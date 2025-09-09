Montréal invite la population à célébrer l'histoire de Verdun dans le cadre des journées Patrimoine en fête

MONTRÉAL, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Cette année, la Ville célébrera le patrimoine montréalais dans le parc Arthur-Therrien, situé au cœur de l'arrondissement de Verdun, le 13 septembre 2025, de 11 h à 17 h, et le 14 septembre 2025, de 11 h à 16 h. Cette fête annuelle, qui change de lieu chaque année, est l'occasion de revisiter l'histoire d'un quartier et d'en découvrir des aspects parfois méconnus. L'édition 2025 s'inscrit dans le cadre des festivités du 150e anniversaire de Verdun.

La population montréalaise est invitée à participer aux journées Patrimoine en fête pour découvrir et célébrer le patrimoine matériel et immatériel qui forge l'identité montréalaise et fait de Montréal une ville ancrée à la fois dans l'histoire et dans le présent. Avec sa programmation rassemblant de nombreuses activités de découvertes et plusieurs disciplines artistiques, dont la musique, la danse et l'artisanat, et offrant des visites guidées et des ateliers, l'événement saura intéresser un large public montréalais au patrimoine de l'arrondissement de Verdun.

« Montréal, c'est une vaste mosaïque de cultures, d'histoires, d'identités et de communautés. Les journées Patrimoine en fête demeurent un moment privilégié pour célébrer la richesse du patrimoine montréalais, qui prend d'abord racine dans nos quartiers. À l'occasion du 150e anniversaire de Verdun, j'invite les Montréalaises et Montréalais à découvrir la riche histoire de ce secteur, les incontournables du passé et du présent et ses berges uniques qui ont écrit l'histoire verdunoise », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Je suis très heureuse que Patrimoine en fête se tienne cette année au parc Arthur-Therrien, tout près de l'emblématique Auditorium de Verdun, un bâtiment d'une valeur patrimoniale importante pour la communauté verdunoise. L'idée de cet événement est de mettre en lumière plusieurs types de patrimoines, tant historique, architectural, industriel, naturel que culturel. La programmation de l'événement illustre bien la diversité de ces patrimoines, allant des performances musicales et des danses traditionnelles aux visites thématiques, en passant même par le patrimoine vivant, incarné par nos artistes et artisanes et artisans. J'invite toute la population à profiter de cette occasion pour approfondir leur connaissance de l'histoire de ce secteur incontournable de Montréal », a ajouté Ericka Alneus, responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Pour en savoir plus sur les activités familiales et gratuites de la 6e édition de Patrimoine en fête, visitez le montreal.ca.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Philippe Massé, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 240-0263; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]