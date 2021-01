Montréal-Nord : vers un plan d'action en habitation

Les citoyennes et citoyennes invités à s'exprimer

MONTRÉAL-NORD, le 15 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Montréal-Nord invite sa population et les organismes locaux à s'exprimer sur leur milieu de vie et les conditions de logement dans leur quartier, dans le cadre d'une consultation publique intitulée BIEN SE LOGER, MIEUX VIVRE. Déployée du 15 janvier au 15 mars 2021, cette démarche vise à identifier les actions à prendre en matière d'accès au logement et d'amélioration des conditions de vie et mènera à l'élaboration d'un plan d'action collectif en habitation.

Les enjeux et la démarche

L'habitation et ses enjeux est un dossier prioritaire pour l'administration de l'arrondissement. Dans le cadre de cette consultation publique, quatre aspects clés seront étudiés : l'abordabilité des logements, l'investissement dans le logement social et communautaire, le soutien à l'amélioration des conditions de logement et l'accession à la propriété.

« L'accès à un logement décent et abordable est un droit qui répond à un besoin fondamental de chaque personne. Notre arrondissement poursuit son travail pour que ce droit devienne une réalité pour tous », a déclaré la mairesse Christine Black.

Le cadre bâti de Montréal-Nord n'étant pas monolithique, l'arrondissement souhaite consulter les résidentes et résidents des différents quartiers pour définir les besoins spécifiques à ceux-ci. Pour y parvenir la firme Vote Pour ça, firme de consultation sans but lucratif et mandataire au dossier, ainsi que différents organismes du milieu, effectueront des sondages écrits ou téléphoniques. Une plateforme de consultation a aussi été mise en ligne pour celles et ceux qui ont accès à Internet. Tous sont invités à s'exprimer sur : votepour.ca/mtl-nord

« Comme pour l'ensemble de nos démarches menant à des plans d'action, celle sur l'habitation est collective puisqu'elle regroupe autour de la table les principaux intervenants, des propriétaires, des organismes partenaires du milieu qui jouent un rôle dans ce domaine et des citoyennes et citoyens. », précise Jean Marc Poirier, responsable politique du dossier habitation et conseiller d'arrondissement du district Marie-Clarac.

« Il n'y a pas une réalité à Montréal-Nord, mais plusieurs réalités qui impliquent une approche territorialisée. Les disparités d'un secteur à l'autre sont particulièrement prononcées. Il existe une superposition de dynamiques sociales qui dépassent la seule question du logement et qui doivent être prises en compte dans le diagnostic qui est fait du territoire. », a ajouté Jean-Pierre Racette, membre du comité de pilotage du projet et du Comité fierté habitation.

À terme, cette démarche culminera sur le dépôt d'un plan qui contiendra des actions spécifiques en fonction des besoins des quartiers pour en améliorer les milieux de vie et les conditions de logement.

Les grandes étapes

Amorcée en novembre 2019, cette grande démarche portée par le Comité fierté habitation devrait se conclure à l'été 2021. Voici les grandes étapes :

Automne 2019 : Lancement de la stratégie en habitation

Juin 2020 : Dépôt du portrait des ménages et des logements de Montréal-Nord

Novembre 2020 : Rencontre du comité de pilotage constitué d'experts du milieu de l'habitation

Janvier - février 2021: Ateliers thématiques avec les organismes et acteurs du milieu de l'habitation

Hiver 2021 : Période de consultation citoyenne

Avril 2021 : Dépôt du rapport de consultation citoyenne

Été 2021 : Adoption du Plan d'action collectif en habitation

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Renseignements: Source : Arrondissement de Montréal-Nord, Division des relations avec les citoyens et des communications ; Renseignements pour les médias : Daniel Bussières, chef de division, Relations avec les citoyens et Communications, [email protected], 514 608-4001

