Montréal-Nord lance son plan d'action collectif en violence conjugale

Les acteurs de l'arrondissement s'unissent pour agir en faveur des victimes.

MONTRÉAL-NORD, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La Table femmes Osez au féminin (TFOF), en alliance avec la Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN) et la Table Paix et sécurité urbaines de Montréal-Nord (TPSU) effectue le lancement du Plan d'action collectif en matière de violence conjugale et de violence dans les relations intimes chez les jeunes à Montréal-Nord 2022-2027.

La pandémie a exposé la dure réalité des femmes et enfants victimes de violence et mis en avant-scène l'extrême urgence d'agir face aux féminicides; lesquels ont atteint un sommet durant la pandémie. En 2021, ce sont 26 femmes qui ont été tuées au Québec, dont la vaste majorité (les 2/3) dans un contexte conjugal.

La problématique de la violence conjugale et de la violence dans les relations intimes chez les jeunes touche tous les paliers de gouvernement. Mettre en place des actions sur un territoire donné, en complémentarité avec les différents plans d'action locaux, régionaux, nationaux et fédéraux est une pratique innovante et structurante, qui traduit l'urgence de la situation .

Ce plan collectif a été élaboré avec, par et pour la communauté. Il ose imaginer un quartier plus sécuritaire et plus égalitaire entre les hommes et les femmes.

Ensemble, uni.e.s et solidaires envers la prévention, la sensibilisation, le dépistage, l'intervention et la collaboration, les partenaires de la TFOF, de la TQMN et de la TPSU sont fièrement engagé.e.s dans une mobilisation exceptionnelle afin d'AGIR sur la violence conjugale et dans les relations intimes chez les jeunes.

Le comité de pilotage dévoilera le plan lors d'un lancement virtuel.

Date : mardi 15 février, de 10 h à 12 h.

Lieu: En ligne

Inscription par courriel avant le jeudi 10 février : [email protected].

SOURCE Table femmes Osez au féminin

Renseignements: Arianne Hopkins, (514) 358-8148