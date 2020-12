Montréal-Nord appuie la création de l'ELTA

MONTRÉAL-NORD, le 22 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Montréal-Nord se réjouit de l'annonce conjointe faite la semaine dernière par la Ville de Montréal et le SPVM au sujet de la création prochaine d'une équipe dédiée à la lutte contre le trafic d'armes (ELTA).

« Cette équipe permanente d'une vingtaine d'employés du SPVM contribuera à rétablir le sentiment de sécurité de la population de notre arrondissement, mais également de celle de tous les quartiers aux prises avec la prolifération des ports d'armes à feu qui donnent lieu à des événements criminels. L'augmentation de ce type d'événements au cours des derniers mois nécessite la recherche de nouveaux moyens pour y faire face et l'ELTA en fait partie », a déclaré la mairesse Christine Black.

« La création de l'ELTA et son déploiement rapide d'ici deux mois sont de très bonnes nouvelles pour freiner et combattre la criminalité dans nos milieux. À Montréal-Nord, les membres de notre Table Paix et Sécurité urbaines nous interpellent pour déployer des moyens plus énergiques destinés à augmenter la sécurité dans nos quartiers », a ajouté le conseiller de la Ville pour le district de Marie-Clarac et vice-président de la Commission de la sécurité publique de la Ville de Montréal, Abdelhaq Sari.

Travailler en prévention pour favoriser le développement positif des jeunes

Rappelons que l'arrondissement de Montréal-Nord est résolument engagé, depuis 2017, avec les organismes jeunesse et famille locaux, à réaliser un plan d'action collectif sur une période de dix ans.

Le Plan collectif - Priorité jeunesse 2017-2027 comprend des mesures concrètes pour agir tôt en prévention afin de renforcer les facteurs de protection visant à réduire les risques de décrochages scolaire et civique chez les jeunes. Ces actions visent également des services spécifiques aux jeunes, notamment lors des périodes de transition de leur vie. En 2019, des ressources financières importantes ont été octroyées, pour une période de trois ans, à plus de 20 projets concrets touchant les trois axes de plan d'action:

favoriser la maturité et la persévérance scolaires, et la réussite éducative;

développer les talents, l'employabilité et l'entrepreneuriat;

enrichir le Vivre ensemble.

« Plusieurs projets sont en cours de réalisation depuis 2017. Mais pour atteindre les objectifs souhaités, et ramener la quiétude dans nos quartiers touchés par une délinquance chronique, ça va en prendre beaucoup plus. Nous devons investir davantage afin de rapprocher les personnes de diverses communautés et de divers âges dans un effort pour créer des milieux de vie solidaires et sécuritaires », ajoute la mairesse de Montréal-Nord.

L'Arrondissement de Montréal-Nord travaille ainsi avec ses partenaires (organismes communautaires, CIUSSS-NÎM, Ville, institutions privées et gouvernementales…) afin de réaliser une vingtaine de projets de prévention, de médiation et d'aménagement destinés à favoriser l'inclusion sociale et la sécurité de sa population.

