Montréal-Nord dévoile la première phase de son nouveau Plan directeur des parcs

L'arrondissement entame une planification qui reflète les besoins des citoyens et des milieux.

MONTRÉAL, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Montréal-Nord lance aujourd'hui le premier volet de son Plan directeur des parcs, qui s'inscrit dans la continuité des orientations adoptées dans le document de planification stratégique Oser ensemble Montréal-Nord 2016-2025

" L'amélioration de la qualité de vie à Montréal-Nord est un enjeu primordial, et la crise sanitaire que nous traversons encore actuellement l'a confirmé: les Nord-Montréalais ont besoin d'espaces verts accessibles qui offrent une expérience positive et sécuritaire à tous. Le document lancé aujourd'hui présente les assises du plan: le contexte nord-montréalais, nos parcs, leurs caractéristiques, notre population, les ambitions d'avoir des parcs de haute qualité au sein de nos milieux de vie. C'est une démarche collaborative pour laquelle nous solliciterons la participation de nos citoyens et de tous les acteurs du milieu." indique Christine Black, mairesse d'arrondissement.

Outil de planification qui assure la cohérence des actions à venir, le Plan directeur des parcs présentera en cinq volets une vision mise à jour et des orientations en accord avec les nouveaux besoins de la population.

"Notre dernier plan directeur remonte à 2005, il fallait donc réviser la planification des investissements et des interventions en fonction des nouvelles réalités de vie et des besoins de la population. Ce nouveau document présente les prochaines étapes à franchir ensemble: la définition des besoins, l'établissement de la vision et des principes directeurs, le cadre de mise en œuvre et finalement les projets à réaliser. " souligne Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement et porteur du projet.

Le nouveau Plan directeur servira de guide pour l'entretien, l'aménagement ou le réaménagement des parcs, leur animation et la programmation des activités sportives et récréatives. Les citoyens seront invités à y contribuer à travers différentes démarches de consultation publique, au même titre que les organismes de terrain, bien au fait des différents besoins au sein des communautés.

Cliquez ici pour consulter le premier volet.

Les travaux prévus pour le deuxième volet seront entamés dès cet automne, et permettront d'établir un portrait de l'état des parcs et recenser les meilleures pratiques, notamment en regard des changements climatiques.

