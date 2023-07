Montréal possède maintenant ses lettres géantes - Dévoilement de la Structure Bonjour, nouvel emblème de Montréal

MONTRÉAL, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Un nouvel emblème voit le jour dans la métropole : Tourisme Montréal dévoile la Structure Bonjour, une installation spectaculaire nichée au cœur du Grand Quai du Port de Montréal. À l'instar des métropoles de renommée mondiale, cette structure offre désormais à Montréal ses propres lettres géantes, arborant fièrement la signature d'accueil distinctive « Bonjour Montréal ». Nouveau lieu de rassemblement en bordure du fleuve Saint-Laurent, la Structure Bonjour invite les visiteurs à s'immerger dans l'atmosphère accueillante et chaleureuse de la ville et offre un point de vue spectaculaire sur Montréal.

Entièrement fabriquées à Montréal, les lettres géantes ont été soigneusement conçues à échelle humaine pour offrir une immersion totale. En parfaite harmonie avec le paysage environnant, la devanture est composée de bois provenant des frênes abattus en raison de l'agrile du frêne, tandis que l'arrière présente un effet poli miroir, une technique de vernissage rendant l'acier des plus brillants. Cette combinaison crée une expérience visuelle exceptionnelle et constitue un endroit idéal pour capturer et partager ses meilleurs clichés sur les réseaux sociaux.

« Bonjour Montréal est une signature à la fois universelle et unique qui incarne le caractère singulier de Montréal, alliant hospitalité et origine francophone. Cette réalisation majeure renforce le message d'accueil Bonjour et propulse Montréal au rang de destination phare en tant que métropole francophone des Amériques. Cette initiative marque une étape importante dans la promotion de Montréal pour ceux et celles en quête d'une riche expérience. », mentionne Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

La Structure Bonjour sera visible de façon permanente, quelle que soit la température. Au cours de l'été, la structure sera magnifiquement illuminée pour apporter une touche de magie supplémentaire.

« Je suis ravi que ce projet unique de structure géante dans le Vieux-Port de Montréal se concrétise. Grâce à la contribution non remboursable de 495 000$ de notre gouvernement, par l'entremise de Développement économique Canada pour les régions du Québec, cette infrastructure hautement stratégique permettra à notre région de diversifier son économie et de profiter d'installations bonifiées. Ce nouvel attrait quatre saisons deviendra rapidement, j'en suis certain, une représentation forte de la métropole et permettra d'améliorer l'attractivité de notre offre touristique pour les visiteurs du monde entier. », a mentionné Emmanuel Dubourg, député de Bourassa.

« La Ville de Montréal est enchantée que Tourisme Montréal déploie un tel projet, qui permettra assurément de donner encore plus de visibilité à notre métropole. La saison touristique bat son plein à Montréal et je suis fier de dire que Montréal est une destination plus populaire que jamais. L'ajout de la Structure Bonjour dans un lieu aussi emblématique que le Vieux-Port de Montréal saura certainement attirer encore plus de visiteurs d'ici et d'ailleurs. », mentionne Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Le Grand Quai du Port de Montréal est un lieu stratégique pour y établir la Structure Bonjour, car en plus d'être extrêmement visité par les touristes et croisiéristes, il permet d'admirer le centre-ville d'un point de vue exceptionnel et unique. Nous sommes fiers d'être partenaires de Tourisme Montréal et heureux de voir leur Structure Bonjour contribuer au développement de ce lieu qui devient rapidement un incontournable pour immortaliser la beauté de la ville en photos. », mentionne Guillaume Brossard, vice-président développement, marketing et relations internationales, Port de Montréal.

Des partenaires locaux

Toutes les activités de conception et de fabrication ayant été fièrement réalisées à Montréal, il s'agit d'une source de subsistance et d'expertise locale.

Le studio de design montréalais Rümker a été sélectionné pour assurer la conception, le design conceptuel et le développement technique du projet. L'agence de design Cadabra/XYZ a quant à elle développé la trame narrative et supervisé le prototypage, la fabrication, l'installation et le rodage de la Structure Bonjour. Pour la transformation du bois provenant des frênes abattus, l'entreprise Bois Public a été chargée de cette tâche, alors que Métallurgie Gallant s'est occupée de la partie métallique du projet.

L'Administration du Port de Montréal a généreusement fourni l'emplacement pour le déploiement de la structure, en plus d'offrir un soutien logistique. Finalement, Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), partenaire principal de la Structure Bonjour, a notamment contribué aux frais de design, de conception et de construction de la structure.

La Structure Bonjour en quelques chiffres :

11 654 livres (5 286 kg)

livres (5 286 kg) 2,350 mètres de hauteur

mètres de hauteur 15,646 mètres de largeur

