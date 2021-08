Montréal offre un soutien financier de 32 750 $ pour le Festival Orientalys

MONTRÉAL, le 3 août 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et l'arrondissement de Ville-Marie offrent un soutien financier totalisant 32 750 $ à l'organisme Alchimies, créations et cultures pour la présentation de la 11e édition du Festival Orientalys qui aura lieu du 19 au 22 août prochain en mode hybride au Quai de l'Horloge du Vieux-Port de Montréal.

« Il est important pour nous de soutenir des initiatives qui valorisent la diversité culturelle et qui reconnaissent l'apport des différentes communautés qui animent notre métropole. Le Festival Orientalys s'inscrit dans cette vision en célébrant le partage et la découverte de la culture orientale en sol montréalais par le biais d'une programmation mettant en valeur la musique, la danse, les arts et plusieurs médiums qui caractérisent cette communauté. J'invite donc tous les Montréalais et toutes les Montréalaises à se joindre à la fête en grand nombre dans le cadre de ces célébrations de la culture orientale! », a affirmé Magda Popeanu, vice-présidente et responsable de la culture au sein du comité exécutif.

Le soutien financier offert à l'organisme s'inscrit dans le cadre du Programme de soutien à la diversité des expressions culturelles de la Ville de Montréal et du Fonds de soutien aux organismes culturels œuvrant dans Ville-Marie. Respectivement, ce sont 22 750 $ et 10 000 $ qui ont été versés à l'organisme par la Ville de Montréal et l'arrondissement de Ville-Marie pour la tenue de cet événement.

