Montréal-Nord procède à la restauration écologique de ses berges

MONTRÉAL-NORD, le 2 févr. 2026 /CNW/ - L'Arrondissement de Montréal-Nord a entrepris la restauration écologique d'une partie de ses berges situées le long de la rivière des Prairies. Ce projet d'envergure vise à stabiliser les zones en érosion, à préserver les habitats fauniques, à accroître la naturalité des lieux et à améliorer et protéger les aménagements publics utilisés par les citoyennes et citoyens.

Cette initiative a été rendue possible grâce à une contribution conjointe du gouvernement du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), pouvant atteindre 1,2 M$, dans le cadre de la Trame verte et bleue du Grand Montréal. Elle a également bénéficié d'un soutien de 300 000 $ du Fonds d'Action Saint-Laurent (FASL), par l'entremise du Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent (PMB), ainsi que de l'appui financier du gouvernement du Québec dans le cadre d'Avantage Saint-Laurent, sa vision maritime provinciale. Le projet repose sur les principes du génie écologique et d'une gestion durable des milieux riverains. Il se déploiera sur 1000 mètres linéaires de berges du parc Aimé-Léonard en direction du pont Pie-IX.

Les études préliminaires réalisées ces dernières années ont permis d'identifier les segments les plus fragilisés par l'érosion, laquelle menace les infrastructures et les sentiers riverains. Les solutions retenues permettront de reconstituer un profil stable et naturel des berges, tout en favorisant le maintien d'un couvert végétal typique du secteur et la protection des habitats fauniques de certaines espèces de tortues.

Les travaux incluront :

La restauration de petites portions de talus en érosion sous la ligne du littoral ;

La création d'une bande de protection de 10 mètres entre la rive et les sentiers piétonniers ;

Le déplacement localisé de sections de pistes piétonnières et cyclables pour éviter le piétinement de la bande de protection ;

La plantation de végétaux riverains adaptés afin de renforcer la stabilité naturelle du site ;

La restauration et l'aménagement de grèves dégradées, incluant l'enlèvement de débris (béton, asphalte) ;

Le retrait d'espèces arbustives indésirables et,

La création d'aménagements pour la faune, tels que des aires de lézardage pour les tortues.

Ces interventions permettront non seulement de freiner le recul du talus et de préserver les habitats naturels, mais aussi de maintenir la sécurité et la pérennité des espaces de loisirs au bénéfice des citoyens.

« La restauration des berges de la rivière des Prairies à Montréal-Nord protège le milieu naturel et assure un accès sécuritaire et durable à la population. Notre gouvernement soutient les projets qui stabilisent les rives, préservent la biodiversité et renforcent la qualité de vie dans tous les quartiers. Cette intervention permettra aux citoyens de continuer à profiter pleinement de leur lien privilégié avec la rivière, aujourd'hui et pour les générations à venir. »

- Mme Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« Ce projet s'intègre pleinement à notre vision de renforcer la protection des rives, du littoral et des plaines inondables. En plus de soutenir la biodiversité, cette intervention favorisera des quartiers plus résilients pour les générations futures. »

- Mme Soraya Martinez Ferrada, présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal et mairesse de Montréal

« En restaurant nos berges, nous posons un geste concret pour l'avenir de Montréal-Nord. Nous protégeons nos parcs, nos sentiers et notre biodiversité, tout en offrant aux citoyennes et citoyens des milieux naturels plus beaux, plus sûrs et plus durables. »

- Christine Black, mairesse de Montréal-Nord

Grâce à cette démarche, l'Arrondissement réaffirme son engagement envers la préservation des milieux naturels urbains et la qualité de vie de la population riveraine.

À propos de la Trame verte et bleue du Grand Montréal

La Trame verte et bleue est un réseau récréotouristique qui protège et met en valeur les milieux naturels, les paysages et le patrimoine bâti du Grand Montréal, au bénéfice des citoyens. Financés par la Communauté métropolitaine de Montréal, le gouvernement du Québec et les municipalités, les multiples projets de la Trame favorisent le transport actif et collectif, et contribuent notamment à maintenir la biodiversité, à atténuer les impacts des changements climatiques, à améliorer la qualité de vie des citoyens et à renforcer l'attractivité de la région métropolitaine. Pour en savoir plus, visitez le www.cmm.qc.ca.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Source : Arrondissement de Montréal-Nord, Marie Noël-de-Tilly, chargée de communication, Division des relations avec les citoyens et des communications, 514 242-9249, [email protected]; Communauté métropolitaine de Montréal, Jennifer Guthrie, Conseillère en communication, 514 702-3463, [email protected]; Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, 514 618-5167, [email protected]