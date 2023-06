MONTRÉAL-NORD SE MOBILISE POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DE SES AÎNÉ.E.S

MONTRÉAL-NORD, QC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Environ 250 personnes, principalement des personnes aînées, mais aussi des représentants de l'Arrondissement, des organismes pour aînés, experts, institutions, représentants municipaux et gouvernementaux, se sont réunies le mercredi 31 mai, à Place Bourassa, pour décortiquer les enjeux auxquels font face les personnes aînées de Montréal-Nord et jeter les bases d'un plan d'action collectif destiné à améliorer la qualité de vie de ces personnes.

Pour Linda Therrien, directrice du Carrefour des retraités de Montréal-Nord, « cet événement visait à permettre des rencontres humaines mais surtout d'entendre la voix des aîné.e.s de Montréal-Nord, de les entendre sur leurs enjeux et leurs préoccupations afin d'identifier des pistes de solutions pour mieux répondre à leurs besoins et de poser des gestes concrets. Cette belle participation enrichissante permettra progressivement, au fil du temps, d'améliorer les conditions de vie des aîné.e.s de notre arrondissement.».

« Nous avons collectivement le devoir de mettre en place les conditions pour que les 50 prochaines années de vie de ces personnes soient aussi épanouissantes que les 50 premières », ajoute monsieur Abdelhaq Sari, maire suppléant de Montréal-Nord.

Au cours de la journée, les participant.e.s à cet événement ont abordé les thèmes suivants:

logement;

transport collectif et déplacements sécuritaires,

inclusion sociale et économique,

sécurité alimentaire,

âgisme,

culture et loisirs,

littératie numérique.

En plus de raffiner la compréhension des enjeux vécus par les personnes aînées dans chacun de ces domaines, les participants ont déjà émis plusieurs pistes de solution et idées de projets. Par exemple :

l'implantation d'une navette entre les lieux de résidence des aîné.e.s et une série de commerces et lieux de diffusion culturelle;

l'ajout d'activités intergénérationnelles dans les programmations culturelles et de loisirs;

l'intégration de partage d'enjeux dans les discussions entourant la mise à jour du plan d'urbanisme de la Ville;

l'implantation de systèmes d'accompagnement, notamment dans la recherche de services en matière de transport et de soutien technologique.

Le grand rendez-vous de mercredi dernier s'inscrit dans une démarche destinée à adopter et mettre en œuvre un plan d'action collectif. La responsable des aîné.e.s au conseil d'Arrondissement, Chantal Rossi, a déjà annoncé qu'une des actions de ce plan serait la mise sur pied d'un Conseil des aîné.e.s qui permettrait à ces derniers de faire valoir leur voix auprès de l'Arrondissement.

La responsable du dossier des aîné.e.s au conseil d'arrondissement, Chantal Rossi, se dit « très confiante qu'ensemble, nous allons réussir, au cours des prochaines années, à faire une différence pour nos personnes aînées ».

« Les personnes aînées étaient le cœur et l'âme de cette nouvelle démarche collective qui s'inscrit en continuité des forums que nous avons tenus dans l'arrondissement en 2017 et 2018. À la suite de la pandémie, il était plus qu'essentiel de reconnecter avec la population aînée afin d'échanger sur leurs besoins, mais aussi d'entendre leur expérience de vie qui est d'une richesse incroyable. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux; leur sagesse est une inspiration pour la suite », selon Isabelle Desrochers, directrice générale du Centre d'action bénévole et porte-parole du Comité de réflexion sur le vieillissement.

« Toute personne aînée, de par son expérience et sa vision, peut - et doit! - pouvoir être entendue, respectée et appelée à contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans son milieu. Ce grand Rendez-vous en aura été une occasion exceptionnelle! », Sylvie Lemay, coordonnatrice de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées - section Montréal-Nord.

Rappelons que cette démarche de réflexion avait été initiée, dès 2017 et 2018, par le Comité de réflexion sur le vieillissement à Montréal-Nord qui avait organisé deux forums citoyens « Vivre et vieillir à Montréal-Nord ». Cette démarche s'était poursuivie en février 2020 avec une consultation des aîné.e.s réalisée par l'Arrondissement, mais avait malheureusement été interrompue par la pandémie de covid.

