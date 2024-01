Montréal investit 36,7 M$ pour soutenir le développement économique local

MONTRÉAL, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Dans le but de soutenir le développement économique local et l'entrepreneuriat, Montréal annonce un investissement de 36,7 M$ et le renouvellement de son entente avec PME MTL jusqu'en 2026. Cet investissement permettra au réseau PME MTL de poursuivre sa mission en soutenant des projets d'entreprises, au moyen, entre autres, de prêts, de subventions ou d'accompagnement technique.

Mis sur pied en 2015 pour favoriser un développement local adapté aux réalités de la métropole et pour soutenir des projets d'affaires privés et collectifs à toutes leurs phases de développement, le réseau PME MTL compte six organismes, répartis sur le territoire. En tout, 93,4 M$ ont été octroyés en prêts, subventions et services aux entreprises et commerces montréalais depuis la création du réseau. Durant la pandémie, PME MTL a également géré le fonds d'urgence en finançant des prêts d'une valeur de plus de 165 M$ à des entreprises pour leur permettre de tirer leur épingle du jeu.

L'investissement de 36,7 M$ s'ajoute au financement de 2 M$ annoncé en décembre, dans le cadre du Programme de soutien financier destiné aux arrondissements pour la dynamisation des secteurs commerciaux situés hors des districts des Sociétés de développement commercial.

« Les commerces locaux contribuent directement à la vitalité de nos quartiers et à l'unicité de la métropole. Notre administration a toujours soutenu les commerçants et les entrepreneurs locaux et nous continuerons de le faire, particulièrement en cette période d'incertitude économique qui frappe de plein fouet les petites entreprises. En plus de soutenir financièrement PME MTL, la Ville continue de proposer une panoplie de mesures d'aide, notamment pour les commerces situés dans des secteurs en travaux - une première au Canada -, pour ceux qui souhaitent rénover leur façade ou y améliorer l'accessibilité universelle et pour ceux qui veulent obtenir des services-conseils. J'invite l'ensemble de la population à se joindre à nous et à visiter et encourager nos commerces locaux », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le renouvellement de l'entente avec le réseau PME MTL est une excellente nouvelle pour tout le milieu des affaires montréalais ; pour nos commerçants, si importants dans le développement économique de notre ville, mais aussi pour les propriétaires de petites entreprises présentes sur l'ensemble du territoire montréalais. C'est aussi un de nos plus importants leviers pour atteindre une économie durable avec des programmes favorisant les entreprises qui misent sur la transition écologique, le développement local et l'économie sociale. En cette période économique difficile pour tout le monde, notre administration est résolument engagée à poursuivre ses efforts pour soutenir les entreprises montréalaises », a soutenu Luc Rabouin, président du comité exécutif, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design et responsable des ressources humaines par intérim.

« Depuis plus de neuf ans, PME MTL offre de l'accompagnement et du financement aux entreprises privées et d'économie sociale de l'île de Montréal. Notre équipe pluridisciplinaire de 160 experts soutient les ambitions des entrepreneurs en favorisant la création de projets structurants et innovants, qui s'inscrivent dans la transition écologique. Le renouvellement de cette entente rappelle l'importance de notre mission et de nos outils de financement pour contribuer au développement économique de la métropole, et en particulier le développement commercial, industriel et de l'économie sociale. À titre de développeur économique, PME MTL ne cesse d'évoluer pour répondre aux défis du développement durable, multipliant les initiatives favorisant l'approvisionnement local, l'économie circulaire et la mobilité durable. L'innovation prend un nouveau sens et grâce à ce partenariat solide avec la Ville de Montréal, nous œuvrons ensemble pour une économie plus verte, inclusive et résiliente », ont souligné les directeurs généraux des six pôles de services de PME MTL, Annie Bourgoin, Marie-Claude Dauray, Jean François Lalonde, Marc-André Perron, Nathalie Robitaille et Gilbert Samaha.

Les experts de PME MTL accompagnent les entreprises à toutes les étapes de leur développement, du prédémarrage, au démarrage, à la croissance et à la consolidation des entreprises. Entre 2019 et 2022, 18 491 interventions ont été réalisées par le réseau PME MTL auprès d'entreprises montréalaises. Le renouvellement de cette entente témoigne de l'importance que la Ville accorde à l'entrepreneuriat et au commerce local, surtout dans le contexte économique actuel, qui s'avère difficile pour les commerçants. La Ville continuera de soutenir le développement économique local, un engagement important de l'administration

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]