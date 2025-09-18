Montréal investit 1,1 M$ pour soutenir trois projets culturels structurants au centre-ville

MONTRÉAL, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de sa Stratégie centre-ville, Pour un centre-ville fort et mobilisé, la Ville de Montréal est fière d'annoncer un investissement total de 1,1 M$ pour soutenir trois projets culturels porteurs. Ces initiatives, menées par des institutions reconnues, contribueront à dynamiser le centre-ville, à favoriser l'émergence artistique et à renforcer l'inclusion sociale, tout en consolidant l'attractivité de Montréal comme métropole culturelle.

« Le centre-ville est le cœur économique et culturel du Québec. Pour assurer sa vitalité à long terme, nous devons investir dans des projets structurants qui enrichissent l'expérience urbaine et renforcent l'attractivité de Montréal. Ces initiatives culturelles sont des leviers puissants pour stimuler l'économie locale, favoriser l'innovation et faire rayonner notre métropole à l'échelle internationale », a souligné le responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin.

Un nouveau campus pour l'École nationale de l'humour au cœur du Quartier latin

Dans le cadre de son projet de relocalisation, l'École nationale de l'humour (ÉNH) aménagera un nouveau campus moderne et inclusif au cœur du Quartier latin. La Ville de Montréal accorde un soutien financier de 300 000 $ pour l'acquisition d'équipements spécialisés destinés à deux espaces clés : une salle de spectacle de 95 places ouverte au grand public, accessible aux créatrices et créateurs ainsi qu'organismes culturels, et un studio de répétition dédié à la formation professionnelle et aux activités de médiation culturelle.

« Grâce à ce nouvel espace, nous pourrons continuer toujours aussi passionnément à innover, à diversifier nos approches et à enrichir la vie culturelle du Québec, en plus de poursuivre nos incursions dans les milieux scolaires, incluant la francisation, et dans les milieux de travail tant corporatifs que communautaires. L'ÉNH pourra bénéficier de son nouvel environnement et contribuer à la vitalité du Quartier latin », explique Louise Richer, directrice générale fondatrice de l'École nationale de l'humour.

En ayant pignon sur rue dans un quartier culturel et éducatif à son image, l'ÉNH pourra poursuivre sa mission tout en étant un lieu innovant de convergence des expertises en humour.

Le Théâtre du Nouveau Monde : un carrefour culturel vivant et accessible

Le Théâtre du Nouveau Monde (TNM), institution phare du centre-ville, bénéficiera d'un soutien financier de 400 000 $, accordé pour la réalisation d'un projet structurant visant à maximiser le potentiel de ses nouvelles infrastructures, situées au cœur du Quartier des spectacles.

Ce soutien permettra d'abord la rénovation complète de la cuisine du restaurant du TNM, inutilisable depuis les travaux d'agrandissement. Le TNM souhaite y offrir une cuisine locale, accessible et conviviale, contribuant à l'animation économique et sociale du secteur.

Le projet prévoit également l'aménagement technique de la salle multifonctionnelle Réjean-Ducharme, nouvel espace de diffusion qui sera équipé de gradins modulables et d'un système audiovisuel à la fine pointe. Ce lieu accueillera des artistes de la scène émergente, des projets hybrides, des résidences de création ainsi que des événements communautaires et de médiation culturelle.

« C'est avec une profonde gratitude que Geoffrey Gaquère et moi souhaitons remercier chaleureusement la Ville de Montréal pour son précieux soutien dans le déploiement de la mission du Théâtre du Nouveau Monde », souligne Etienne Langlois, codirecteur général et directeur administratif du Théâtre du Nouveau Monde

LUMINO : une signature hivernale pour le centre-ville

Le Partenariat du Quartier des spectacles recevra un soutien de 400 000 $ pour bonifier la 16e édition de LUMINO, une initiative phare de la Stratégie hivernale d'animation et d'attraction urbaine. LUMINO exposera une trentaine d'installations lumineuses et d'œuvres en vidéoprojection, à l'intérieur et à l'extérieur, au cours de l'hiver 2026, visant à faire du centre-ville une destination hivernale unique, en mettant en valeur la créativité montréalaise et internationale.

Plus particulièrement, l'appui de la Ville de Montréal permettra de concevoir et déployer une scénographie lumineuse et immersive. Cette aide servira à développer une trame visuelle continue entre les pôles d'exposition, incluant des éléments de scénographie aérienne, une signalétique distinctive ou des oriflammes lumineuses. Ces éléments reviendront chaque hiver pour améliorer l'expérience de promenade sur la rue Sainte-Catherine d'ouest en est, renforcer le sentiment de sécurité et créer une cohérence entre les attractions hivernales, telles que le Grand Marché de Noël de Montréal, la patinoire de l'esplanade Tranquille, Montréal en Lumière et les Glissades Gamelin.

« Nous nous réjouissons de ce nouvel appui financier de la Ville qui vient bonifier LUMINO, un attrait touristique incontournable du centre-ville en hiver qui fait du Quartier des spectacles une véritable destination hivernale grâce à une proposition artistique riche et originale, reliant à la fois les événements et le territoire », indique Monique Simard, présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles.

Investir dans la culture pour revitaliser le cœur de Montréal

« La culture est un levier puissant de transformation urbaine. Ces projets illustrent la richesse et la diversité de la création montréalaise. En soutenant des lieux de diffusion, des espaces pour la relève et des initiatives d'animation urbaine, nous renforçons le rôle de la culture comme moteur de transformation, de cohésion sociale et de rayonnement. C'est en investissant dans des projets concrets et accessibles que nous faisons vivre la culture au cœur de la ville et lui offrons des occasions de se réinventer à travers l'art », a poursuivi la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif, Ericka Alneus.

Ces trois projets, portés par des institutions phares du paysage culturel montréalais, partagent une même ambition : contribuer activement à la relance du centre-ville de Montréal. Qu'il s'agisse de soutenir la relève artistique, de revitaliser des infrastructures emblématiques ou d'animer le centre-ville en hiver, chacun contribue à renforcer l'attractivité, l'inclusion et la vitalité du cœur de Montréal. Ensemble, ils incarnent une relance culturelle ambitieuse, ancrée dans les quartiers et tournée vers l'avenir.

