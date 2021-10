Montréal-Nord et le Syndicat des cols bleus confiants de régler les griefs par la négociation

Montréal-Nord, le 31 oct. 2021 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Montréal-Nord et le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301, accompagnés de la Ville de Montréal, travaillent présentement à régler les griefs, dans le dossier de discrimination systémique envers des employé.e.s cols bleus de l'arrondissement, et les suites à donner au rapport de M. Angelo Soares ainsi qu'au rapport mené par Mme Tania Saba.

Des rencontres productives ont déjà eu lieu et se poursuivront dans les prochains jours afin de parvenir à une entente satisfaisante pour l'ensemble des parties. Le Syndicat et l'arrondissement sont confiants d'en arriver à une solution par la négociation, en dehors des tribunaux.

Rappelons qu'à la suite de dénonciations de discrimination en ce qui a trait, notamment, aux procédures d'accès aux postes de chauffeurs pour les employés cols bleus, l'arrondissement de Montréal-Nord avait souhaité, en janvier 2020, qu'un examen externe et objectif soit fait de ses pratiques de gestion avec ses employé.e.s cols bleus, par le syndicat et la Ville. Les rapports ont été déposés en avril 2021 et plusieurs actions ont été mises en œuvre depuis, notamment dans le cadre d'un chantier commun avec le Syndicat, qui revoit l'ensemble des pratiques reliées aux mouvements de personnel et qui se déploie depuis plus de six mois.



SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Renseignements: Source : Arrondissement de Montréal-Nord, Division des relations avec les citoyens et des communications, Renseignements pour les médias : Louis Tremblay, Chargé de communication,[email protected], 514 617-3256

Liens connexes

https://montreal.ca/montreal-nord