mettre en œuvre ici, chez nous. La Caisse Commune quant à elle, en affichant résolument son engagement à soutenir la transition vers des modèles d'affaires plus résilients et plus durables, profitera du talent, de la créativité et du leadership des acteurs de la place financière de Montréal pour développer des modèles financiers novateurs pour soutenir des projets de croissance durable », a soutenu Anne-Marie Hubert, co-présidente Sommet Climat 2024 et associée principale chez EY.

« Montréal se positionne résolument comme un leader en finance durable sur l'échiquier nord-américain. L'engagement de la Ville de Montréal dans l'Accélérateur du réseau C40 est un témoignage de la capacité de la finance à agir comme catalyseur de changement positif en mobilisant stratégiquement les actifs institutionnels. En réunissant les expertises de Montréal et d'ailleurs, nous ne faisons pas qu'améliorer nos pratiques locales, nous établissons un modèle que le reste du monde peut suivre pour aligner stratégie financière et objectifs environnementaux à long terme », a conclu Jacques Deforges, directeur général de Finance Montréal.

La Ville de Montréal et la Caisse Commune souhaitent que cette initiative inspire d'autres entités à suivre cet exemple, contribuant ainsi à un avenir plus durable pour toutes et tous.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

