Montréal lance l'appel de candidatures des Prix de la langue française 2026 sous la présidence de Mani Soleymanlou

MONTRÉAL, le 17 avril 2026 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer que le comédien, dramaturge et metteur en scène Mani Soleymanlou assumera la présidence du jury de l'édition 2026 des Prix de la langue française de Montréal. Créateur engagé et figure marquante du milieu culturel, M. Soleymanlou mettra son regard sensible au service de cette distinction qui célèbre les multiples façons de faire vivre le français dans la métropole.

Crédit photo : Eva-Maude TC. Mani Soleymanlou est un acteur, auteur et metteur en scène incontournable de la scène québécoise, reconnu pour ses créations théâtrales marquantes et son travail avec la compagnie Orange Noyée. Actif autant au théâtre qu’à l’écran, il s’illustre dans plusieurs séries et films tout en assurant la direction artistique du Théâtre français du Centre national des Arts. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

Dans ce contexte, la Ville de Montréal lance officiellement l'appel de candidatures aux personnes, aux collectifs et aux organisations dont les initiatives contribuent de manière significative à la promotion, à la valorisation et au rayonnement de la langue française à Montréal.

Les citoyennes et citoyens ainsi que les organismes montréalais sont invités à proposer une candidature d'ici le 24 juin à minuit, en remplissant le formulaire disponible à l'adresse : https://montreal.ca/programmes/prix-de-la-langue-francaise

Une reconnaissance ancrée dans la vitalité montréalaise

Ces prix de reconnaissance sont destinés aux personnes et aux groupes dont les réalisations ont contribué de manière importante au rayonnement du français à Montréal, dans toutes les sphères d'activité et dans tous les milieux montréalais. Ils visent à souligner l'apport essentiel de celles et ceux qui, par leurs actions, nourrissent une langue française inclusive, créative et tournée vers l'avenir. Les prix récompensent les initiatives réalisées au cours des deux dernières années.

Afin de refléter l'engagement et la diversité des contributions, les candidatures peuvent être soumises dans l'une des quatre catégories suivantes :

Provoquer la passion

Cette catégorie s'adresse à toute personne qui, dans le cadre de ses fonctions ou à titre bénévole, transmet le goût et l'amour du français en le plaçant au cœur de ses actions.

Œuvrer ensemble

Cette catégorie reconnaît le travail d'un groupe - organisme communautaire, entreprise ou regroupement citoyen - ayant contribué à valoriser la langue française dans sa mission ou dans un projet porteur.

Faire rayonner

Cette catégorie souligne la contribution exceptionnelle d'une Montréalaise ou d'un Montréalais au rayonnement du français, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale.

S'investir pour l'avenir

Cette catégorie met en lumière les formes émergentes d'engagement et l'implication des jeunes dans la valorisation du français. Ce prix est remis à une personne âgée de 35 ans et moins.

Les personnes et organisations lauréates seront honorées lors d'une cérémonie officielle à l'automne 2026, à l'hôtel de ville de Montréal.

Citations

« Avec les Prix de la langue française, on a l'opportunité de célébrer ceux et celles qui portent fièrement ce qui nous rend uniques : notre francophonie. Je tiens à féliciter Mani Soleymanlou pour sa nomination en tant que président du jury et j'invite tous les Montréalais et les Montréalaises à proposer des candidatures pour mettre en lumière ces personnes et ces organisations qui, au quotidien, font rayonner le français à Montréal », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

« J'ai accepté la présidence du jury avec le désir profond de contribuer à ce dialogue vivant qu'est le français à Montréal. Cette langue se transforme, se nourrit de celles et ceux qui la font vibrer au quotidien par la création, l'engagement, l'audace. Les Prix de la langue française sont une invitation à reconnaître ces parcours singuliers. J'encourage vivement la population à soumettre des candidatures et à faire entendre ces voix qui façonnent le français d'aujourd'hui et de demain », a partagé Mani Soleymanlou, président du jury, comédien, dramaturge et metteur en scène.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]