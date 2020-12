Montréal octroie 3,2 M$ pour la création d'un système alimentaire local et intégré

MONTRÉAL, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de Montréal en commun, le volet montréalais du Défi des villes intelligentes du Canada, la Ville de Montréal annonce l'octroi de 3,2 M$ pour la mise en place du projet de Système alimentaire local et intégré à Montréal (SALIM). Ce projet, qui devrait se poursuivre jusqu'en 2024, permettra d'améliorer l'accès à des produits sains, nutritifs et locaux pour la collectivité montréalaise.

« Une ville intelligente, c'est une ville qui sait tirer profit de son réseau de partenaires et de ses leviers institutionnels pour répondre efficacement aux besoins essentiels de sa population. Avec ce projet collectif, nous souhaitons mettre en commun les infrastructures numériques et physiques pour construire ensemble un circuit court d'approvisionnement local solide et viable qui permettra de répondre efficacement au besoin fondamental qu'est la sécurité alimentaire. À terme, ce sera la résilience des communautés locales qui sera renforcée », a affirmé François William Croteau, responsable de la ville intelligente, des technologies de l'information, de l'innovation et de l'enseignement supérieur au sein du comité exécutif.

« Avant la pandémie, on estimait qu'une Montréalaise sur dix souffrait d'insécurité alimentaire. Depuis, ce chiffre a augmenté drastiquement à une Montréalaise sur quatre, ce qui démontre hors de tout doute l'urgence d'agir en matière de sécurité alimentaire. En ce sens, le développement de l'agriculture urbaine et périurbaine doit être encouragé. La mise en place d'installations qui favorisent son essor sera non seulement un atout pour les producteurs, mais également pour la population qui profitera de ses retombées. Au final, le projet SALIM contribuera à faciliter la mobilité et l'accès à l'alimentation pour toutes et tous », a ajouté Laurence Lavigne Lalonde, responsable de la transition écologique et résilience, d'Espace pour la vie et de l'agriculture urbaine au comité exécutif.

Projet SALIM

Le projet SALIM s'appuie sur plusieurs constats, dont les inégalités qui subsistent quant à l'accès à une alimentation saine et satisfaisante ainsi que la complexité et le peu d'ancrage du système alimentaire montréalais.

Il vise à bonifier l'offre alimentaire pour les Montréalaises et Montréalais, tout en optimisant les opérations des producteurs locaux. Pour ce faire, il s'attaque aux obstacles logistiques dans le but de faciliter l'accès à des produits sains et locaux pour les Montréalaises et Montréalais et en particulier pour celles et ceux en situation de précarité.

Trois principaux objectifs guident le projet :

Diminuer les efforts et contraintes d'approvisionnement pour les organismes communautaires de distribution alimentaire;

Augmenter la part de denrées saines et locales dans les paniers et/ou repas distribués aux populations en situation de précarité;

Développer une plus grande efficience/optimisation logistique pour les producteurs locaux afin de les soutenir.

Les solutions mises en place s'adressent autant aux organismes communautaires qu'aux institutions qui desservent des populations en situation de précarité, ainsi qu'aux acteurs de la chaîne d'approvisionnement et de l'écosystème qui contribuent à leur bon fonctionnement.

À terme, SALIM engendrera une série de résultats connexes, dont:

Une réduction des kilomètres parcourus par les organismes en véhicules motorisés;

Une réduction des impacts négatifs des déplacements sur la qualité de l'air et des émissions de gaz à effet de serre;

Un meilleur accès en qualité et en quantité aux produits sains et locaux dans des quartiers qui n'y ont actuellement que peu ou pas accès;

Un système alimentaire mieux informé et mieux connecté.

Montréal en commun

Montréal en commun est une communauté d'innovation pilotée par la Ville de Montréal, dont les partenaires expérimentent des solutions en accès à l'alimentation, en mobilité et en réglementation municipale dans un désir de repenser la ville. Les 13 projets de Montréal en commun sont mis en œuvre grâce au prix de 50 M$ octroyé à la Ville de Montréal par le gouvernement du Canada dans le cadre du Défi des villes intelligentes .

