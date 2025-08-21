/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - LUGUENTZ DORT ET LE TROPHÉE LARRY O'BRIEN À MONTRÉAL-NORD/

Nouvelles fournies parArrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)
Jeudi 21 août 2025
MONTRÉAL, le 20 août 2025 /CNW/ - Le champion NBA 2025 Luguentz Dort revient dans son quartier natal de Montréal-Nord pour présenter le trophée Larry O'Brien à la communauté et célébrer avec les jeunes de son quartier.
Parc Pilon (Pie-IX / Henri-Bourassa)
11 h à 14 h - Grand événement festif
- Écran géant, DJ, BBQ gratuit, danse, jeux gonflables
- Arrivée de Luguentz Dort vers 12 h 30
- Allocutions, mêlée de presse (13 h 30), séance photo et activités sportives
Défilé : Rue de Charleroi, 12 h 15
Luguentz Dort défilera sur la rue de Charleroi, avec le trophée, à bord d'une voiture décapotable. Départ à l'intersection de l'avenue Garon (est) en direction de l'avenue Gariépy (ouest).
Lieu de captation suggéré: devant la mairie d'arrondissement (4243, rue de Charleroi).
Stationnement médias : Rue Arthur-Champoux (accès via Gariépy)
Entrevues : la mairesse Christine Black est disponible aujourd'hui et demain
Note : Aucune entrevue individuelle ne sera accordée par Luguentz Dort dans le cadre de cet événement
SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)
Contact médias : Louis Tremblay, [email protected], 514 617-3256
