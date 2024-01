Montréal lance le deuxième appel à projets du Programme de contributions financières pour la transition écologique

MONTRÉAL, le 19 janv. 2024 /CNW/ - Montréal invite les OBNL, les coopératives et les écoles à soumettre leurs projets en transition écologique, dans le cadre du Programme de contributions financières pour la transition écologique (PCFTE). L'appel à projets vise la réalisation d'actions concrètes dont les objectifs sont divisés en deux volets. Ils pourront bénéficier d'une aide financière globale de 600 000 $.

« Montréal est heureuse de poursuivre son engagement à accélérer la transition écologique à travers le Programme de contributions financières pour la transition écologique (PCFTE). En aidant directement la société civile et le milieu scolaire à développer leurs projets mobilisateurs et innovants, nous réitérons notre volonté à renforcer les pratiques en place et à apporter un soutien essentiel aux acteurs impliqués dans la lutte contre les changements climatiques et l'adaptation de notre territoire. J'invite les OBNL, les coopératives et les écoles montréalaises à soumettre en grand nombre leurs projets afin contribuer à rendre notre ville plus verte et plus résiliente », a déclaré la responsable de l'environnement et de la transition écologique au comité exécutif de la Ville de Montréal, Marie-Andrée Mauger.

Volet 1 : réduction des GES et des matières résiduelles, adaptation aux changements climatiques et résilience des communautés

Les projets inclus dans ce premier volet pourront bénéficier d'une aide financière de

500 000$ et devront viser les objectifs suivants :

La réduction des émissions de GES et des matières résiduelles : projets visant la diminution de l'utilisation des transports motorisés, la mobilité active, la réduction à la source des matières résiduelles, etc. ;

L'adaptation aux changements climatiques : l'adaptation du territoire, des infrastructures, des aménagements, des équipements et des communautés montréalaises aux aléas climatiques ;

La résilience des communautés : projets qui appuient la capacité d'agir de la population face aux aléas climatiques, l'équité territoriale et le sentiment de sécurité dans les quartiers.

L'aide financière disponible sera partagée entre les organismes et les coopératives à but non lucratif sélectionnés pour l'année 2024. L'aide financière demandée ne devra pas excéder 75 % des coûts totaux du projet soumis et 50 % des revenus moyens de l'organisme. Celle-ci pourra faire l'objet de dépenses prévues sur une durée d'un à trois ans.

Volet 2 : jardins pédagogiques

Les projets soumis dans le cadre de ce second volet s'inscrivent dans la Stratégie d'agriculture urbaine 2021-2026 de la Ville de Montréal, lancée en septembre 2021. Ce volet du programme s'adresse aux écoles et aux OBNL qui souhaitent réaliser des jardins pédagogiques dans les établissements scolaires en lien avec les orientations suivantes :

L'éducation : soutenir les organismes dans la mise en œuvre de projets d'agriculture urbaine dans les écoles montréalaises ;

La sensibilisation : encourager et promouvoir le jardinage dans les cours d'école ;

L'encouragement de la pratique de l'agriculture urbaine : contribuer à l'atteinte des cibles du Plan climat et de la Stratégie d'agriculture urbaine, notamment le déploiement de 50 nouveaux projets de jardins pédagogiques dans les écoles d'ici 2026.

L'aide financière consiste en une enveloppe de 100 000 $, qui sera partagée entre les projets sélectionnés pour l'année 2024, à raison d'un financement maximal de 20 000 $ pour les écoles et de 50 000 $ pour les OBNL. L'aide financière demandée ne devra pas excéder 80 % des coûts totaux du projet soumis et pourra faire l'objet de dépenses prévues sur une durée maximale de deux ans.

Deux séances d'information auront lieu :

Le jeudi 8 février 2024, de 9 h à 10 h 30, pour le volet 2 - Jardins pédagogiques.

Inscription : https://forms.gle/QJiXYtY1veWKCgGQ9

Le jeudi 8 février 2024, de 10 h 30 à 12 h, pour le volet 1 - Réduction des GES et des matières résiduelles, adaptation aux changements climatiques et résilience des communautés.

Inscription : https://forms.gle/shMboiwVmhYMVnCB9

