Montréal lance le nouveau parcours de la rue Peel et dévoile ses toutes premières sculptures de bronze

MONTRÉAL, le 20 juin 2023 /CNW/ - Dans le cadre du Mois national de l'histoire autochtone, la Ville de Montréal dévoile un parcours urbain qui met à l'honneur la rencontre entre les peuples iroquoiens et les nouveaux arrivants sur l'île de Montréal.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, en compagnie du ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit du Québec, Ian Lafrenière, de la Grande cheffe Sky-Deer, du Chef Ross Montour, du Conseil de bande de Kahnawake, et des artistes MC Snow et Kyra Revenko, se sont réunis aujourd'hui dans la rue Peel afin de souligner un travail de collaboration exemplaire, qui améliore de façon durable les relations entre les peuples, ainsi que la qualité de vie dans la ville. Ils ont ainsi dévoilé le nouveau parcours Peel et ses premières sculptures en bronze. À terme, à l'automne, l'œuvre se déploiera en 11 stations, du canal de Lachine jusqu'au mont Royal.

La rue Peel : plus conviviale, sécuritaire et verte

Au cours des dernières années, plusieurs améliorations de surface ont été réalisées sur la rue Peel :

construction de voies cyclables protégées faisant partie du Réseau express vélo (REV);

élargissement des trottoirs et pose de bordures de granite et de pavés de béton;

construction de fosses d'arbres de grande dimension et ajout de 78 arbres;

installation de grilles d'arbres évoquant les découvertes archéologiques réalisées;

implantation de nouveau mobilier urbain;

ajout de nouveaux lampadaires à DEL.

Plusieurs améliorations souterraines ont également été réalisées :

reconstruction ou réhabilitation de certaines portions d'aqueduc et d'égout qui n'avaient pas encore fait l'objet d'interventions;

remplacement d'équipements des réseaux d'électricité, de gaz et de télécommunication.

Révéler la présence autochtone dans l'espace public

Le projet de collaboration présenté aujourd'hui est né d'une volonté des communautés autochtones et allochtones de Montréal de raconter l'histoire révélée par les fouilles archéologiques réalisées dans la rue Peel, de 2016 à 2019. Il prend forme dans l'espace public de la façon suivante :

À terme, cet automne, on trouvera l'œuvre complète de sculptures en bronze imaginée par les artistes MC Snow (kanien'kehá:ka) et Kyra Revenko (allochtone). Cette œuvre, qui prend la forme d'un dialogue entre deux nations, se déploiera en 11 stations où le passant pourra s'asseoir et écouter l'histoire de la rencontre et de la cohabitation entre les peuples iroquoiens et les nouveaux arrivants sur l'île de Montréal. L'œuvre porte un titre en trois langues:

Tsi niion kwarihò:ten (prononcer: Dzi nï you Gouari Hô Dan)

Nos récits, notre voie : parcours Peel

Our Ways : Peel Trail

Citations

« C'est avec fierté que nous dévoilons les toutes premières sculptures de bronze des artistes MC Snow et Kyra Revenko, qui débutent le nouveau parcours de la rue Peel. Ce projet est né d'une volonté commune avec Kahnawake et nos partenaires autochtones de raconter l'histoire révélée par les fouilles archéologiques réalisées dans la rue Peel, de 2016 à 2019. Nous avons saisi l'occasion du réaménagement de la rue Peel afin de la rendre plus verte et plus conviviale, tout en révélant la présence autochtone dans l'espace public en y intégrant des éléments commémoratifs célébrant l'histoire iroquoienne. La Ville de Montréal incarne une métropole de la réconciliation et cela se traduit dans l'ensemble de nos actions, comme ce projet d'envergure », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Je suis très content de cette initiative qui, en plus de contribuer à préserver l'héritage de la culture iroquoienne sur l'île de Montréal, permet d'augmenter la visibilité des cultures autochtones. Par conséquent, elle participe à leur vitalité. Comme ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse, je vois également dans ce parcours une excellente occasion pour les jeunes d'apprendre à mieux connaître ces cultures qui s'inscrivent dans notre patrimoine collectif, d'aller à leur rencontre. Il faut continuer d'offrir aux jeunes québécois, comme à toute la population d'ailleurs, de plus en plus de possibilités d'être en lien avec les cultures autochtones, comme le permet ce parcours à la fois éducatif et ludique. C'est une des meilleures façons de combattre les préjugés », a indiqué Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse.

« Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui se veut à l'écoute des besoins et des aspirations des communautés autochtones dans l'ensemble des régions du Québec. Notre gouvernement est déterminé à continuer d'encourager les échanges, la collaboration avec les Premières Nations et les Inuit afin d'assurer l'essor et le développement de leurs cultures. Le parcours inauguré aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans cette volonté », a souligné Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit.

« Nous aimerions profiter de ce moment pour remercier la Ville de Montréal d'avoir inclus un artiste local de Kahnawà:ke dans ce projet et d'accorder une si grande importance à cette nouvelle découverte historique à Tiohtià:ke. Il est encourageant de voir le respect que la Ville montre à Kahnawà:ke alors qu'elle mène la charge dans le devoir de consulter et d'accommoder les Premières Nations », a déclaré Ratsénhaienhs Ross Montour.

« Nous nous réjouissons d'accueillir le fruit d'un long processus de travail et découvrons enfin nos sphères en dialogue dans l'espace public de la rue Peel, presque en même temps que le public pour lequel elles ont été créées! Les diverses collaborations établies durant ce projet d'œuvre-parcours ont été très précieuses. Nous espérons que le dialogue qui a pu se consolider entre nous, artistes, portera les germes d'un avenir plus équitable et que la portée de cette proposition à échelle humaine participera à la reconnaissance mondialement grandissante des peuples autochtones. La montée en puissance de ces voix est garante du maintien de la diversité des cultures et des espèces », ont ajouté les artistes MC Snow et Kyra Revenko.

FICHE TECHNIQUE

Montréal lance le nouveau parcours de la rue Peel et dévoile

ses toutes premières sculptures de bronze. Un projet qui sera complété à l'automne 2023.

Dans le cadre du Mois national de l'histoire autochtone, la Ville de Montréal dévoile un parcours urbain qui met à l'honneur la rencontre entre les peuples iroquoiens et les nouveaux arrivants sur l'île de Montréal. À terme, à l'automne, l'œuvre-parcours va se déployer en 11 stations, du canal de Lachine jusqu'au mont Royal.

RÉSUMÉ

Le projet est né d'une volonté des communautés autochtones et allochtones de Montréal de raconter l'histoire révélée par les fouilles archéologiques réalisées dans la rue Peel, de 2016 à 2019. En marchant, on découvrira des arbres qui se déploient plus aisément dans des fosses agrandies, protégées par des grilles d'arbres dont les motifs rappellent ceux des poteries iroquoiennes. On trouvera également une série de sculptures en bronze imaginées par les artistes MC Snow (kanien'kehá:ka) et Kyra Revenko (allochtone), qui prend la forme d'un dialogue entre deux nations. Le balado est disponible sur l'application Portrait sonore, à télécharger dans l'App Store et sur Google Play.

Crédit image: Civiliti

HISTORIQUE DU PROJET

Entre 2016 et 2019, des fouilles archéologiques réalisées au coin des rues Sherbrooke et Peel ont révélé les traces de la présence d'un important village iroquoien datant de l'époque 1300-1400 de notre ère, bien avant l'arrivée des premiers européens.

Parmi les découvertes réalisées, on trouve plus de 2 000 tessons de poterie, près d'une centaine de fragments de pipes en céramique et des restes variés d'aliments, incluant des ossements d'animaux et des graines de plantes carbonisées. Ces vestiges font partie de l'important site Dawson, découvert vers 1860, entre les rues Mansfield et Metcalfe, au sud de la rue Sherbrooke.

Compte tenu de l'importance des découvertes archéologiques, la Ville de Montréal a entamé un processus de cocréation avec la communauté de Kahnawà:ke et divers partenaires afin de concevoir ensemble des façons de mettre en valeur l'histoire qui se révélait. Cette histoire se matérialise de la façon suivante :

Les arbres : pour les Premières Nations, il était primordial de mettre en valeur les arbres matures de la rue Peel. Des fosses d'arbres ont été agrandies et la rue a été reverdie, afin de souligner l'importance de la nature en ville;

Les grilles d'arbres : pour rappeler l es motifs retrouvés sur certaines poteries iroquoiennes découvertes lors des fouilles ;

Une série de sculptures en bronze : pour offrir aux passants un mobilier urbain adapté à la pente de la rue ;

Un balado : pour voir, entendre, apprendre et revisiter l'histoire depuis le XIVe siècle sur l'île.

UN DIALOGUE DANS L'ESPACE PUBLIC

À compter du mois de juin, une série de sculptures en bronze commencera à apparaître dans l'espace public. À terme, cet automne, elle formera un parcours de 11 stations formé de sculptures en bronze -- l'une autochtone et l'autre allochtone -- sur lesquelles le passant est invité à s'assoir et écouter, en baladodiffusion, l'histoire de la rencontre et de la cohabitation entre les peuples iroquoiens et les nouveaux arrivants.

L'œuvre porte un titre en trois langues :

Tsi niion kwarihò:ten (prononcer: Dzi nï you Gouari Hô Dan)

Nos récits, notre voie : parcours Peel

Our Ways : Peel Trail

LES 11 STATIONS

À chaque station, deux sculptures en bronze racontent l'histoire d'une rencontre : l'une d'un point de vue autochtone et l'autre, d'un point de vue allochtone. Ce dialogue s'inspire de thèmes de la cérémonie de remerciement kanien'kehá:ka, nommée Les mots avant tous les autres (Ohén:ton karihwatéhkwen, prononcer: Au hen d'où Ga ri wa dek wa). Prononcée en ouverture et en clôture de célébrations et lors de rassemblements d'importance chez les Haudenosaunees, elle vise à reconnaître les éléments qui rendent la vie possible, de la Terre au Ciel. En prenant soin de choisir les mots exacts qu'il prononce, l'orateur souligne le caractère unique de chaque individu et de chaque rassemblement.

L'installation des stations, qui débute en juin, sera complétée cet automne.

Kanawakón:ha (Vie aquatique); Ohné:kanos ( Eau); Tionhnhéhkwen ( Sources de vie); Tsi karonhià:ke (Monde céleste); Tehontá:kwi (Échange); Áhsen nikontate'kèn:'a ase'shón:'a (Trois sœurs); Kanonhraró:ron (Lieu de rassemblement); O'tá:ra ionnià:ton kátste (Vaisseaux en argile); Tsi ní:ioht tsi tionkwé:non (Ce que nous tenons pour vrai); Kaiatoré'tshera ( Équilibre); Shonkwaia'tíson (La création).

LE BALADO

Pour voir, entendre, apprendre et revisiter l'histoire depuis le XIVe siècle sur l'île, écoutez le balado conçu par Portrait sonore, disponible sur l'application Portrait sonore, à télécharger dans l'App Store et sur Google Play.

La Ville de Montréal a mandaté Portrait sonore pour son expertise en balado de découverte urbaine. Yändata (Philippe Sioui Durand) a collaboré avec Portrait sonore pour sa connaissance fine des milieux autochtones, ainsi que pour le montage et la conception sonore du balado.

BIOGRAPHIES DES ARTISTES

MC Snow

MC Snow est un artiste multidisciplinaire kanien'kehà:ka résidant à Kahnawá:ke. Son travail sculptural allie préoccupations contemporaines et matériaux ou techniques traditionnels. Ses œuvres actuelles participent à maintenir une valeur artistique traditionnelle et à défendre une intégrité culturelle kanien'kehà:ka. MC est diplômé du département des beaux-arts de l'Université d'Ottawa (BFA). Il travaille et expose au Canada et aux États-Unis depuis les années 1990. En 2023, MC participe à la Biennale des Métiers d'Arts de Paris, mettant en lumière des artistes et créateurs autochtones du Québec.

Kyra Revenko

Née à Tiohtià:ke / Montréal d'une famille d'artistes issue de l'immigration, Kyra Revenko poursuit actuellement une maîtrise en Arts visuels et médiatiques à l'UQAM. Prenant appui sur une pratique en photographie s'articulant autour de l'archive, de la matérialité, du texte et de l'image, son approche interdisciplinaire explore les rapports intimes tissant langage, territoire, mémoire et identité. Son travail a fait l'objet d'expositions collectives au Canada et en Albanie. Au début des années 2000, elle a fait partie du collectif d'artistes-photographes montréalais Fovea et a effectué une résidence à l'Atelier de l'île. Depuis une quinzaine d'années, elle participe à des projets liés à l'espace urbain, notamment en collaboration avec le photographe franco-canadien Frederik Froument, l'atelier de design urbain Civiliti et la maison de l'architecture du Québec. Elle a aussi œuvré en design graphique et en scénographie.

CALENDRIER DU PROJET

Septembre 2017 : première rencontre du Groupe de travail de co-création;

2018 : agrandissement des fosses d'arbres et installation des grilles;

2021 à 2023 : réalisation des sculptures en bronze;

Juin 2023 : début de l'installation des sculptures en bronze;

Septembre 2023 : fin de l'installation des sculptures en bronze;

Automne 2023 : inauguration officielle du parcours.

MODE D'ACQUISITION DE L'OEUVRE

Appel d'offres public pour la fabrication et l'installation des sculptures ;

Contrats de gré à gré pour la conception technique, l'application sonore et le travail des artistes.

CRÉDITS

Depuis 2017, Montréal a posé plusieurs gestes pour reconnaître la présence autochtone passée, présente et future sur l'île de Montréal et son apport au développement de la Ville. Ce projet s'inscrit dans l'Axe 2 de la Stratégie de réconciliation de la Ville de Montréal - Améliorer la visibilité de la présence autochtone à Montréal.

Œuvre originale : MC Snow et Kyra Revenko ;

Travail de fonderie et installation des sphères : L'Atelier du Bronze ( Inverness );

Design industriel : Générique Design;

Capsules sonores : Portrait Sonore et Yändata';

Accompagnement en archéologie : Ethnoscop;

Idée et conception initiale du parcours : Civiliti et FNX-INNOV, communauté de Kahnawà:ke et Ville de Montréal;

Groupe de travail de cocréation : divers intervenants de la communauté de Kahnawà:ke et de la Ville de Montréal, MC Snow et Kyra Revenko et les consultants Civiliti, FNX-INNOV et Ethnoscop ;

Équipe de la Ville de Montréal : Service de l'urbanisme et de la mobilité, Bureau des relations gouvernementales et municipales et Service des infrastructures du réseau routier.

RETOUR SUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE PEEL

