Montréal-Nord au Salon du livre de Montréal

Le rendez-vous incontournable à la grande fête de la lecture!

MONTRÉAL, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement de Montréal-Nord est fier d'annoncer sa participation à la 45ème édition du Salon du livre de Montréal. Le grand rendez-vous annuel montréalais se tiendra du 23 au 27 novembre au Palais des congrès.

Inauguré en 2019 par le Salon du livre de Montréal, le projet des quartiers invités met de l'avant des quartiers de la métropole ainsi que les créateur·trice·s qui l'habitent, s'en sont inspirés ou y ont vécu. Cette année, c'est Montréal-Nord qui est à l'honneur!

Montréal-Nord au Salon du livre (Groupe CNW/Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal))

Curieux kiosque pour personnes curieuses

Montréal-Nord regorge d'artistes de talent, de citoyen(ne)s engagé(e)s et de lieux culturels dynamiques. L'Espace Montréal-Nord au Salon du livre mettra de l'avant la multitude de talents qui y fourmille à travers plusieurs activités uniques: micro-ouvert citoyen, soirée philosophique, ateliers d'écriture et de création littéraire et plus encore. Les visiteur·euse·s du Salon auront l'occasion de découvrir ou de redécouvrir Montréal-Nord, ses trésors littéraires, ses mots d'espoir et de changement et son énergie débordante dans le paysage culturel de la métropole.

Des rencontres littéraires inédites

Laissez-vous guider dans les univers littéraires d'auteur(e)s qui vivent dans le quartier, y ont vécu ou s'y impliquent comme Kamal Benkirane (le poète de Casablanca), Carmel-Antoine Bessard (l'ingénieure qui manie la plume), Guédeline Desrosiers (gagnante du prix Écriture à 14 ans), Suzanne Myre (la romancière à l'humour mordant), Nelly Onestas Daou (l'élève du kasàlà), Juliana Léveillé-Trudel (l'amoureuse des terres arctiques) et une foule d'autres écrivains, créateurs et artistes.

Montréal-Nord dans la ville

Montréal-Nord révèlera également ses couleurs dans le cadre du Salon dans la ville, une initiative du Salon du livre de Montréal qui sera déployée dans de nombreux quartiers de la métropole. En collaboration avec la Coopérative Multisports Plus, Montréal-Nord organisera une démonstration littéraire, artistique, poétique et sportive inspirée du livre LILI ROSE de l'auteure Guédeline Desrosiers.

L'évènement se tiendra le 19 novembre prochain, de 10h à 12h, aux gymnases de l'école secondaire Henri Bourassa (adresse: 12005 Boulevard Laurier, Porte 7, 2e étage). Au menu: une lecture à voix haute de l'œuvre avec des adolescents et l'auteure invitée; une visite d'exposition d'arts visuels réalisée par des enfants avec l'illustratrice invitée Mélissa Mathieu ainsi qu'une déclamation poétique à hauteur d'enfant (inspiration d'une lettre imaginaire envoyée à Lili Rose).

Pour plus de détails sur la programmation, visitez le site du Salon du livre de Montréal.

