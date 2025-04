Montréal, Laval, Nunavik et Eeyou Istchee Baie-James - Réseau de la santé : plus de 121 millions perdus au privé, déplore la CSN

MONTRÉAL, le 16 avril 2025 /CNW/ - Une nouvelle analyse produite par la CSN à partir de données publiques révèle que les établissements de la santé et des services sociaux de Montréal consacrent annuellement près de 1,6 milliard à de la sous-traitance au privé ainsi qu'à de la main-d'œuvre indépendante. À ce nombre s'ajoute 221 381 600 $ pour le CISSS de Laval et 115 741 942$ pour les établissements du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James. Alors que Santé Québec a récemment reçu la directive de couper 800 millions dans le réseau, la nouvelle passe mal à la CSN, la centrale syndicale la plus représentative du secteur.

Une analyse comparative effectuée par la CSN démontre que le recours au privé, plutôt qu'au public, a couté plus de 121 millions pour ces trois régions seulement. Ces montants s'expliquent notamment par les marges de profit que le privé exige, allant parfois jusqu'à préciser un pourcentage minimal de profit dans leurs contrats avec le réseau. Même si depuis peu que les coûts liés à l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante diminuent un peu partout au Québec à cause de l'adoption de loi l'interdisant à terme, les services achetés sont en augmentation dans l'ensemble des établissements du Québec depuis 2020.

« Tout le monde sort perdant de la sous-traitance dans le réseau de la santé et des services sociaux. Le réseau renonce à une expertise précieuse aux mains du privé et les contribuables se retrouvent à payer en double : une fois avec leurs impôts et une autre fois lorsqu'ils ont recours au privé. Il faut se sevrer du privé, c'est une fausse solution qui nuit plus qu'elle n'aide », explique Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain.

En règle générale, la sous-traitance générée par les établissements du Québec touche des soins prodigués par des professionnel-les (psychologues, ergothérapeutes, physiothérapeutes, nutritionnistes, etc.), des transcriptions médicales, des ouvrières et ouvriers spécialisés, l'informatique, de l'imagerie médicale ou des prélèvements.

En novembre dernier, la CSN a demandé au gouvernement de sevrer le réseau de la santé et des services sociaux du privé d'ici le 1er mai prochain. À deux semaines de la date visée, rien n'indique que la CAQ ait l'intention d'aller dans cette direction. La centrale syndicale lance cette semaine une campagne publicitaire radio à l'échelle nationale pour rappeler le gouvernement à l'ordre.

Le conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM­-CSN) rassemble tous les syndicats de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James. Il compte près de 400 syndicats représentant plus de 110 000 membres œuvrant dans tous les secteurs d'activités, tels que la construction, la santé et les services sociaux, les communications, l'industrie manufacturière, l'éducation, le commerce, etc.

