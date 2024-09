Montréal présente son offre culturelle gratuite pour la rentrée et l'automne 2024

MONTRÉAL, le 18 sept. 2024 /CNW/ - Les Montréalaises et les Montréalais pourront profiter d'une programmation culturelle diversifiée, gratuite ou à prix modique, ouverte à toutes et à tous, dès maintenant et tout au long de l'automne 2024. La rentrée culturelle est le moment tout indiqué pour planifier de nouvelles activités et sorties, en profitant d'une offre vaste dans les Maisons de la culture, les bibliothèques et le MEM - Centre des mémoires montréalaises.

« La saison automnale, c'est le moment idéal pour découvrir ou retrouver nos Maisons de la culture et nos bibliothèques. La Ville offre à nouveau de nombreux choix d'activités culturelles sur l'ensemble du territoire. Cette offre culturelle gratuite, accessible à tous et à toutes, permet d'encourager la découverte et l'expérimentation de nouvelles activités, sans contrainte de budget. J'invite toute la population montréalaise à visiter ou à revisiter notre réseau », a déclaré Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif.

On se voit à la Maison?

Grandes ouvertes, les Maisons de la culture sont des lieux accueillants pour vivre des moments de découvertes, s'initier aux arts et explorer d'autres univers culturels. Elles sont ouvertes en semaine et fin de semaine, et elles permettent à la population de se rassembler autour de spectacles et d'expositions qui capteront leur intérêt. Plus de 500 spectacles (théâtre, musique, danse, chanson, cirque, etc.) et expositions en arts visuels, pour tous les âges, seront présentés dès l'automne dans une cinquantaine de lieux du réseau des Maisons de la culture.

Bibliothèques

Les bibliothèques vous proposent la lecture et bien plus! Essayer un instrument de musique, pratiquer le cerf-volant, visiter un musée, emprunter des objets en tout genre, pour une courte durée, c'est possible. Cet automne, le balado Histoires de quartier revient pour sa quatrième saison avec quatre épisodes qui mettront en valeur des quartiers montréalais, tels que Cartierville, Rosemont-La Petite-Patrie, LaSalle et Pointe-aux-Trembles. De plus, en octobre, le réseau des bibliothèques propose dans le cadre du mois de l'accessibilité universelle, des ateliers, conférences et expositions qui seront accessibles à toutes et à tous.

Le MEM, le musée proche des gens

À la rentrée, explorez deux expositions et bien plus au MEM, le musée proche des gens. Partez à la rencontre des citoyennes et des citoyens avec l'exposition MONTRÉAL, qui invite à découvrir l'histoire de la ville sous un nouveau jour. Véritable parcours interactif, l'exposition propose un regard croisé et inclusif sur les différentes identités qui composent Montréal, d'hier à aujourd'hui. Le Musée présente une centaine de témoignages de citoyennes et de citoyens, des objets issus du quotidien, des photos et des documents audiovisuels d'archives et des animations numériques percutantes afin que tout le monde puisse répondre à sa manière à la question : Montréal, c'est quoi, c'est qui?

Également à l'affiche, l'exposition Détours - Rencontres urbaines. Gagnante du Prix NUMIX 2024, remis pour une exposition, cette expérience immersive réalisée en collaboration avec URBANIA dévoile un Montréal insolite, à travers une scénographie originale qui place la vidéo au premier plan. Des Montréalaises et des Montréalais partagent leur univers singulier, qui se déploie dans des lieux moins connus de la ville. Dépaysement garanti!

Le MEM - Centre des mémoires montréalaises, est situé au 1210 boul. Saint-Laurent, dans le Quartier des spectacles (expositions payantes et espaces gratuits).

