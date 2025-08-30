MONTRÉAL, le 30 août 2025 /CNW/ - Le maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Luc Rabouin, et le conseiller associé aux grands parcs et au Mont-Royal au comité exécutif de la Ville de Montréal, Alex Norris, sont heureux d'inaugurer le nouveau terrain multisports du parc Jeanne-Mance, à l'occasion du jamboree de Jeunesse au soleil.

Montréal inaugure le terrain multisports au parc Jeanne-Mance (Photo: Michel Brassard) (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

La réfection du terrain avait pour objectifs d'améliorer l'expérience citoyenne et de maximiser l'utilisation du terrain afin de répondre aux besoins multiples de la communauté sportive locale. Le terrain multisports peut à présent accueillir des compétitions et des événements d'équipes et de ligues sportives pratiquant le football, le soccer et l'ultimate frisbee. Les estrades, désormais accessibles universellement, permettront aux membres des familles de tous âges de venir soutenir les athlètes.

« Ce nouveau terrain multisports illustre notre volonté d'offrir aux Montréalaises et Montréalais des installations plus conviviales, accueillantes, accessibles et sécuritaires. À la fois un grand parc qui attire l'ensemble de la population montréalaise et un parc local pour les résidentes et résidents du quartier, le parc Jeanne-Mance se transforme pour répondre aux besoins multiples. Nous sommes fiers de redévelopper ce lieu emblématique situé au pied du mont Royal, un projet en phase avec notre vision d'une ville où des services de proximité de qualité et des lieux de socialisation soutiennent le plein développement de nos communautés », a déclaré Luc Rabouin, maire du Plateau Mont-Royal.

« L'an dernier, Jeunesse au soleil célébrait ses 70 ans et nous marquions le 50e anniversaire de notre programme de football. Cela représente des milliers de jeunes qui ont fièrement porté l'uniforme des Hornets et forgé des liens durables avec leurs pairs. À travers l'ensemble de nos activités sportives, nous ne formons pas uniquement des athlètes. Nous donnons aux participants des outils pour réussir dans chaque sphère de leur vie. Je tiens à remercier la Ville de Montréal pour son investissement, qui permettra à nos joueurs d'évoluer dans des installations modernes et invitantes. Ils pourront bouger, apprendre et se développer dans un endroit à la hauteur de leur talent et de leurs efforts », a mentionné Guinness Rider, directeur des sports et loisirs chez Jeunesse au Soleil.

La mise à niveau du plateau sportif comprend :

de nouveaux gradins mieux adaptés aux besoins actuels et accessibles universellement;

la plantation d'arbres pour procurer de l'ombrage éventuel près des gradins;

un nouveau revêtement synthétique composé de granulats de caoutchouc verts aux propriétés amortissantes, un matériau également reconnu pour limiter les effets d'îlots de chaleur;

la restauration des buts de football et l'installation de nouveaux équipements sportifs tels que des bancs de joueurs, des buts de soccer, des ancrages de buts et des protecteurs de buts de football;

le remplacement du système d'éclairage par un système au DEL, moins énergivore, plus efficace et moins éblouissant pour les riveraines et riverains du terrain, mettant également en valeur le profil du Mont-Royal ;

; l'installation de brumisateurs afin de se rafraîchir lors des grandes chaleurs.

Prochaines étapes

Ces travaux ont aussi permis de résoudre un autre enjeu majeur : la gestion de l'eau lors de fortes pluies. Des bassins de biorétention où l'eau de pluie est stockée afin de limiter le rejet d'eau aux égouts ont été ajoutés, de même que des bassins de rétention souterrains et des noues en surface, autour du terrain multisports. Ces ouvrages réduiront considérablement le débit d'eau pluviale rejetée aux égouts et, du même coup, les risques de débordement de l'eau sur les rues avoisinantes.

Outre le réaménagement du terrain multisports, un parc à chiens transitoire a également été aménagé à proximité des terrains de volleyball. Des fontaines d'eau, poubelles et bancs de parc ont été ajoutés dans l'attente d'un réaménagement permanent de ce parc canin.

Les travaux de réaménagement de la pataugeoire et de rénovation du chalet du parc Jeanne-Mance se poursuivront jusqu'en 2026.

Crédit pour la photo aérienne en pièce jointe : Michel Brassard

