Montréal-Nord se donne les moyens d'intervenir contre l'usage de feux d'artifice, de pétards et de pièces pyrotechniques sur son territoire

MONTRÉAL-NORD, le 22 juill. 2020 /CNW Telbec/ - En réponse à la vague de feux d'artifice et de pétards qui déferle sur le territoire depuis quelques semaines, à toute heure de la nuit, l'arrondissement de Montréal-Nord et le poste de quartier 39 souhaitent envoyer un message clair et sans équivoque : l'utilisation des feux d'artifice est interdite et les policiers interviendront auprès de tous les contrevenants.

« À Montréal-Nord, les feux d'artifice n'ont pas leur place. Ils sont interdits parce qu'ils sont dangereux et qu'ils nuisent fortement à la quiétude des citoyens. Pour donner aux policiers toute la latitude nécessaire afin qu'ils puissent intervenir efficacement dans ce genre de situation, nous avons convoqué un conseil d'arrondissement spécial afin de clarifier la réglementation », a déclaré la mairesse Christine Black.

«J'ai demandé aux patrouilleurs du PDQ 39 de ne manifester aucune tolérance envers ce type d'incivilité qui affecte la santé et la qualité de vie des citoyens. Notre collaboration avec l'arrondissement de Montréal-Nord nous donnera les outils dissuasifs dont nous avons besoin pour mettre fin au problème », de déclarer le chef du poste de quartier 39, Patrick Lavallée.

En séance extraordinaire du conseil d'arrondissement, les élus de Montréal-Nord ont modifié aujourd'hui le règlement d'arrondissement qui prohibe l'usage des feux d'artifice seulement dans les espaces publics, afin de faire prévaloir le règlement d'agglomération RCG12-003 qui, quant à lui, interdit l'usage de feux d'artifice, de pétards ou de pièces pyrotechniques partout sur le territoire, y compris sur les terrains privés.

Grâce à cette modification réglementaire, il sera désormais plus facile pour les policiers et les employés du Service de sécurité incendie d'intervenir afin d'assurer la sécurité et la quiétude des citoyennes et des citoyens. Les personnes qui contreviennent à ce règlement sont passibles d'une amende de 500$ (au lieu de l'amende de 50$ prévue au règlement d'arrondissement), et les récidivistes d'une amende de 1000$.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Renseignements: Sources : Arrondissement de Montréal-Nord, Division des relations avec les citoyens et des communications; Service de police de la Ville de Montréal, Poste de quartier #39; Renseignements pour les médias : Daniel Bussières, Chef de division, arrondissement de Montréal-Nord, [email protected], 514 608-4001

