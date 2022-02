Montréal-Nord réitère son appui à la venue du REM sur son territoire

MONTRÉAL-NORD, QC, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Montréal-Nord réitère fermement son appui à la prolongation du Réseau express métropolitain (REM) dans le nord-est de l'île de Montréal en réaction à un avis de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) paru ce matin.

« Cette prolongation est vitale pour Montréal-Nord. Elle va complètement changer la donne pour beaucoup de familles et de gens d'affaires de chez nous. Les besoins sont importants dans notre secteur cloisonné, voire isolé et où la voiture est souvent la seule option. Ce projet facilitera les déplacements interarrondissements et ainsi l'accès aux emplois, aux services de santé et au centre-ville », de déclarer la mairesse Christine Black.

« Nous enjoignons la Ville de Montréal et l'ARTM à considérer les besoins de notre communauté et à appuyer le projet pour le plus grand bénéfice de l'est de Montréal. Nous souhaitons poursuivre nos échanges avec la CDPQ afin d'assurer l'intégration et le design de cette importante infrastructure qui arrivera dans notre arrondissement », de poursuivre la mairesse Black.

«Montréal-Nord a un vaste potentiel de développement économique qui nécessite l'arrivée de projets comme le SRB Pie-IX et le REM pour véritablement se matérialiser. Nous demandons depuis longtemps la mise en service d'un moyen de transport en commun fréquent et efficace pour permettre à Montréal-Nord de prendre la place qui lui revient sur l'échiquier économique métropolitain, », de conclure la mairesse.

