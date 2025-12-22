La fierté de Montréal-Nord selon l'artiste de rue MAKENOIZE

MONTRÉAL-NORD, le 22 déc. 2025 /CNW/ - L'Arrondissement de Montréal-Nord et la Galerie L'Original sont très heureux d'annoncer la création d'une murale emblématique par l'artiste de rue montréalais MAKENOIZE, sur le viaduc du boulevard Henri-Bourassa, à l'est du boulevard Albert-Hudon. Cette collaboration s'inscrit de façon toute naturelle dans les valeurs de la nouvelle image de marque de l'Arrondissement et dans ses efforts de revalorisation de sa population et de son territoire.

Cette grande œuvre, haute en couleur, a été inspirée par des ateliers de médiation culturelle qui ont eu lieu avec des citoyennes et citoyens en présence de l'artiste. Intitulée fierté, elle devient le symbole de cette valeur locale et signe visuellement cet accès à Montréal-Nord.

Une première pour l'artiste

Ce projet constitue la première murale officielle réalisée par MAKENOIZE, bien connu pour les smileys qu'il dépose dans les lieux malaimés ou abandonnés, comme autant de messages positifs semés de façon anonyme dans l'espace urbain. L'artiste a accepté de s'associer à cette initiative parce que la démarche identitaire de l'Arrondissement rejoint ses valeurs profondes. Sa pratique, fondée sur le recyclage, la simplicité du geste et la diffusion de joie, trouve un écho naturel dans les valeurs de bienveillance et d'ouverture d'esprit de la marque.

« Je suis charmé que les messages d'amour déposés en ville depuis des années aient fait leur chemin jusqu'à Montréal-Nord. C'est d'autant plus particulier que je suis déjà intervenu sur ce viaduc; j'y ai installé un smiley, qui s'y trouve toujours. Je remercie l'Arrondissement de sa confiance et les citoyennes et citoyens pour m'avoir donné l'occasion de peindre ma vision de leur fierté. Je veux qu'ils sachent que cette murale me tient à cœur. » -- MAKENOIZE

« Cette murale est un magnifique reflet de la fierté des gens de notre communauté. Elle illustre notre volonté d'exprimer qui nous sommes : ouverts, fiers et tournés vers l'avenir. Je remercie MAKENOIZE et les citoyennes et citoyens qui ont contribué à donner vie à cette œuvre qui accueille désormais de façon originale les gens qui entrent dans notre arrondissement. » -- Christine Black, mairesse de Montréal-Nord

Cette œuvre s'ajoute aux efforts continus de l'Arrondissement pour améliorer l'image de Montréal-Nord, afin de changer les perceptions négatives à son endroit et favoriser le bien-être et le sentiment d'appartenance de sa population.

