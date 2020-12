Montréal-Nord - Priorité jeunesse - Une somme de 865 000 $ pour la réalisation de nouveaux projets jeunesse dans Montréal-Nord

MONTRÉAL, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, est heureuse d'annoncer le renouvellement et la bonification de l'Entente de collaboration du Plan d'action collectif de Montréal-Nord - Priorité jeunesse. À ce titre, une somme de 865 000 $, répartie sur trois ans, permettra aux organismes de Montréal-Nord de réaliser des projets visant la réussite éducative et la persévérance scolaire, le développement de l'employabilité et des compétences ainsi que la valorisation du vivre-ensemble.

La ministre en a fait l'annonce aujourd'hui lors d'une conférence de presse virtuelle, en présence du député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, M. Samuel Poulin, de la mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, Mme Christine Black, ainsi que du co-directeur intérimaire et co-coordonnateur de Priorité jeunesse de la Table de quartier Montréal-Nord, M. Moaad Boussekri.

La nouvelle entente soutenue en grande partie par le Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM) couvrira la période 2020-2023 et favorisera la mise en place de leviers qui soutiendront les jeunes dans leur épanouissement social, culturel, scolaire et économique dans un environnement sécuritaire et formateur.

Trois projets ont d'ailleurs été reconduits. Les Fourchettes de l'Espoir continueront de déployer leur projet « Ma première expérience de travail » en offrant des stages d'exploration aux adolescents de 14-15 ans. L'initiative « Travail alternatif payé à la journée » du Centre des jeunes l'Escale de Montréal-Nord a été reconduite afin de donner l'occasion aux jeunes en très grande précarité d'être rémunérés pour une activité professionnelle. Finalement, des pièces de théâtre originales, multimédias et interactives seront offertes au jeune public grâce à l'organisme Qu'en dit Raton?

« Je suis heureuse que le gouvernement du Québec réponde présent à la mobilisation de ce territoire. En mettant en place des initiatives structurantes qui offrent aux jeunes la chance de se découvrir de nouvelles passions et de nouvelles compétences, nous établissons les bases nécessaires pour assurer leur avenir et pour construire le Montréal-Nord de demain. C'est assurément toute la métropole qui en bénéficiera. D'ailleurs, je remercie les partenaires de l'Entente ainsi que les organismes qui ont à cœur le bien-être des jeunes et contribuent à l'amélioration de nos milieux de vie. Votre travail est précieux! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Plus que jamais, nos jeunes ont besoin d'actions concrètes pour continuer d'apprendre et de s'épanouir. C'est donc avec un grand plaisir que je participe à l'annonce du renouvellement de cette entente. D'ailleurs, le Secrétariat à la jeunesse mettra à profit son expertise dans le cadre de ce partenariat en plus de financer un projet qui sera proposé par le comité de pilotage du Plan dans les prochains mois. Ainsi, nous continuons de déployer de nombreux projets dans l'intérêt de tous les jeunes du Québec, particulièrement auprès de celles et ceux qui vivent dans des conditions socioéconomiques difficiles. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

« J'ai une pensée pour tous les jeunes qui nous démontrent, en ces temps incertains, leur volonté d'apprendre et leur résilience. C'est pourquoi cette annonce est, pour nous, une excellente nouvelle. Avec cet investissement majeur, le gouvernement du Québec confirme l'importance de Priorité Jeunesse. Grâce à ce plan d'action, des jeunes reçoivent tous les jours de nouveaux outils pour se prendre en main dans leur parcours scolaire et dans les autres sphères de leur vie. Je suis ravie que notre plan puisse aller de l'avant et qu'il continue de faire une différence dans la communauté nord-montréalaise ».

Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord

« Pour mieux répondre aux besoins de la jeunesse et de la petite enfance nord-montréalaise, la Table de quartier et l'Arrondissement de Montréal-Nord, par le biais de Priorité Jeunesse, mettent en place des occasions d'échanges et d'apprentissages collectifs entre organismes et institutions. Il y a une forte volonté de stimuler l'innovation sociale, pour mieux arrimer les interventions, pour consolider la mise en place d'un écosystème et enfin pour s'inscrire dans des approches proactives et préventives, tout en favorisant une culture évaluative quant à la mise en œuvre et aux retombées du plan d'action. »

Moaad Boussekri, co-directeur intérimaire et co-coordonnateur de Priorité jeunesse de la Table de quartier Montréal-Nord

L'Entente de collaboration du Plan d'action collectif de Montréal-Nord - Priorité jeunesse s'inscrit dans le cadre du Plan d'action collectif de Montréal-Nord - Priorité jeunesse 2017-2027.

La première entente de collaboration qui couvrait la période 2017-2020 était assortie d'une enveloppe budgétaire de 750 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole, un programme administré par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Un montant de 40 000 $ provenant du Secrétariat à la jeunesse a également été ajouté pour un total de 790 000 $.

La nouvelle entente de collaboration du Plan d'action collectif de Montréal-Nord - Priorité jeunesse 2020-2023 est assortie d'une enveloppe budgétaire de 825 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole. Un montant de 40 000 $ provenant du Secrétariat à la jeunesse a été ajouté pour un total de 865 000 $ pour la réalisation de projets jeunesse.

