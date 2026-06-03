Montréal investit dans 16 nouvelles murales pour embellir ses quartiers

MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - Seize nouvelles murales verront le jour dans les quartiers de Montréal grâce à un investissement de 438 370 $ de la Ville, dans le cadre du Programme d'art mural - VOLET 1 et 2. Ce sont 13 organismes locaux qui contribueront à transformer les murs de la métropole pour embellir la Ville, raconter ses quartiers et faire miroiter leur diversité.

Créé en 2016, le Programme d'art mural est issu d'une collaboration entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. Il se décline en trois volets complémentaires visant la réalisation de murales extérieures visibles, créatives et ancrées dans leur milieu.

Le volet 1 soutient des murales de grande visibilité axées sur la qualité artistique, tandis que le volet 2 appuie des projets de murales de quartier développés avec les communautés locales, notamment dans une perspective de mobilisation et de prévention des graffitis. Quant au volet 3, il est axé sur la création artistique innovante en art contemporain et s'adresse aux artistes exerçant à titre professionnel. Il vise la réalisation d'une murale sur un mur dont la Ville de Montréal est propriétaire.

L'appel de projets a suscité un fort intérêt, avec 23 propositions reçues pour les murales de quartier et 14 projets analysés par le jury pour les murales de grande visibilité. En tout, 16 projets ont été retenus dans neuf arrondissements.

Projets du volet 1

Une murale d' Alex Davro (A.G.C. Art public) - Anjou

(A.G.C. Art public) - Anjou Une œuvre d' Eruoma Awashish (Milmurs Production) - Montréal-Nord

(Milmurs Production) - Montréal-Nord Une murale menée principalement par l'artiste Maliciouz (Quartier des arts du cirque) - Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

(Quartier des arts du cirque) - Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Une murale de l'artiste Ankhone (Association de Montréal pour la déficience intellectuelle) - Ahuntsic-Cartierville

(Association de Montréal pour la déficience intellectuelle) - Ahuntsic-Cartierville Un projet du Collectif l'abricot (Concertation Ville-Émard et Côte St-Paul) - Le Sud-Ouest

(Concertation Ville-Émard et Côte St-Paul) - Le Sud-Ouest Une murale d'Izabelle Duguay (A.G.C. Art public) - Montréal-Nord

Projets du volet 2

La première paire , de l'organisme Kolab - Ahuntsic-Cartierville

, de l'organisme - Ahuntsic-Cartierville Poème mural pour Moïse , de l'organisme Refuge des jeunes de Montréal - Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

, de l'organisme - Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Hommage à Gabrielle Roy , de l'organisme MU - Le Sud-Ouest

, de l'organisme - Le Sud-Ouest Cycle de l'eau , de l'organisme AvangArtiste (L'original) - Le Plateau-Mont-Royal

, de l'organisme - Le Plateau-Mont-Royal Notre école, notre communauté , de la Fondation Pearson pour l'Éducation - Pierrefonds-Roxboro

, de la - Pierrefonds-Roxboro Où les âges se rencontrent , de l'organisme AvangArtiste (L'original) - Rosemont-La Petite-Patrie

, de l'organisme - Rosemont-La Petite-Patrie Dulce Picante , de l'organisme La compagnie du Grand Amour - Rosemont-La Petite-Patrie

, de l'organisme - Rosemont-La Petite-Patrie Mur de l'inclusion , de La Maison Benoit Labre - Le Sud-Ouest

, de - Le Sud-Ouest La murale des Possibles - Ruelle verte , de l'organisme Petite-Patrie Collectif (Nord des possibles) - Rosemont-La Petite-Patrie

, de l'organisme - Rosemont-La Petite-Patrie Voyage collectif, de l'organisme Milmurs Production - Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Les projets du volet 1 et 2 seront réalisés au cours de l'année 2026. Le volet 1 est financé grâce au soutien du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente de développement culturel de Montréal. Quant au volet 2, il est entièrement financé par la Ville de Montréal. Depuis 2016, ce sont près de 220 projets qui ont été financés dans le cadre du Programme d'art mural et qui ont embelli les quartiers montréalais.

Citations

« Grâce à cette entente de développement culturel, nous soutenons des initiatives qui rapprochent l'art des citoyens et enrichissent durablement notre milieu. Dans une grande ville, ces projets d'art mural contribuent à une ville plus vivante et inspirante pour tous », a indiqué Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications.

« Les murales sont devenues un incontournable durant l'été à Montréal. En plus d'embellir notre ville, elles offrent une plateforme à nos artistes et à nos communautés. C'est important de continuer à les soutenir. On a hâte de pouvoir les admirer et de les faire découvrir à l'ensemble des Montréalais et Montréalaises ainsi qu'aux personnes en visite », a déclaré Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal.

« Derrière chaque murale, il y a une rencontre : entre artistes, organismes, citoyennes et citoyens. C'est ce qui rend ces projets si puissants et profondément ancrés dans nos quartiers. Elles rendent l'art accessible au quotidien, tout en contribuant à créer des espaces publics plus vivants, inclusifs et à l'image de la diversité montréalaise », a souligné Andréanne Moreau, responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au sein du comité exécutif.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Justine Lesage, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 263 999-7617, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]