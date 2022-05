Montréal-Nord souhaite la bienvenue à sa nouvelle directrice d'arrondissement

MONTRÉAL-NORD, QC, le 4 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les élus de Montréal-Nord, réunis ce matin en conseil d'arrondissement spécial, ont entériné l'embauche de Mme Tonia Di Guglielmo comme directrice d'arrondissement, en remplacement de Rachel Laperrière qui occupait ce poste depuis janvier 2015.

« Nous souhaitons la bienvenue à Mme Di Guglielmo, une fière Montréalaise, née dans le Nord-Est de la Ville et qui y habite toujours », a affirmé ce matin la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black. « Nous sommes très heureux d'accueillir au sein de notre arrondissement une personne d'expérience, qui connaît bien le milieu municipal, et avec qui nous avons hâte de relever les défis auxquels fait face notre arrondissement ainsi que les personnes qui y habitent, y travaillent et y investissent ».

Titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA), d'un diplôme d'études supérieures en gestion, d'un baccalauréat en sciences et d'une certification universitaire en administration de sociétés, Tonia Di Guglielmo a œuvré, au cours de sa carrière, en tant que gestionnaire au sein de grandes et petites organisations.

En 2021, elle a joint l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « affaires municipales » (APSAM) comme directrice générale. Préalablement, Mme Di Guglielmo a eu le privilège de piloter l'équipe de la Direction des services administratifs à l'arrondissement du Sud-Ouest de 2017 à 2021, assurant à cette occasion un intérim de quatre (4) mois à la direction d'arrondissement.

Entre 2005 et 2017, elle a eu la chance de diriger plusieurs équipes au sein du Centre de services scolaires de Montréal (CSSDM), dont le Bureau de l'organisation scolaire, le Bureau du transport, le Bureau de l'analyse budgétaire ainsi que le Service des ressources financières.

Mme Di Guglielmo se qualifie comme une personne qui privilégie une approche de leadership authentique, fondée sur le respect, l'ouverture d'esprit et le courage. Elle vise à assurer une offre de service de qualité et une saine gestion des ressources. En sa qualité de directrice d'arrondissement, elle compte miser sur la transparence, la soif d'apprendre, le travail d'équipe et la célébration des différences. Elle compte, en ce sens, poursuivre le travail effectué depuis deux ans en matière de diversité-équité-inclusion.

Les membres du conseil d'arrondissement remercient la directrice sortante, Rachel Laperrière, pour le dévouement dont elle a fait preuve dans l'ensemble de ses dossiers et pour les nombreux projets réalisés dans l'arrondissement au cours des sept dernières années, notamment dans le cadre du plan stratégique de l'arrondissement (Oser ensemble Montréal-Nord 2016-2025), du Plan d'action collectif de Montréal-Nord - Priorité Jeunesse 2017-2027 et de Prospérer ensemble - Plan de développement économique de Montréal-Nord 2018-2028.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Renseignements: Source : Arrondissement de Montréal-Nord, Division des relations avec les citoyens et des communications; Renseignements pour les médias : Louis Tremblay, Chargé de communication, [email protected], 514 617-3256