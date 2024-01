Montréal honorée dans la section « Destination durable » du prestigieux palmarès Travelers Choice Best of the Best

MONTRÉAL, le 12 janv. 2024 /CNW/ - Tourisme Montréal est fier d'annoncer que Montréal a obtenu la 13e place dans la section « Destination durable » du prestigieux palmarès Travelers' Choice Best of the Best de Tripadvisor pour l'année 2024. Cette distinction reflète l'engagement continu de la destination en faveur du développement durable et de son impact positif sur l'expérience des voyageurs.

Montréal a su se démarquer notamment grâce à sa première position en Amérique du Nord au palmarès du Global Destination Sustainability Index 2023, une référence mondiale en tourisme durable. Le palmarès Travelers' Choice décrit par ailleurs Montréal comme la capitale culturelle du Canada proposant une myriade d'attraits allant du charme du Vieux-Montréal avec ses bâtiments européens aux rues pavées, à la basilique Notre-Dame, jusqu'au dynamique Plateau-Mont-Royal. « La ville offre une expérience riche en culture et en diversité » souligne Tripadvisor.

Les prix Travelers' Choice Best of the Best sont décernés aux destinations ayant non seulement bien performé au GDS Index, mais aussi à celles dont les hôtels, restaurants et activités ont reçu un grand nombre de commentaires et d'avis élogieux de la part de la communauté Tripadvisor au cours des 12 derniers mois.

Montréal dans les palmarès

La métropole a récemment été nommée dans la liste des meilleures villes culturelles au monde avec un classement en 12e position au palmarès du Time Out ; « Peu importe la période de l'année, il se passe toujours quelque chose à Montréal » soutient le guide international. Montréal partage cet honneur avec des villes telles que Paris, New York, Tokyo, et Marrakech.

Cette reconnaissance s'ajoute aux éloges de Travel and Leisure qui a classé Montréal dans le palmarès des grandes villes les plus excitantes pour 2024. Le magazine de voyages américain souligne les infrastructures avant-gardistes de Montréal qui en font l'un des endroits les plus écologiques et accueillants pour les visiteurs en Amérique du Nord.

