Montréal, faune et flore | Le MEM - Centre des mémoires montréalaises lance son 43e concours photo

MONTRÉAL, le 15 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La population montréalaise est invitée à témoigner de son affection pour la métropole en participant à la 43e édition du concours photo du MEM - Centre des mémoires montréalaises, qui s'ouvre aujourd'hui. L'édition 2022 du concours organisé en collaboration avec Tourisme Montréal, Photo Service, Espace pour la vie et le Conseil jeunesse de Montréal a pour thème « Montréal, faune et flore ».

La thématique de cette année invite les Montréalaises et les Montréalais à partager leur amour des plantes et animaux, domestiques ou sauvages, qui rendent la ville si vivante. Des chats de ruelle aux renards roux, en passant par les boisés et les plates-bandes colorées, nous souhaitons célébrer ensemble la beauté de la vie en ville.

« Pendant la pandémie, les citoyennes et les citoyens ont fréquenté les parcs, les jardins et les boisés, portant ainsi une attention renouvelée à la nature en ville. Nous souhaitons partager ensemble cette richesse collective que sont la faune et la flore urbaine à travers les coups de cœur des photographes amateurs et professionnels », a souligné la vice-présidente et élue responsable de la culture au comité exécutif, Ericka Alneus.

Créé en 1991 par le Centre d'histoire de Montréal, le concours photo annuel du MEM a pour objectif de faire connaître, comprendre et découvrir la ville d'hier et d'aujourd'hui à partir du point de vue de sa population.

Le jury qui évaluera les photos participantes est composé de représentants de chaque partenaire. Des prix totalisant une valeur de 4 000 $ sont à gagner.

Comment participer ?

Connectez-vous sur le site du MEM - Centre des mémoires montréalaises :

https://memmtl.ca/concours

Remplissez le formulaire de participation et déposez vos photos sur le site avant le 15 septembre 2022 à minuit.

Pour connaître les règlements du concours et pour de plus amples renseignements consultez le site https://memmtl.ca/concours ou écrivez à [email protected].

Premier prix offert par Tourisme Montréal

Un contrat de photographie pour le compte de Tourisme Montréal, d'une valeur de 2 000 $

Deuxième prix offert par Photo Service

Un bon d'achat de 1 000 $ chez Photo Service

Troisième prix offert par Espace pour la vie

Un prix d'une valeur de 500 $ à utiliser à Espace pour la vie



Prix spécial du Conseil jeunesse de Montréal (Ce prix s'adresse aux participants âgés de 12 à 30 ans)

Un chèque cadeau de la coopérative des Librairies indépendantes du Québec et une carte Découverte Plus de Musées Montréal totalisant une valeur de 510 $.

À propos de nos partenaires

Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires.

Photo Service

Experts en photographie depuis 3 générations, ils cherchent à apporter à chaque client le service maximum. En plus de sa boutique, Photo Service dispense des cours de photographie, imprime vos projets photo et loue du matériel.

Espace pour la vie

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

Le Conseil jeunesse de Montréal

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller le conseil de la ville sur toutes questions relatives à la jeunesse et assurer la prise en compte des préoccupations des jeunes dans les décisions de l'administration municipale.

À propos du MEM - Centre des mémoires montréalaises

Le MEM - Centre des mémoires montréalaises poursuit et développe la mission du Centre d'histoire de Montréal en mobilisant la population de Montréal afin qu'elle contribue à mettre en valeur les identités montréalaises. Il rassemble et valorise les témoignages des diverses communautés pour raconter l'histoire de la ville. En 2022, le MEM ouvrira ses portes dans le Quartier des spectacles. D'ici là, plusieurs activités sont accessibles en ligne et dans différents quartiers de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Camille Bégin, Relationniste, Ville de Montréal - Division des relations de presse, [email protected]