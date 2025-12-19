Montréal-Nord investit plus de 1 M$ pour soutenir des projets de prévention et de développement pour la jeunesse en 2026

MONTRÉAL, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Montréal-Nord annonce l'octroi de 1 049 618 $ en contributions financières à douze organismes locaux pour la réalisation de 15 projets en 2026. Cet investissement comprend des subventions du ministère de la Sécurité publique du gouvernement du Québec, grâce au financement du gouvernement du Canada via le Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires (FBCS), ce qui accroît considérablement l'ampleur de cette initiative. À cela, s'est aussi ajouté 217 000 $ du budget de fonctionnement de l'arrondissement pour l'année 2026 afin de bonifier la réalisation des projets.

Ces investissements visent à réduire la violence dans le quartier, à renforcer le sentiment de sécurité et à favoriser le développement du plein potentiel des jeunes en situation de vulnérabilité. Les projets financés s'inscrivent dans les deux axes stratégiques du programme :

Axe 1 : Développement du plein potentiel de l'enfant et du jeune en situation de vulnérabilité

Axe 2 : Prévention en sécurité urbaine

« La sécurité et l'inclusion sont des droits fondamentaux. En soutenant ces initiatives, nous consolidons des milieux de vie plus solidaires et sécuritaires pour nos jeunes et leurs familles, des objectifs fondamentaux de notre plan d'action collectif Priorité jeunesse 2017-2027 », a déclaré Mme Christine Black, mairesse de Montréal-Nord.

« Je tiens à saluer les efforts de Christine Black et de Montréal-Nord pour améliorer la sécurité et développer le potentiel des jeunes. Les investissements annoncés montrent à quel point le travail en collaboration avec les organismes du milieu est essentiel pour offrir des environnements plus inclusifs et sécuritaires aux jeunes et à leur famille. Je tiens aussi à souligner l'engagement de l'Arrondissement ainsi que des organismes sur le terrain, dont les actions font une réelle différence et contribuent à un avenir plus positif pour toute la communauté », de déclarer la mairesse de Montréal, Mme Soraya Martinez Ferrada.

Principaux impacts espérés

Réduction de la violence par une meilleure compréhension des enjeux et des attitudes des jeunes face au phénomène.

par une meilleure compréhension des enjeux et des attitudes des jeunes face au phénomène. Renforcement du sentiment de sécurité grâce à une meilleure connaissance des ressources locales et des facteurs de marginalisation.

grâce à une meilleure connaissance des ressources locales et des facteurs de marginalisation. Approche concertée et fondée sur des données probantes , intégrant les meilleures pratiques pour une compréhension des problématiques à l'échelle locale et régionale.

, intégrant les meilleures pratiques pour une compréhension des problématiques à l'échelle locale et régionale. Maintien du lien de confiance entre les jeunes et les intervenants, essentiel pour leur venir en aide et assurer la continuité des actions sur le territoire.

Projets financés en deux axes

Pour l'année 2026, les ressources financières totalisant 391 688 $ proviennent principalement de deux sources. D'une part, l'Axe 1 du programme Prévention Montréal contribue à hauteur de 174 013 $, permettant de soutenir les initiatives prévues dans le cadre des actions de prévention et de renforcement du plein potentiel des jeunes. D'autre part, le budget de fonctionnement de l'Arrondissement alloue une enveloppe de 217 675 $ permettant de consolider ces actions.

Centre de pédiatrie sociale - Psychomotricité : 60 165,14 $

: 60 165,14 $ Centre des jeunes l'Escale - Milieu de vie : 60 130,41 $

: 60 130,41 $ Coup de Pouce Jeunesse - Pairs aidants : 50 000 $

: 50 000 $ Fondation de la visite - De la visite et Priorité jeunesse : 40 000 $

: 40 000 $ Institut Pacifique - Activités éducatives : 71 560,05 $

: 71 560,05 $ Maison des jeunes L'Ouverture - La ligue des super citoyens : 28 800 $

: 28 800 $ YMCA - Alternative Suspensions : 10 000 $

: 10 000 $ Coopératives Multisports - Certification et engagement jeunesse : 25 000 $

: 25 000 $ Hoodstock - Artistes commissaires : 46 032,40 $

Le budget nécessaire pour les projets de l'axe 2, soit une somme de 657 930 $, provient du programme fédéral Bâtir des communautés plus sécuritaires administré par le ministère de la Sécurité publique du Québec et d'un budget de fonctionnement du Service de la diversité et de l'inclusion sociale de la Ville de Montréal. La somme est répartie ainsi.

Café-Jeunesse Multiculturel - AGIR : Action globale intégration réussite (250 000 $)

(250 000 $) Centre des jeunes l'Escale - TAPAJ : Travail alternatif payé à la journée (77 064 $)

(77 064 $) Centre des jeunes l'Escale - MVP : Ma vie en premier (76 950 $)

(76 950 $) Un itinéraire pour tous - Action jeunesse Nord-Est (140 000 $)

(140 000 $) Table de quartier de Montréal-Nord - Coordination territoriale en sécurité urbaine (75 000 $)

(75 000 $) Hoodstock - Justice hoodistique (38 916 $)

