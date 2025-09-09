Montréal présente son offre culturelle gratuite pour la rentrée et l'automne 2025

La rentrée culturelle est le moment idéal pour explorer de nouveaux horizons, découvrir des artistes, participer à des ateliers ou simplement s'imprégner de la vie culturelle montréalaise. Ces lieux, fièrement soutenus par la Ville, sont des espaces de rencontre, de savoir et de création, au cœur de la vie citoyenne.

Toutes et tous à la Maison !

Véritables piliers de la vie culturelle montréalaise, les Maisons de la culture offrent cet automne une programmation foisonnante dans des lieux ouverts à toutes et à tous. Accessibles en semaine comme en fin de semaine, elles invitent la population à vivre des expériences artistiques variées, à s'initier aux arts et à explorer de nouveaux univers. Des centaines de spectacles (théâtre, musique, danse, chanson, cirque, etc.) et expositions en arts visuels, destinés à tous les âges, seront présentés dans une cinquantaine de lieux du réseau des Maisons de la culture.

Parmi les temps forts de la saison :

Au slam, citoyens !

Ce concours citoyen de slam revient pour une 2e édition dans le cadre du Grand slam international MTL | Incendies de paroles. Trois Maisons de la culture - Ahuntsic, Rosemont-La Petite-Patrie et Claude-Léveillée - accueillent des ateliers gratuits pour préparer les participantes et participants. La grande finale aura lieu le 19 octobre à 14 h à la Maison de la culture Claude-Léveillée.

Festival NexGen MultiArts

Les 18 et 19 octobre à la Maison de la culture Ahuntsic, découvrez les arts savants de l'Inde à travers deux journées de danse et musique traditionnelles.

Expositions à ne pas manquer

Cet automne, les Maisons de la culture accueillent des expositions marquantes, dont Le soin en résistance dans Villeray, sixtwosix de Malik McKoy à Notre-Dame-de-Grâce et Petit guide pratique pour un banquet imaginaire - Chapitre 3 sur Le Plateau-Mont-Royal.

Cliquez pour en savoir plus sur les spectacles et les expositions.

Les bibliothèques : des lieux vivants à découvrir cet automne

Le réseau des bibliothèques de Montréal vous propose une programmation riche et variée pour tous les âges : ateliers créatifs, cercles littéraires, conférences, activités santé et plus encore. Cet automne, les mots prennent vie dans le cadre de rencontres avec des autrices et auteurs de renom qui viendront partager leur passion, dont Marianna Mazza, Sébastien Diaz, Marilou Addison et Francis Ouellette.

La Ville poursuit également les célébrations des 15 ans de la maison d'édition de bandes dessinées POW POW avec des événements dans plusieurs bibliothèques : le 20 septembre à Serge-Bouchard, le 22 octobre à Réjean-Ducharme, le 15 novembre à Saul-Bellow et le 30 novembre à Pierrefonds. Des occasions en or pour rencontrer ses créatrices et ses créateurs préférés !

La Ville invite la population à visiter le centre Sanaaq : nouvel espace chaleureux et accueillant au cœur du centre-ville, avec sa bibliothèque, son café et une programmation citoyenne dynamique. Cet automne, le centre propose notamment la Série Horizons du Nord, en partenariat avec Isuma TV : une sélection de courts et longs métrages autochtones, projetés les 24 septembre, 22 octobre, 19 novembre et 10 décembre, suivis de discussions avec des membres des équipes de création ou des spécialistes de la culture inuit. Une occasion unique de découvrir le cinéma autochtone en mouvement et d'échanger autour des réalités nordiques contemporaines.

Les bibliothèques sont aussi des lieux d'expérimentation. La Ville rappelle qu'il est possible d'y emprunter des objets pratiques, notamment des équipements pour le plein air comme des bâtons de marche ou des cerfs-volants, des instruments de musique, ou encore des laissez-passer pour visiter des musées. La collection d'objets sera bonifiée dès octobre.

Cliquez pour en apprendre davantage sur les bibliothèques et leur programmation.

Le MEM, un musée 100 % montréalais

L'automne s'installe, apportant avec lui une saison riche en découvertes au MEM, le musée proche des gens. Jusqu'au 13 octobre, le musée est ouvert du mardi au dimanche, de 11 h à 20 h, et propose une programmation à l'image de Montréal : inclusive, participative et inspirante.

Exposition au MEM - Centre des mémoires montréalaises

Parmi les incontournables, l'exposition immersive Détours - Rencontres urbaines, réalisée en collaboration avec URBANIA, est prolongée jusqu'en janvier 2027. Lauréate d'un prix NUMIX en 2024, elle dévoile des récits singuliers et touchants de Montréalais et Montréalaises, dans une scénographie originale qui place la vidéo au cœur de l'expérience.

Autre coup de cœur du public, Un mile dans mes souliers, conçu par l'artiste Clare Patey de l'Empathy Museum de Londres et adapté à la réalité montréalaise, tire sa révérence le 21 septembre. Le finissage du 10 septembre sera l'occasion de rencontrer des témoins et de partager son ressenti. Entrée gratuite.

Le MEM propose également une série d'activités culturelles gratuites tout au long de l'automne :

Histoire et patrimoine : une affaire citoyenne ! , ces rendez-vous mensuels en présence de la Société historique de Montréal ont pour but d'explorer l'engagement citoyen. Organisés en partenariat avec l'UQAM, dès le 13 septembre.

, ces rendez-vous mensuels en présence de la Société historique de Montréal ont pour but d'explorer l'engagement citoyen. Organisés en partenariat avec l'UQAM, dès le 13 septembre. Soirées décalées , chaque mois, le musée propose se dévoile dans une ambiance festive et originale, dont celle d'Halloween en octobre.

, chaque mois, le musée propose se dévoile dans une ambiance festive et originale, dont celle d'Halloween en octobre. Soirées des Ados, des rendez-vous à ne pas manquer en septembre, octobre et novembre, proposant des ateliers créatifs et ludiques pensés pour les jeunes.

Le MEM - Centre des mémoires montréalaises est situé au 1210, boul. Saint-Laurent dans le Quartier des spectacles.

Cliquez pour en savoir plus sur la programmation du MEM.

« L'automne est une saison idéale pour redécouvrir la richesse de notre réseau culturel. Les Maisons de la culture, les bibliothèques, les musées et les lieux citoyens de Montréal sont des espaces vivants, accessibles et inspirants, qui reflètent la diversité et la créativité de la métropole. La Ville est fière de soutenir une offre culturelle gratuite et inclusive, qui permet à toutes et à tous de s'approprier les savoirs, les récits et les arts. J'invite la population montréalaise à pousser les portes de ces lieux, à s'y laisser surprendre et à y tisser des liens avec leur communauté ! »

- Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif.

